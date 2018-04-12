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Эксклюзив Эха 00:03, 12 апреля 2018

Столичная полиция начала проверку по факту повреждения машины автообозревателя «Эха Москвы» Сергея Асланяна

Столичная полиция начала проверку по факту повреждения машины автообозревателя «Эха Москвы» Сергея Асланяна. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. Накануне Сергей Асланян рассказал, что в ночь на среду неизвестные попытались уничтожить его автомобиль, он связывает это с профессиональной деятельностью.

Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция окажет Асланяну всю необходимую юридическую помощь.

Комментарии

8

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liquidsky__ 12 апреля 2018 | 00:09

Хотели бы уничтожить- заминировали бы. Ослонян пиарится.

mikhail_spb_ 12 апреля 2018 | 00:10


Нужно выявить круг подозреваемых.
Это автопроизводители, которых Асланян подверг уничижительной критике.
Кроме того, он ещё и госдепутатов нехорошо называл.

contador 12 апреля 2018 | 00:21

Будет слова выбирать , османец.

estamp 12 апреля 2018 | 00:31

Бл. весь день лб этом твердят. А что значит "попытались уничтожить"? Прокололи колесо, нацарапали нехорошее слово, подожгли, взорвали...

grizzlybear 12 апреля 2018 | 00:31

"Событиев у людей, событиев!"
(М. Рощин)

futbolist73 12 апреля 2018 | 00:41

У столичной полиции снова не получится найти виновных! Я сожалею, что они не на стороне добра и разума! Время всех рассудит!

neyexo 12 апреля 2018 | 00:49

Может хватит про эту машину?
Беспокоимся, обещаю сам следить (наблюдать) за развитием

rottor 12 апреля 2018 | 01:12

Видимо, Ослонян надорвался и порвал жопу, критикуя Автоваз..
А между тем Автоваз начал производить вполне конкурентноспособные и современные автомобили по весьма средней цене!
Это не журналист, а какой-то лоббист иномарочного автопрома..
Учитывая влияние его педерач в кривом эфире на миллионы людей - не понятно, каким образом он вообще до сих пор не околел, как бензиновый двигатель, в который залили соляру...

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