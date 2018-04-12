Столичная полиция начала проверку по факту повреждения машины автообозревателя «Эха Москвы» Сергея Асланяна. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. Накануне Сергей Асланян рассказал, что в ночь на среду неизвестные попытались уничтожить его автомобиль, он связывает это с профессиональной деятельностью.

Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция окажет Асланяну всю необходимую юридическую помощь.