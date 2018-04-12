Кандидатуру нового Госсекретаря обсудят сегодня в Сенате США

На этот пост президент Дональд Трамп предложил Майка Помпео, который больше года руководил ЦРУ.

Проблем с утверждением Майка Помпео не ожидается. Глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер говорил, что в палате не видят препятствий для положительного решения. Сам кандидат должен ответить на вопросы сенаторов, дальше голосование в комитете и еще одно в сенате. Причем, в обоих случаях требуется простое большинство. Смена госсекретаря проходит на фоне очередного витка противостояния Запада и России. Как по вопросу о ситуации в Сирии после сообщений о химической атаке в пригороде Дамаска, так и в связи с т.н. «делом Скрипаля» — покушении в Солсбери на бывшего полковника ГРУ и его дочь, в чем Лондон обвиняет Москву.

Эксперты называют Помпео «ястребом», сторонником жестких мер по многим вопросам внешней политики. В то же время, в некоторых ситуациях он не исключал сотрудничества с Россией. К примеру, в борьбе с терроризмом.

Майк Помео станет первым бывшим директором ЦРУ, кто возглавит американское внешнеполитическое ведомство.