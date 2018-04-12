Кандидатуру нового Госсекретаря обсудят сегодня в Сенате США
На этот пост президент Дональд Трамп предложил Майка Помпео, который больше года руководил ЦРУ.
Проблем с утверждением Майка Помпео не ожидается. Глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер говорил, что в палате не видят препятствий для положительного решения. Сам кандидат должен ответить на вопросы сенаторов, дальше голосование в комитете и еще одно в сенате. Причем, в обоих случаях требуется простое большинство. Смена госсекретаря проходит на фоне очередного витка противостояния Запада и России. Как по вопросу о ситуации в Сирии после сообщений о химической атаке в пригороде Дамаска, так и в связи с т.н. «делом Скрипаля» — покушении в Солсбери на бывшего полковника ГРУ и его дочь, в чем Лондон обвиняет Москву.
Эксперты называют Помпео «ястребом», сторонником жестких мер по многим вопросам внешней политики. В то же время, в некоторых ситуациях он не исключал сотрудничества с Россией. К примеру, в борьбе с терроризмом.
Майк Помео станет первым бывшим директором ЦРУ, кто возглавит американское внешнеполитическое ведомство.
Комментарии6
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nikitin43 12 апреля 2018 | 00:06
помпео друг путена , завози шампанское в думу .
master_superanalitik 12 апреля 2018 | 00:06
Кандидатуру нового Госсекретаря обсудят сегодня в Сенате США
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Кандидатуру нового Госсекретаря следует согласовать с Путиным и Поклонской.
gригорьич 12 апреля 2018 | 00:25
master_superanalitik: дададада! Именно согласовать. Сразу после военного парада по случаю Дня Космонавтики. При этом не забыть переименовать Жуковское в Мыс Канаверал, а Рогозина в астронавта Армстронга. Только, чур, после боярышника закусывайте.
master_superanalitik 12 апреля 2018 | 00:31
gригорьич:
Не смешите меня! США уязвимы, так как понатыкали вокруг себя кучу военных баз по всему миру. У России историческая миссия не давать другим империям править миром в одну харю. В США должны понять, что именно Москва - это Третий Рим, а Четвертому в Вашингтоне не бывать.
tks 12 апреля 2018 | 00:23
Почему-то прочиталось заглавие так: "Карикатуру нового Госсекретаря обсудят сегодня в Сенате США".
Ничего и ничто вам не поможет, проклятые пиндосы! Вы исщо ответите перед мордорашками за всё!!
fresh_breeze 12 апреля 2018 | 01:07
Снова русским хакерам предстоит бессонная ночь.