Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химическую атаку в городе Дума на Сирию и Россию. Об этом заявил в Белом доме. Там подчеркнули, что американский лидер пока не принял окончательного решения о дальнейших действиях в Сирии. Рассматриваются разные варианты. Среди них есть и те, что не предусматривают ракетный удар.

О том, что президент США пока не договорился с союзниками, сообщают и источники телекомпании CNN. Согласно этим данным, американский лидер активно консультируется по этому вопросу с главой Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Терезой Мэй. Телеканал отмечает, что первые удары, вероятно, последуют не раньше конца этой недели. Между тем газета Telegraph сообщает, что это может произойти значительно раньше – в четверг вечером. По данным источников издания, Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии и анонсировала экстренное совещания правительства в этот четверг.