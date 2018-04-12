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00:00, 12 апреля 2018

Дональд Трамп возложил ответственность за химическую атаку в городе Дума на Сирию и Россию

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химическую атаку в городе Дума на Сирию и Россию. Об этом заявил в Белом доме. Там подчеркнули, что американский лидер пока не принял окончательного решения о дальнейших действиях в Сирии. Рассматриваются разные варианты. Среди них есть и те, что не предусматривают ракетный удар.

О том, что президент США пока не договорился с союзниками, сообщают и источники телекомпании CNN. Согласно этим данным, американский лидер активно консультируется по этому вопросу с главой Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Терезой Мэй. Телеканал отмечает, что первые удары, вероятно, последуют не раньше конца этой недели. Между тем газета Telegraph сообщает, что это может произойти значительно раньше – в четверг вечером. По данным источников издания, Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии и анонсировала экстренное совещания правительства в этот четверг.

Комментарии

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mikhail_spb_ 12 апреля 2018 | 00:03


В ответ на это наглое заявление Трампа нацдилер повысит курс рубля до 70 за доллар.
Чтобы американцы разорились, покупая у нас доллары!

master_superanalitik 12 апреля 2018 | 00:04

mikhail_spb_:

Путину и Трампу следует договориться и прийти к компромиссу: по негласному договору Трампу бедует разрешено отбомбиться по старым пустым заброшенным сирийским аэродромам, а Путину будет разрешено потопить по одному французскому и английскому военным кораблям. В итоге и США и Россия смогут "сохранить лицо".

gригорьич 12 апреля 2018 | 00:06

master_superanalitik: А кто это Путин и зачем с ним договариваться?

sandro_007 12 апреля 2018 | 00:18

Неужели Трамп такой же идиот способный на массовое убийство мирных граждан, как и его предшественники, окорочок младший и копчёный?

antirussianempire 12 апреля 2018 | 00:41

Белый дом не исключает возможности нанесения удара по российским военным объектам в Сирии при проведении возможной «операции возмездия» за химическую атаку в Восточной Гуте. Об этом во время пресс-брифинга 11 апреля сообщила пресс-секретарь президентской администрации Сара Сандерс.

(комментарий скрыт)

serge_moro 12 апреля 2018 | 01:05

gригорьич: Путин может воевать только со своим населением и оппозицией. В Сирии он лишний и зря вошел туда. Поддерживать Ассада это полный дебилизм. Сколько еще жертв принесет Путин из Сиррии ,нам остается гадать.Путин вор и мафиози и ни дня не проработал в качестве президента своего народа,народа, которого он превратил в запуганное население

palmcoast___ 12 апреля 2018 | 00:22

master_superanalitik:

Привет Колян! Главное, чтобы мы тут друг другу лица по этому поводу не начистили., от нас с тобой мало что зависит.

master_superanalitik 12 апреля 2018 | 00:27

palmcoast___:
Привет Шурик! Полностью согласен с твоим мнением. Как только увижу Путина, то попрошу чтобы не бомбил Флориду:-)

palmcoast___ 12 апреля 2018 | 00:30

master_superanalitik:

В том то и дело, что Трамп с Путиным помешают все мирно, а на Эхе все с
фингалАми.:)))

cap_ 12 апреля 2018 | 00:39

98% русских поддерживают решения Трампа начать ядерную войну с РФей и они почему то уверены, что и здесь Путин всех переиграет, а они выживут и будут победителями...

romashka__ 12 апреля 2018 | 00:47

Путинский режим надо свергать. Заморочили людям головы.
По зомбоящику пора выгнать всех пропагандистов.
В России много хороших журналистов, ученых, умных людей..
Пусть они работают в телевизоре и вправляют мозги чокнутому населению.

kmamonov_2 12 апреля 2018 | 01:09

|| ВАЖНО: В ответ на угрозы США военные корабли ВМФ РФ развернулись в боевой порядок у берегов Сирии (ФОТО)
12.04.2018 - 0:54

США опубликовали снимки порта Тартус, сделанные с израильского спутника. На них видео, что российские военные корабли покинули Военно-морскую базу и выдвинулись на боевые позиции.||

PS Да товарищи дамы и господа! Время вернуть Аляску!

alehan11174 12 апреля 2018 | 01:14

kmamonov_2: корабли ВМФ РФ развернулись в боевой порядок у берегов Сирии (ФОТО)
12.04.2018 - 0:54
///////////////
Lol! Боевой порядок для флотика ихтамнетов - это решили съе@#$бать по-тихому:)))

eniro 12 апреля 2018 | 01:13

master_superanalitik: "А что вы дадите Козлевичу?"

sveklotron_7 12 апреля 2018 | 00:06

mikhail_spb_: Возьмешь у меня за 70? С проглотом я даже за 69 отдам))

palmcoast___ 12 апреля 2018 | 00:26

sveklotron_7:

У меня можешь дешевле., цену знаешь - мой ник!

kinnlade 12 апреля 2018 | 00:35

palmcoast___: Все пошел спать, наступило грязноэмигрантское время , развлекайтесь пиндосы , но не сильно!

begly_ 12 апреля 2018 | 00:42

kinnlade:

Цалую твои чистые губы своими грязными пиндосовскими., а клыки твои пох!

nanaryfive 12 апреля 2018 | 00:07

mikhail_spb_: Порошенко послал украинских котиков на помошь США. Курс грывны уже растёт. Фсем хохлам по паре ожерелей из бус и по три пары кружевных трусселей.

vitaminoz 12 апреля 2018 | 00:23

nanaryfive: ты в курсе, что твой мозг разъеден амебами?Хотя, возможно, это генетика , что-то из серии лишней хромосомы.

cap_ 12 апреля 2018 | 00:15

Ванга сказала что третья мировая война начнется из-за маленькой страны на Востоке. И победит там Владимир великий, он и будет править миром.

Сам по РЕН-ТВ слышал. Там точно врать не будут...

nikitin43 12 апреля 2018 | 00:34

cap_: и повод замечательный - за асада расею положить лет на сто в гавно.

starok 12 апреля 2018 | 01:08

cap_:Если анализировать ситуацию по передачам РЕН-ТВ, то победит не Владимир Великий,а "зеленые человечки", то есть пришельцы,которые давно уж внедрились в российский истеблишмент и управляют Россией.

nikitin43 12 апреля 2018 | 00:04

вали вован газ на асада и асада вали , концы в тартус , сам на богомолье собачку говорящую смотреть .

sveklotron_7 12 апреля 2018 | 00:09

nikitin43: Молись за Св. Томагавки, отрок. Ибо нету более надежды ни на что.

tks 12 апреля 2018 | 00:12

nikitin43:
Вова - Башару:
- Катим, валим!
Башар - Вове:
- Я не Катя, я Валя!!
Вова - Башару:
- Валим, катим!

а далее было уединение...

tks 12 апреля 2018 | 00:08

#TRUMPNA$HCHMO#

fresh_breeze 12 апреля 2018 | 00:18

"Там подчеркнули, что американский лидер пока не принял окончательного решения о дальнейших действиях в Сирии. Рассматриваются разные варианты. Среди них есть и те, что не предусматривают ракетный удар."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Не предусматривают??? А как пыхтел дед, как пыхтел... Соц. сети даже успели отправить Б. Асада с семьёй в Иран. Им что теперь, можно возвращаться, угроза миновала? )))

anticolorad 12 апреля 2018 | 00:24

fresh_breeze: ога, и все рассиянские корабли успели разбежаться в разные стороны от греха подальше.

palmcoast___ 12 апреля 2018 | 00:28

fresh_breeze:

Не клич беду., а то накликаешь.

fresh_breeze 12 апреля 2018 | 00:54

palmcoast___:

Америке хватает ума не наезжать на тех, от кого можно отгрести.
Например, КНДР. А ведь тоже точно так же дед недавно стращал товарища Кима. И что? Весь пар ушёл в песок, теперь он уже готов встретиться и просто поговорить. Чем не Каносса 21-века?

Не везёт Трампу с победами, повсюду попадаются те, кого лучше не трогать, всех слабых, кого можно было безнаказанно убивать и разрушать, его предшественники успели до него убить и разрушить. "Люба, понимаешь, кругом понаставили капканов!" )))

kama 12 апреля 2018 | 00:20

Зря попкорн покупали.

emoss 12 апреля 2018 | 00:27

Кстати, « А где командующий?» к/ф обыкновенное чудо.
Я имею ввиду нашего главнокомандующего, Главнюка?
Уже в бункере, корону примеряет перед инагуарацией?
Почему он молчит?
Это уже не модно....

salut__521 12 апреля 2018 | 00:33

Ну если рыжий придурок опять забздит наносить удары, Мэй его подстрахует, и правильно сделает...

sab171 12 апреля 2018 | 01:03

salut__521: да-уж, это будет не камильфо если баба перед инагурацией наваляет томагавков в Сирию, хоть не иди на нее (инагурацию) от стыда, если он есть.

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