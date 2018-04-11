Тереза Мэй, по некоторым данным, отдала приказ направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии
Британский премьер Тереза Мэй, по некоторым данным, отдала приказ направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии. Об этом сообщает газета Telegraph. По её данным, первые удары могут последовать в четверг вечером.
Комментарии10
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kinnlade 11 апреля 2018 | 23:30
Пиндосы и наглы террористы номер один в мире
nikitin43 11 апреля 2018 | 23:44
kinnlade: точно , они и первые против гитлера воевали когда сралин в ссср помогал гитлеру убивать европу.
nikitin43 11 апреля 2018 | 23:47
nikitin43: всё больше путен похож на каддафи , у которого была миллионная армия оснащённая оружием ссср и которая Ни разу не стреляла по янки . никто подыхать за вована не будет .
kinnlade 11 апреля 2018 | 23:54
nikitin43: Ты хоть с историей знаком немного? В каком году второй фронт открыли , знаешь? Ох бля ну и куда мы с такими уродами придем................
vis_a_vis 12 апреля 2018 | 00:02
\\ kinnlade: В каком году второй фронт открыли , знаешь? //
Против Гитлера?
Англия и Франция - в 1939 году.
СССР - в 1941.
С лета 1940 по 22 июня 1941 Великобритания сражалась против Германии фактически в одиночку.
СССР же в это время поставлял Гитлеру хлеб и нефть...
raffal 12 апреля 2018 | 00:03
kinnlade: В каком году второй фронт открыли..
________
Второй фронт в Европе был открыт 17 сентября 1939 года Сталиным на стороне гитлеровской Германии.
""Оказалось достаточным короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем - Красной Армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища ..."
и
"Правительство Англии не хочет прекращения войны и восстановления мира, а ищет нового оправдания для продолжения войны против Германии."
....
Из доклада о внешней политике Правительства
(на Внеочередной пятой сессии Верховного Совета СССР)
31 октября 1939 года
duch_nic 11 апреля 2018 | 23:30
//Об этом сообщает газета Telegraph.//
Мей в Палате сказалы, что надо подождать окончание расследования, а Телеграф сообщает про лодки.
Кто врёт?
kinnlade 11 апреля 2018 | 23:39
duch_nic: Врет йэхо
polikarpich 11 апреля 2018 | 23:58
duch_nic: Одно другому никак не мешает.
duch_nic 12 апреля 2018 | 00:03
polikarpich: ????????
Т.е., по вашему врёт и Мей и Телеграф?
Вполне может быть. Нынче в Англии это норма.