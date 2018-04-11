Президент США пока не договорился с союзниками о вероятном ударе по Сирии, сообщают источники CNN
Президент США пока не договорился с союзниками о вероятном ударе по Сирии, сообщают источники CNN. Американский лидер активно консультируется по этому вопросу президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Терезой Мэй. Телеканал отмечает, что действия, вероятно, могут последовать не раньше конца этой недели.
Комментарии31
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olegleon 11 апреля 2018 | 23:13
"первые удары могут не последовать до конца этой недели. "
или до конца месяца. ну максимум, до конца года.
kottigr1 11 апреля 2018 | 23:28
olegleon: Блин... А российский флот уже удрал из Сирии..Надо бы сказать мужикам, что Трамп их сегодня бомбить не будет, а то учешут до Мурманска с перепугу..
olegleon 11 апреля 2018 | 23:45
kottigr1: ты опять российских военных с украинскими перепутал. помнишь как весной 2014 года драпали некоторые из Крыма?
honduras_on_kolima 11 апреля 2018 | 23:56
olegleon: // или до конца месяца. ну максимум, до конца года. //
Дилетантский пук в лужу засчитан.
Теперь записывай правильный ответ.
Самое главное то, что упырька Асада и косвенно до сих пор сидящего под лавкой пересидента-гавнокомандующего - поимеют.
Остальное нюансы.
Весь вопрос состоял в том, пойдёт ли Трамп на удар только армией США или будет согласовывать это с союзниками.
В первом случае томагавки скорей всего, уже были бы в полёте - готовность к залпу в несколько раз мощнее, нежели состоялся год назад, уже была на вчера-сегодня.
Но уже очевидно, что на сей раз Рыжий всё же решил разделить ответственность с союзниками.
Имхо, потому, что сейчас его позиции гораздо слабей, нежели были год назад, лучше минимизировать риски.
В ударе, отложенном на несколько суток, есть и плюсы: жирафообразный упырёк с семейством уже успел сдрыснуть в Иран, смелый дзюдохерйский флот пошёл разбегаться из порта базирования, все ватные войска в повышенной боевой готовности.
Сообщу тебе как пиплу далёкому от армии, что последнее означает жизнь офицерского состава в казармах.
Так что, путриоты, ваш высокий боевой дух скоро опустится вниз и выйдет в виде оглушительного пука.
snamor 12 апреля 2018 | 00:03
honduras_on_kolima: Война отменяется, всем диванным воякам и стервятникам можно идти отдыхать.
mayk18 11 апреля 2018 | 23:45
olegleon: Так ведь ожидание наказания , гораздо хуже самого наказания...Трамп откровенно троллит Путина и Асада, Армия Асада по норам забилась, ВВС по российским базам попрятались .ПВО в напряге скока дней продержится? Корабли по морю разбежались...И ВКС и Армия Асада полностью деморализованы и не знают шо завтра будет-боевые задачи не ставятся и все в глухой обороне,..Сам Асад с семьей в Иран ноги сделал...
Вот так трусят и Вован и Башарка А МО России для поднятия боевого духа само лихорадочно путинские мультики просматривает...
kinnlade 11 апреля 2018 | 23:14
Очко у пиндосов и их шестерок не железное, трусливые псы
kinnlade 11 апреля 2018 | 23:16
kinnlade: Забыл сказать : БЕЙ ПиНДОСОВ
antirussianempire 11 апреля 2018 | 23:28
kinnlade: русскому лилипуту велено расслабить булки и встать в позу раком и ждать удар ниже пояса в зад...
Главній русский сцыкун Путин обосрался, когда его шавок из банды Вагнера уничтожили американцы в Сирии... Русский недоносок Путин даже не пикнул по этому поводу....
kinnlade 11 апреля 2018 | 23:33
antirussianempire: польша - гиена европы
antirussianempire 11 апреля 2018 | 23:36
kinnlade: русские - лишнехромосомные, то есть дибилы... Со слов министра России Мединского... русские согласны со своим министром Мендинским , что они дибилы).
Путиноид, ты уже отполировал своим язычком грязное очко сцыкуна путина, ведь туда скоро войдёт американский член в виде томагавка?
kinnlade 11 апреля 2018 | 23:41
antirussianempire: польша - гиена европы
kinnlade 11 апреля 2018 | 23:48
antirussianempire: Пиндосский член уже давно торчит в польской заднице, вспомни своего Сикорского "СИКОРСКИЙ: Это полное дерьмо. Так как мы перессоримся с Германией и Россией и будем считать, что все супер, потому что мы отсасываем у американцев, как фраера. Последние фраера.
Оригинал новости ИноТВ:
https://russian.rt.com/inotv/2014-06-23/Otkroveniya-Sikorskogo-ob-Amerike-zastavili
cuzmich35 11 апреля 2018 | 23:34
antirussianempire: Обоссался как раз Трамп! Это очевидный факт!
48 часов давно истекли,тишина тебе не давит на мозг?
Если он даже Кима не смог напугать,то куда он свою ногу на Россию поднимает,клоун?
kinnlade 11 апреля 2018 | 23:43
cuzmich35: полякам, хохлам, либерастам и грязным эмигрантам бессмысленно что то обьяснять
anticolorad 11 апреля 2018 | 23:56
kinnlade: а тут уже не банят за очевидные расистские высказывания, как раньше? портян, тебе любой начинающий психолог скажет, что за грозными картинками и аватарами прячутся сопли, которые в реале ничего из себя не представляют. И да, ПОЧЕМУ ТВОЯ ОПА ЕЩЕ НА ДИВАНЕ?? ТЕБЕ ЖЕ ДАЛИ ПАРАБЕЛЛУМ! БЕЙ...кого ты там собрался..За родину! ЗА ПУТЛЕРА!
kinnlade 12 апреля 2018 | 00:05
anticolorad: Что хохлядский сученок не нравиться? Подожди скоро все изменится
antirussianempire 11 апреля 2018 | 23:43
cuzmich35: ЛилиПутин уже приготовил своё очко под томагавк
kara 11 апреля 2018 | 23:16
он что нас за идиотов держит?
mayk18 11 апреля 2018 | 23:47
kara: он что нас за идиотов держит?
Ага -и што? Разве он не прав?
stratovarius 11 апреля 2018 | 23:17
Да иди ты нахер! Мы что, зря ракеты расчехляли?
sunday_refugee 11 апреля 2018 | 23:19
Что-то у Володи приятели все - отребье какое-то. Их либо п..здили какое-то время назад, либо вот-вот собираются отп..здить.
nanaryfive 11 апреля 2018 | 23:19
фСЁ....КИНА НЕ БУДЕТ...ЭЛЕКТРИЧЕСТВО КОНЧИЛОСЬ...
cukker 11 апреля 2018 | 23:20
как Трамп не ударит? а хохлы заждались на сайте, радостно потирая руки. как же им теперь бедолагам?
mayk18 11 апреля 2018 | 23:52
cukker: Ха.Молодец Трамп..Ударит не ударит- ему решать, а крутой Путин у Трампа на подтанцовке-ждет высочайшего решения своей судьбы и судьбы России...
Кстати в любом случае-Асад политический труп...Ему ХО не простят ни при каких обстоятельствах -и никто его в лидерах Сирии терпеть не будет...Нафига Путину живой труп Асада?
agamasat 11 апреля 2018 | 23:23
Нанести удар ракетами - очень мало и вряд ли можно считать эффективным. Нужно сделать так, чтобы этот удар сопровождал основную цель - низвержение режима Асада, его арест и последующий международный суд. А для разработки такого плана операции необходимо время.
snamor 12 апреля 2018 | 00:07
agamasat: Дет 10 думаю хватит.
philanthrop 11 апреля 2018 | 23:23
Сколько пригожинцев нагнали не смотря на ночное время. Вам хоть сверхурочные платят?
j_partizan 11 апреля 2018 | 23:24
Надо провести на территории Сирии ядерные испытания и выслать из России западных послов.
tremens_delirium 11 апреля 2018 | 23:45
Так и с СКореей было. Пугал-пугал Трамп, грозил-грозил, а потом уплыл тихонько восвояси.
snamor 12 апреля 2018 | 00:09
tremens_delirium: И потом все Киму дифирамбы пели, какой умный, не смотря на то что толстый и смешной. Вот я не хочу, чтобы Путину так пели, из-за того, что Трамп сам обос*ался.