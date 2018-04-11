Президент США пока не договорился с союзниками о вероятном ударе по Сирии, сообщают источники CNN. Американский лидер активно консультируется по этому вопросу президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Терезой Мэй. Телеканал отмечает, что действия, вероятно, могут последовать не раньше конца этой недели.