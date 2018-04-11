Два болельщика лондонского «Арсенала» стали жертвами водителя-вымогателя в Москве
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на британских журналистов. Согласно этим данным, после матча ¼ финала Лиги Европы против ЦСКА, болельщики в районе Лубянки сели в жёлтый автомобиль, похожий на официальное такси. Водитель довёз пассажиров до Пятницкой и потребовал за проезд 10 тысяч рублей. Когда они начали возражать, таксист запер их в машине. Он также не позволял сделать фотографию его лицензии. В результате британским болельщикам пришлось заплатить.
Комментарии16
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vilingrad 11 апреля 2018 | 23:04
И так, блин, будет с каждым!
rsilk 11 апреля 2018 | 23:07
vilingrad: Все на турнир в Нью-Васюки
mikhail_spb_ 11 апреля 2018 | 23:08
Это месть за политику Великобритании против любимого нацдилера!
kinnlade 11 апреля 2018 | 23:10
Эх, ну и раздолье сегодня для йэха и лебероидных эмигрантов, гуляй рванина!
aleksandr39 11 апреля 2018 | 23:10
Когда уже все таки отменят этот никому не нужный чемпионат мира по футболу в России , бедные иностранные болельщики , их всех или ограбят или изобьют .
nikmart001 11 апреля 2018 | 23:15
Ай молодца, за два месяца до соревнований приехали, наверное место решили занять! А тут таксист как назло, гоните говорит бабки, а то не покажу где можно лучшее место занять....
chnch 11 апреля 2018 | 23:18
От Ярославского, до Ленинградского, за 40 минут , и 15 тысяч! Всего!
existentialist 11 апреля 2018 | 23:21
Убедились, что им лгали о России.
eslichestno 11 апреля 2018 | 23:31
С наступающим Чемпионатом мира, дорогие москвичи и гости столицы! А также жители еще 11 городов и их гости! Welcome to Russia!
captainobvious 11 апреля 2018 | 23:36
болельщики в районе Лубянки сели в жёлтый автомобиль, похожий на официальное такси
в этой фразе прекрасно решительно всё!
grossalexis_032018 11 апреля 2018 | 23:37
И что самое прикольно - это далеко не первый случай ;)) Только когда это происходит с рашкованскими бабами и девками журналисты рашкованских СМИ кипеж не поднимают ;))
benya_krik 11 апреля 2018 | 23:48
10000 рублем это в долларах сколько? По новому курсу?
amebix 11 апреля 2018 | 23:59
benya_krik: да почти 100 фунтов стерлингов
grossalexis_032018 11 апреля 2018 | 23:58
И тут до меня дошло - народ матч то завтра ;))
manfred 11 апреля 2018 | 23:59
Херня какая-то...Матч завтра, а они уже сели в такси "после матча ¼ финала Лиги Европы"
grossalexis_032018 12 апреля 2018 | 00:10
manfred: Вот оригинал статьи СЭ
Два болельщика "Арсенала" стали жертвами вымогательств в Москве. Как рассказала журналистка BBC Сара Рэйнсфорд в Твиттере, двое ее знакомых, приехавшие на матч 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА, сели в желтый автомобиль, похожий на такси недалеко от Лубянки. Водитель довез их до Пятницкой и потребовал за проезд 10 тысяч рублей. Когда они начали возражать, он запер их в такси, а также не разрешил им сделать фотографию его лицензии. В результате им пришлось заплатить.
Также Рэйнсфорд уточнила: "Автомобиль выглядел как официальное такси, а у водителя висела лицензия, но он повел себя очень агрессивно, когда они попытались сфотографировать ее".
Матч ЦСКА - "Арсенал" состоится 12 апреля, начало - в 22.05 по московскому времени. "СЭ"