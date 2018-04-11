Два болельщика лондонского «Арсенала» стали жертвами водителя-вымогателя в Москве

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на британских журналистов. Согласно этим данным, после матча ¼ финала Лиги Европы против ЦСКА, болельщики в районе Лубянки сели в жёлтый автомобиль, похожий на официальное такси. Водитель довёз пассажиров до Пятницкой и потребовал за проезд 10 тысяч рублей. Когда они начали возражать, таксист запер их в машине. Он также не позволял сделать фотографию его лицензии. В результате британским болельщикам пришлось заплатить.