В Самаре горожан по некоторым данным сгоняют на тестовые матчи перед Чемпионатом Мира по футболу

Об этом сообщает местный сайт Samru. Ближайший тестовый матч должен состояться 28 апреля между «Крыльями Советов» и «Факелом». В Департаменте информационной политики региона заверили, что информация о принудительном сборе людей не соответствует действительности. Там говорят, что желающих посетить тестовые матчи будет больше, чем вмещает стадион.