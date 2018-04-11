В Самаре горожан по некоторым данным сгоняют на тестовые матчи перед Чемпионатом Мира по футболу
Об этом сообщает местный сайт Samru. Ближайший тестовый матч должен состояться 28 апреля между «Крыльями Советов» и «Факелом». В Департаменте информационной политики региона заверили, что информация о принудительном сборе людей не соответствует действительности. Там говорят, что желающих посетить тестовые матчи будет больше, чем вмещает стадион.
Комментарии11
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rsilk 11 апреля 2018 | 23:05
кто голосовал за путина- должен отсидеть!
duch_nic 11 апреля 2018 | 23:48
//...горожан по некоторым данным сгоняют на тестовые матчи...//
...и заставляют пить пиво с водкой! Сволочи!
nikitin43 11 апреля 2018 | 23:50
rsilk: рабская натура проявляется при нажиме , но более всего рабы ненавидят своего хозяина .
paul_2105 12 апреля 2018 | 00:03
rsilk: сидят почему-то как раз другие.
bozk 11 апреля 2018 | 23:05
Они так выдрессированы, что сами уже сгоняются
aleksandr39 11 апреля 2018 | 23:53
bozk: Как и на митингах в поддержку " великого вождя " каждому " сгоняемому " дадут по 300 рублей .
kinnlade 11 апреля 2018 | 23:12
Наверняка насрального сайтик?
ludvig14 11 апреля 2018 | 23:26
kinnlade: дядя kinnlade! ты дурак?
duch_nic 11 апреля 2018 | 23:50
ludvig14: Нет, мальчик, он не дурак. Он правильно вопрос задаёт. Кто в России распространяет подобные фейки? Только либероиды. Больше некому.
liquidsky__ 12 апреля 2018 | 00:04
duch_nic: Эхо уже не раз и не два отметилось как самостоятельный производитель фейк ньюз за последнее время, так что оно без всяких навальных могло само запустить утку. И так невысокий ресурс доверия к Эху стремительно падает до 0.
liquidsky__ 11 апреля 2018 | 23:58
фейк ньюз