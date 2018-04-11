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23:01, 11 апреля 2018

В МЧС вступились за кемеровского пожарного, в отношении которого возбудили уголовное дело

Представитель министерства сказал агентству Интерфакс, что Сергей Генин не мог действовать, руководствуясь рекомендациями очевидцев, иначе он бы нарушил требования боевого устава пожарной охраны.

Сегодня стало известно, что в отношении Сергея Генина, руководившего тушением пожара в торговом центре «Зимняя вишня», возбудили уголовное дело. В Следственном комитете считают, что он направил своих подчиненных к людям, нуждавшимся в помощи, слишком длинным путем, тогда как очевидцы указывали на короткую дорогу. В результате было потеряно время. В кинозале не успели спасти 37 человек, всего же жертвами пожара стали 64 человека. Генина обвиняют в халатности.

Комментарии

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prostovanya 11 апреля 2018 | 23:11

Какова же боязнь нарушить инструкции... Ну, если не касается бабок, естес-но... А так - отклонись чуть - накажут. Зачем? Если можно отмазаться: " всё по инструкции делал". А если она бывает до того дурна, что лучше б её и не писали? А выполнение её ведет к жертвам...

zapadnay 11 апреля 2018 | 23:25

Что за дела такие?! Кто, как не очевидцы, знают, где находятся люди?! На то они и очевидцы, непосредственные участники событий. Инструкции важнее жизни людей?! Родители умоляют спасти детей, а пожарные ссылаются на инструкции. Что это за инструкции и кто их писал, если именно из-за них погибли десятки детей?!

ludvig14 11 апреля 2018 | 23:46

zapadnay: а че-ж очевидцы не принялись тушить пожар? а ждали специалистов, которых учат этому делу несколько лет, учат принимать решения исходя из текущей ситуации! Да! есть инструкции и уставы, обеспечивающие свести к минимуму жертвы на пожаре! НО! существуют инструкции противопожарной безопасности, обязательные для исполнения владельцами и эксплуатантами строений, зданий и помещений. Их наплевательское отношение и привело к такому количеству жертв, которых сейчас стараются повесить на человека, который вынужден был бороться с последствиями их халатности!

zapadnay 11 апреля 2018 | 23:58

ludvig14:
Оф..л, голыми руками тушить пожар?! Ты ещё напиши, что очевидцы сами должны лезть в огонь.

igorrrpadlowitchs 11 апреля 2018 | 23:42

prostovanya: вот тут я согласен с мчс, хотя их не жалую. У него была схема здания и он должен полагаться на неё, а не на показания неизвестных для него людей! Хотя он , возможно и отправить пару человек для проверки указанного пути! Но инструкции пишутся горьким опытом и кровью, и их нарушение грозит человеческими смертями , а не исполнение наказанием для исполнителей!

sborisych 11 апреля 2018 | 23:54

prostovanya:
Представляется мне, что в данном случае не нам с вами его осуждать или защищать...
P.S. Знаете, их инструкции тоже не без крови писаны..

chnch 11 апреля 2018 | 23:14

Простите. но послал длинным путём, это бред. Он был там ,и принимал решения. Может и ошибочные. Но судить за ошибку, говоря, что это халатность... По моему ищут стрелочника...

ludvig14 11 апреля 2018 | 23:37

chnch: prostovanya: Сергей Генин, простите, командир, и имеет соответствующее образование (я надеюсь) чтобы принимать самостоятельные решения (исходя из текущей ситуации). Предстаете себе на минуточку, если в кабину самолета будут ломиться "очевидцы" со своими представлениями о вариантах захода на посадку.... или санитарка будет советовать хирургу, как правильно сделать разрез...
А почему не под следствием сотрудник, чьим распоряжением оказалась запертой дверь?

chnch 11 апреля 2018 | 23:49

ludvig14: Я не располагаю ни какой информацией ,кроме из открытых источников. Поэтому моё мнение субъективно, и может быть ошибочным. Лично мне кажется( подчёркиваю - мне), что началось гонение на "ведем". Поиск "крайнего". А я хочу понять, почему не было защитных масок, почему пошли в обход, и тд и тп...

wertor 11 апреля 2018 | 23:51

ludvig14: Посмотрю как ты запоёшь, когда твои близкие окажутся в полной жопе, а какой то мент, пожарный или врач откажутся спасать их жизни, что бы не нарушить инструкцию.

chnch 12 апреля 2018 | 00:06

wertor: Извините, но Вы давите на эмоции. Любой человек будет не объективен , в случае личной потери . Мы , не лично пострадавшие, при всём сочувствии. хотели бы знать правду. Кто, где , когда , почему. Просто понимая, что завтра ....

ludvig14 12 апреля 2018 | 00:09

wertor: я работал на предприятии, связанном с бумагой -- гл. механиком -- оборудование обслуживал, и постоянно (в том числе и на оперативках) указывал руководству и ответственному за пожарную безопасность на недопустимость складирования отходов производства в узких коридорах, в близи оборудования, под электрощитами и прочее... кончилось все это тем, что штат предприятия сократили, а ответственный за пожарную безопасность (член единой россии) продолжает трудится, и больше ему на мозги никто не капает! Так что не надо мне петь про инструкции! их надо соблюдать, чтобы потом небыло муительно больно!...

cypher 11 апреля 2018 | 23:21

Рыбята из Следкома в своем заявлении на сайте СК сами попутались: пожарные пошли по юго-западной лестнице, которая оказалась закрытой, а не по юго-восточной.
Интересно, а вот такая "ошибка" на сайте Следкома - тоже халатность? А за неё какое наказание предусмотрено?

trans 11 апреля 2018 | 23:38

У нас как всегда плохие исполнители, но зато замечательные руководители, которым просто не везет с исполнителями.

golfinder 11 апреля 2018 | 23:51

Видимо затрещало местечко под Пучковым,вот и заступаются. Почему менты о своих косяках в открытую говорят,а МЧС пытается отмазаться от явного и очевидного профессиональной неподготовленности сотрудников в Кемерово. Я уже не говорю о моральных качествах Кемеровских спасателей.

ilja13 12 апреля 2018 | 00:04

Если это реально так, то он - козел.

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