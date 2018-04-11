В МЧС вступились за кемеровского пожарного, в отношении которого возбудили уголовное дело

Представитель министерства сказал агентству Интерфакс, что Сергей Генин не мог действовать, руководствуясь рекомендациями очевидцев, иначе он бы нарушил требования боевого устава пожарной охраны.

Сегодня стало известно, что в отношении Сергея Генина, руководившего тушением пожара в торговом центре «Зимняя вишня», возбудили уголовное дело. В Следственном комитете считают, что он направил своих подчиненных к людям, нуждавшимся в помощи, слишком длинным путем, тогда как очевидцы указывали на короткую дорогу. В результате было потеряно время. В кинозале не успели спасти 37 человек, всего же жертвами пожара стали 64 человека. Генина обвиняют в халатности.