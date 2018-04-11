Тереза Мэй, по данным источников, выразила готовность присоединиться к действиям против правительственных сил Сирии...

Премьер Великобритании Тереза Мэй, по данным источников, выразила готовность присоединиться к военным действиям против правительственных сил Сирии. Об этом сообщило Би-би-си. Официальный представитель премьера эти сообщения комментировать отказался, передаёт агентство Рейтер.