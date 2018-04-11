Тереза Мэй, по данным источников, выразила готовность присоединиться к действиям против правительственных сил Сирии
Премьер Великобритании Тереза Мэй, по данным источников, выразила готовность присоединиться к военным действиям против правительственных сил Сирии. Об этом сообщило Би-би-си. Официальный представитель премьера эти сообщения комментировать отказался, передаёт агентство Рейтер.
Комментарии15
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mikhail_spb_ 11 апреля 2018 | 23:06
Выступать против асадушки - это всё равно, что выступать против нацдилера.
Все это понимают, и с радостью идут на это.
nanaryfive 11 апреля 2018 | 23:14
mikhail_spb_: Фсё правильно. Порошенко послал уже украинских котиков на подмоху. Сейчас тут на Йехе пару дней поспамят и сразу ФБОЙ!
olegleon 11 апреля 2018 | 23:17
nanaryfive: а тут вторые сутки ДВУ (диванные войска Украины) сражаются ))
такого количества хохлотроллей тут отродясь не было
patrik05 11 апреля 2018 | 23:29
Тереза Мэй, по данным источников, выразила готовность присоединиться к действиям против правительственных сил Сирии...
Наверно Д.Трамп пригрозил ей разоблачением, в деле отравления А.Литвиненко, Скрипалей и инсценировкой самоубийства Б.Березовского.
duch_nic 11 апреля 2018 | 23:54
olegleon: //такого количества хохлотроллей тут отродясь не было//
Не справляются укросолдатики. С утра к ним на подмогу прибыли два батальона польских бронедиванов. Чуть зас_аные, но лопочут по нашему бегло.
master_superanalitik 12 апреля 2018 | 00:02
mikhail_spb_:
Это очень хорошая новость, то что Тереза Мэй хочет крошить батон на Россию. Поэтому Путину и Трампу следует договориться и прийти к компромиссу: по негласному договору Трампу бедует разрешено отбомбиться по старым пустым заброшенным сирийским аэродромам, а Путину будет разрешено потопить по одному французскому и английскому военным кораблям. В итоге и США и Россия смогут "сохранить лицо".
bozk 11 апреля 2018 | 23:07
А что об этом думает королева ?
j_partizan 11 апреля 2018 | 23:16
bozk:
Ей думать по статусу не положено.
olegleon 11 апреля 2018 | 23:21
bozk: она думает о том, что сэр Уинстон Черчилль был явно умнее Терезы и умел договариваться даже со Сталиным
duch_nic 11 апреля 2018 | 23:57
olegleon: //..Черчилль был явно умнее Терезы...//
Что Черчилль... Умней Терезы оказался даже мой кот. Он с соседской собакой договориться смог. Она теперь его боится.
nanaryfive 11 апреля 2018 | 23:07
Давай уже тэрэзка... закати репитузы... вдарь там...за скрипалей.. за фсех британцев по асаду который бармалей...
seryj_wolk 11 апреля 2018 | 23:08
Надеялись рфики запугать, а выходит ровно наоборот. Потыкают носом ее в ее же дерьмо, и придется, скрипя зубами, проглотить.
duch_nic 12 апреля 2018 | 00:00
seryj_wolk: //Потыкают носом ее в ее же дерьмо,//
... и придется, Скрипалей зубами, проглотить.
j_partizan 11 апреля 2018 | 23:08
Другого от этой гопничихи ожидать не приходилось.
Преступления - британский образ жизни.
w07s 11 апреля 2018 | 23:11
асад, слазь. Кончилось твоё время. Может кузю послать. Лучший авианосец с конца списка