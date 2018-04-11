Юлия Скрипаль отказалась встречаться с российскими дипломатами и своей двоюродной сестрой

Об этом говорится в заявлении, которое от её имени распространил Скотланд-Ярд. Юлия Скрипаль подтвердила, что её выписали из больницы в Солсбери, однако отметила, что всё ещё страдает от эффекта нервно-паралитического вещества, которым её отравили вместе с отцом. Сергей Скрипаль, по её словам, по-прежнему серьёзно болен.

Юлия Скрипаль добавила, что в ближайшее время не будет общаться с прессой. Автор заявления подчеркнула, что высказывания её сестры Виктории являются её собственным мнением и не отражают позицию Юлии и Сергея Скрипалей.