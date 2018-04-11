Юлия Скрипаль отказалась встречаться с российскими дипломатами и своей двоюродной сестрой
Об этом говорится в заявлении, которое от её имени распространил Скотланд-Ярд. Юлия Скрипаль подтвердила, что её выписали из больницы в Солсбери, однако отметила, что всё ещё страдает от эффекта нервно-паралитического вещества, которым её отравили вместе с отцом. Сергей Скрипаль, по её словам, по-прежнему серьёзно болен.
Юлия Скрипаль добавила, что в ближайшее время не будет общаться с прессой. Автор заявления подчеркнула, что высказывания её сестры Виктории являются её собственным мнением и не отражают позицию Юлии и Сергея Скрипалей.
Комментарии43
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
jetsam 11 апреля 2018 | 23:02
пусть отдыхает.
уже хорошо.
johio 11 апреля 2018 | 23:16
jetsam: Пшик, пшик, пшик, пшик - уноси готовенького,
Пшик, пшик, пшик, пшик - кто на НОВЕНЬКОГО,
кто не Новенького.
Подонки и наймиты запада - готовьтесь!!!
Один пшик Новичка и Вы готовы!!!!
duch_nic 11 апреля 2018 | 23:34
//...которое от её имени распространил Скотланд-Ярд//
— Эй, эй! Алё! стоп! Вы что это? И конфеты за меня есть будете?
— Ага!(с)
igorrrpadlowitchs 11 апреля 2018 | 23:45
johio: неужели дихлофос так действует? Вы бы поосторожней!
lager23 11 апреля 2018 | 23:46
johio: вы новый псих или переодетый старый кремлебот?
all_seeing74 11 апреля 2018 | 23:47
johio: вы там чото жрете или нюхаете?!)))
brandfa 11 апреля 2018 | 23:56
johio: подонки и наймиты жуликов и воров - готовьтесь, скоро на выход, вслед за Каддафи... пши-ии-ии-иииии-ккк (долго - долго, больно - больно, поооо кусочкуууу, мучительно - мучительно) ... и вы готовы!!!
vitaminoz 12 апреля 2018 | 00:00
johio: новичка испытывают на ольгинских даунах, потому что за них не вступятся даже защитники животных.
y_y_y 11 апреля 2018 | 23:18
jetsam:
//уже хорошо//
Согласен. Собственно нет ничего красноречивее, чем сам факт столь быстрого и чудесного выздоровления после отравления боевым веществом не имеющим противоядия. ;)
vitek61 11 апреля 2018 | 23:42
"Тот самый полицейский" выписался почти месяц назад. До сих пор нет не только ни одного интервью с ним, но и ни одной его фотографии после выписки...
mystar 11 апреля 2018 | 23:54
vitek61: "Тот самый полицейский" выписался почти месяц назад
_____________________________________________________
Тоже сидит в заложниках как Скрипали.
mobile_actor 12 апреля 2018 | 00:12
vitek61: в реальности сержант Бэйли выписался из госпиталя 22 марта, то есть менее 3-х недель назад. Он свидетель расследуемого преступления - попытки отравления Скрипалей. Какие у него могут быть интервью?
mobile_actor 12 апреля 2018 | 00:01
y_y_y: месяц - вовсе не быстрое выздоровление. Успех лечения существенно зависит от количества яда, попавшего в организм.
y_y_y 12 апреля 2018 | 00:08
mobile_actor:
Меньше месяца, и это очень быстро для боевого вещества, причем сравнительно недавно разработанного. И есть же интервью разработчиков, что даже самые минимальные дозы вызывают необратимые повреждения мозга.
mihakr 11 апреля 2018 | 23:03
Что британские спецслужбы скажут, то Юлия Скрипаль и будет говорить. Теперь она просто ещё один инструмент в борьбе с Россией.
grigol331 11 апреля 2018 | 23:16
mihakr: Теперь она просто ещё один инструмент в борьбе с Россией
_____
В борьбе за что или против чего? Чем, кроме ЯО, грозит РФ цивилизации?
aleksandr39 11 апреля 2018 | 23:23
mihakr: Что российские спецслужбы скажут ,то и будет говорить Виктория Скрипаль .Теперь она просто теще один инструмент в борьбе с Англией .
irdo 11 апреля 2018 | 23:52
Автор заявления подчеркнула, что высказывания её сестры Виктории являются её собственным мнением и не отражают позицию Юлии и Сергея Скрипалей.
==============
"Умыли" в очередной раз российские власти.
g__e__e__p 11 апреля 2018 | 23:58
irdo: Вы её живой видели, умывальщица?! Хотя бы видео с ней показали. Показывать видимо некого!
mystar 11 апреля 2018 | 23:25
mihakr: то Юлия Скрипаль и будет говорить
_______________________________________
Хз.
"Сама я тоже страдаю от последствий применения против нас нервно-паралитического токсина"
https://www.bbc.com/russian/news-43733631
Это как то неправильно. Или токсин или нервно-паралитическое вещество. Токсин вообще то биологический яд и с нервно-паралитическим веществом не имеет ничего общего.
mikhail_spb_ 11 апреля 2018 | 23:04
Разумеется.
Ведь она хочет жить.
Кроме того, "росдипломаты" и пролубянская сестрица у нормального человека вызывают отвращение.
nanaryfive 11 апреля 2018 | 23:09
mikhail_spb_: Если не будет гаварить шо её атравил путен как есть убьют.
mayer 11 апреля 2018 | 23:07
"Дупутат с бананом" прославила себя и российский парламент на весь мир, и вряд ли ей удастся отмыться. Тем более, в свете тех глупых заявлений, которые она себе продолжает позволять. Прощай, слава выдающейся фигуристки!
w07s 11 апреля 2018 | 23:07
У российских дипломатов карманы бы проверить. Ещё заразу какую принесут
putinnavsegda 11 апреля 2018 | 23:13
w07s: Эта "зараза" могла принадлежать и самому Скрипалю и британским спецслужбам. Если вообще имел место факт отравления... Никаких доказательств бриты не предоставили, сплошные голословные заявления.
grigol331 11 апреля 2018 | 23:22
putinnavsegda: Никаких доказательств бриты не предоставили, сплошные голословные заявления
______
А вы им не верьте и вообще не обращайте внимания. Чё вам с ними, детей крестить?
PS Вот что значит репутация.
irdo 11 апреля 2018 | 23:57
putinnavsegda:
: Эта "зараза" могла принадлежать и самому Скрипалю и британским спецслужбам.
==============
Как в анекдоте про потерпевшего, который шел, поскользнулся на арбузной корке, упал на нож, и так семь раз.
nikmart001 11 апреля 2018 | 23:18
w07s: Так туда только в масках пускают, не бойтесь, не заразятся дипломаты.
nurim 12 апреля 2018 | 00:07
w07s: Мелко мыслите. Российские дипломаты, особенно в Аргентине, используют целые самолеты! А вы про кармашки...
stebinmaku 11 апреля 2018 | 23:12
Для пущей правдоподобности заявление должно было звучать так: "Я всё ещё страдаю от эффекта произведённого в России нервно-паралитического вещества "Новичок" из семейства фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия, ингибиторов ацетилхолинэстеразы, которым меня отравили вместе с отцом"..
x_signal 11 апреля 2018 | 23:17
Под чужую дудку поёт.
eduard53 11 апреля 2018 | 23:19
"Ю.Скрипаль подчеркнула, что высказывания её сестры Виктории являются её собственным мнением и не отражают позицию Ю. и С. Скрипалей".
------------------------------------------------------------------------
ИМХО, это ещё очень деликатно-мягкое определение Юлией "собственного" мнения её безработной кузины, гэбнястойчиво рвущейся из Мухосранска в туманный Альбион, чтоб пообщаться с тяжелобольной роднёй, не особо желающей этого ...
sunday_refugee 11 апреля 2018 | 23:22
А депутата Лугового пусть направят на переговоры о возвращении на родину.
zemljanka 11 апреля 2018 | 23:26
Полного выздоровления Юлии и отцу.
penderezky 11 апреля 2018 | 23:34
Яблоко от яблони... Все семейство предатели. Эта скотина утверждала что присягала СССР и в предательстве РФ большой беды не видит. Дочка туда же. Смерть шпионам!
sergei_tn 11 апреля 2018 | 23:49
penderezky: Как же вы ура-патриоты достали. Своей агрессивностью, шпиономанией, русским миром сплочением вокруг вождя.
megri 11 апреля 2018 | 23:46
Даже не стесняясь, англичане мир держат за лохов. Спрятать, фактически выкрасть гражданку чужой страны, которая приехала в гости на недельку в Англию, не собираясь там оставаться - и ни тела, ни фото, ни видео – ничего, только слова шпионов-посредников и международный скандал. Видимо, Юлия для них оказалась крепким орешком и активно сопротивляется проводимой психо -коррекции и гипносугестии и не готова открыто выступить перед камерами с обвинениями в сторону РФ, наоборот, вдруг сообщит всем, что ее держат насильно ,кормят психотропами и не выпускают, если жива, конечно . Родственники по логике могут обратиться в международные суды, обвинив Англию в похищении человека. Хотя, конечно эффекта не будет. Верить англосаксам – себя не уважать. Вся их история – это обман, интриги, шпиономания и тайные изощренные убийства, чаще с отравлением. Английская литература, детективы - их отличительная черта. Даже классика Шекспира, Конан-Дойля этим славится Похоже, если она не согласна работать на Англию, ее пожизненно будут держать в закрытой тюрьме, а для мира сочинят легенду, так как молодую женщину в 30-40 лет психически изменить, сломить и лишить обычного образа уклада жизни – крайне тяжело, практически невозможно. Жаль девушку..
paul_2105 12 апреля 2018 | 00:00
megri: Ну ты писатель...))
korikov 11 апреля 2018 | 23:47
Комментарий из социальных сетей:
Ой!!!
Меня «сгоните»
Дайте билетик
Знаете, я-то тоже не против, чтобы меня согнали. Ато так надо ехать, билет покупать. Скажите Эхо Москвы, куда надо обратиться за тем, чтобы вот так жестоко нарушили мои права?
bekipp 11 апреля 2018 | 23:50
Не с каждой родиной страшно встечаться.
mikr 11 апреля 2018 | 23:51
Вообще-то никакого заявления Юлии Скрипаль мы не слышали. Более того, подобные заявления в международной практике принято делать в присутствии представителя (консула) той страны, гражданином которой является отказник. Только в этом случае заявление отказника можно считать подтвержденным. И нежелание самой Юлии Скрипаль в этом вопросе не должно иметь значения. Просто данную процедуру отказа (от встречи с российским представителем) необходимо выполнить надлежащим образом. В противном случае имеются все основания полагать, что заявление отказника либо инсценировано, либо сделано под давлением спецслужб, которые ее охраняют.
А редактору Эха Москвы следовало бы различать такие понятия как заявление отказника подтвержденное общепринятой процедурой, и сообщение заинтересованной стороны о якобы сделанном заявлении с нарушением соответствующей процедуры. Это - принципиально разные вещи, поскольку весьма вероятно, что Юлия Скрипаль вообще ничего подобного не заявляла, а британцы извратили ситуацию в своих интересах.
hardbone 11 апреля 2018 | 23:56
Мда. Похоже действительно британцы изолировали Скрипалей от внешнего мира.
Предоставить простые и безопасные доказательства свободной воли Юлии нет никаких проблем. Но этого не делают, значит есть что скрывать, значит ее насильно изолируют, пока не сломят в нужную для себя сторону или ей придется исчезнуть навсегда якобы "в безопасное место", а на самом деле в могилу.
В государственных играх и играх спецслужб люди просто пешки. Что в России, что на Западе.
tks 12 апреля 2018 | 00:01
Щас уроды с Центральных Труб российской ТелеКанализации заколотятся в падучей праведного гнева и приступах боли за Викусю, которой отказали, гады!!