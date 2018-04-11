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22:32, 11 апреля 2018

Владельцы кинотеатров утверждают, что столкнулись с шантажом со стороны прокатчика фильма «Тренер» Данилы Козловского

Компания «Централ Партнершип Сейлз Хаус» требует в кратчайшее время подписать новый лицензионный договор на «беспрецедентно жёстких условиях», — говорится в открытом письме Ассоциации владельцев кинотеатров. Там уточняется, что в случае несогласия, дистрибьютор собирается отказать кинотеатрам в правах на показ фильма. Картина «Тренер» должна выйти в российский прокат 19 апреля.

Фильм оказался в центре внимания прессы после того, как актёр, продюсер и режиссёр ленты Данила Козловский сказал, что показывал свою работу во многих странах, но только в России последовала реакция, которую можно охарактеризовать как сплошная ненависть и хамство. За Козловского вступились многие актёры и режиссёры. Они уверены, что артист не имел в виду зрителей.

Комментарии

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semper_fidelis 11 апреля 2018 | 22:35

А что, желающие в тырнетах не скачают?

olegleon 11 апреля 2018 | 22:36

ради денег и не такое продюсер пойдёт
а вот послали бы его все, разорился бы он и поумнел бы

bozk 11 апреля 2018 | 22:37

Кому этот шлак нужен

len56 11 апреля 2018 | 22:41

Русское кино...Как много в этом слове!

fr_perren 11 апреля 2018 | 22:43

Я российское кино только в обзорах бэдкомедиана смотрю - так что наплевать.

asi 11 апреля 2018 | 22:43

Ну пусть отказываются прокатывать все фильмы ЦПартнершип. Пусть Козловский сам их смотрит дома, в России хватает прокатчиков.

grossalexis_032018 11 апреля 2018 | 23:05

asi: Там все очень сложно - У Цетрала очень много прав на импортные фильмы, причем на очень кассовые. Поэтому легко могут навязывать говняшку собственного производства на практически любых условиях.

merelymy 11 апреля 2018 | 23:56

Имперда за централ мозгобздан склумбит, если моляски свои личалы до кривят скуздрят.

smith_1984_ 11 апреля 2018 | 22:45

а я вот с удовольствием заценю,правда не в кинотеатре ,а дома попозже.

grossalexis_032018 11 апреля 2018 | 22:48

Это тот чувачок, про которого писали в рецензиях - Грязный викинг Данила. Мудилко сыгравший князя Владимира, умудрившегося в киношке трахнуть бабу сквозь кожаные штаны без гульфика ? Большой мастер ;))

agamasat 11 апреля 2018 | 22:50

началась пиар компания фильма: скандал - лучший прием для привлечения внимания?

prostovanya 11 апреля 2018 | 23:00

Про кого кино-то? Уж не про Гуса ли Хиддинга нашего?

kvam 11 апреля 2018 | 23:06

А зритель имел ввиду, что фильм «Тренер» Данилы Козловского, отстой и дерьмо.
А Козловский решил, что с его рожей должны выходить все фильмы российского производства, а не с рожей Безрукова.
А какая еще реакция последует от Козловского, когда его не пропустят без очереди в бизнес-класс?
Дерьма будет еще больше, чем от Дюжева.)))

sulla663 11 апреля 2018 | 23:14

Жесть. Можно узнать эти беспрецедентно жесткие условия? Прям сейчас очень смеяться хочется от такого жесткого беспредела.

grossalexis_032018 11 апреля 2018 | 23:24

sulla663: Там по разному можно яйца прокатчику в тиски зажимать. От количества сеансов в день до времени. Можно мордой возить по поводу залов. .Ну вплодь до продажи конфеток и другого мерча;))

sulla663 11 апреля 2018 | 23:37

grossalexis_032018: Приз - в студию, так сказать. Что это за чудеса изобретательности в виде раздавленных яиц прокатчиков? В других странах, как пишет Козловский, иносказательно на яйца не жаловались.

grossalexis_032018 11 апреля 2018 | 23:46

sulla663: В других странах кинорынок устроем немного по дугому ;)) Точнее совсем по другому. Вот ни разу Тренер не делает погоду - сборы маленькие. Фестивальным и авторским фильм не назовешь. И потом что можно к этому шедевру прицепить паровозом ля зарубежного прокатчика ? НИЧЕГО. В Расеюшке - у ЦП есть очень много инструментов

ilja13 12 апреля 2018 | 00:10

Пиарится болезный.

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