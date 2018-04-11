Владельцы кинотеатров утверждают, что столкнулись с шантажом со стороны прокатчика фильма «Тренер» Данилы Козловского

Компания «Централ Партнершип Сейлз Хаус» требует в кратчайшее время подписать новый лицензионный договор на «беспрецедентно жёстких условиях», — говорится в открытом письме Ассоциации владельцев кинотеатров. Там уточняется, что в случае несогласия, дистрибьютор собирается отказать кинотеатрам в правах на показ фильма. Картина «Тренер» должна выйти в российский прокат 19 апреля.

Фильм оказался в центре внимания прессы после того, как актёр, продюсер и режиссёр ленты Данила Козловский сказал, что показывал свою работу во многих странах, но только в России последовала реакция, которую можно охарактеризовать как сплошная ненависть и хамство. За Козловского вступились многие актёры и режиссёры. Они уверены, что артист не имел в виду зрителей.