Владельцы кинотеатров утверждают, что столкнулись с шантажом со стороны прокатчика фильма «Тренер» Данилы Козловского
Компания «Централ Партнершип Сейлз Хаус» требует в кратчайшее время подписать новый лицензионный договор на «беспрецедентно жёстких условиях», — говорится в открытом письме Ассоциации владельцев кинотеатров. Там уточняется, что в случае несогласия, дистрибьютор собирается отказать кинотеатрам в правах на показ фильма. Картина «Тренер» должна выйти в российский прокат 19 апреля.
Фильм оказался в центре внимания прессы после того, как актёр, продюсер и режиссёр ленты Данила Козловский сказал, что показывал свою работу во многих странах, но только в России последовала реакция, которую можно охарактеризовать как сплошная ненависть и хамство. За Козловского вступились многие актёры и режиссёры. Они уверены, что артист не имел в виду зрителей.
Комментарии18
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semper_fidelis 11 апреля 2018 | 22:35
А что, желающие в тырнетах не скачают?
olegleon 11 апреля 2018 | 22:36
ради денег и не такое продюсер пойдёт
а вот послали бы его все, разорился бы он и поумнел бы
bozk 11 апреля 2018 | 22:37
Кому этот шлак нужен
len56 11 апреля 2018 | 22:41
Русское кино...Как много в этом слове!
fr_perren 11 апреля 2018 | 22:43
Я российское кино только в обзорах бэдкомедиана смотрю - так что наплевать.
asi 11 апреля 2018 | 22:43
Ну пусть отказываются прокатывать все фильмы ЦПартнершип. Пусть Козловский сам их смотрит дома, в России хватает прокатчиков.
grossalexis_032018 11 апреля 2018 | 23:05
asi: Там все очень сложно - У Цетрала очень много прав на импортные фильмы, причем на очень кассовые. Поэтому легко могут навязывать говняшку собственного производства на практически любых условиях.
merelymy 11 апреля 2018 | 23:56
Имперда за централ мозгобздан склумбит, если моляски свои личалы до кривят скуздрят.
smith_1984_ 11 апреля 2018 | 22:45
а я вот с удовольствием заценю,правда не в кинотеатре ,а дома попозже.
grossalexis_032018 11 апреля 2018 | 22:48
Это тот чувачок, про которого писали в рецензиях - Грязный викинг Данила. Мудилко сыгравший князя Владимира, умудрившегося в киношке трахнуть бабу сквозь кожаные штаны без гульфика ? Большой мастер ;))
agamasat 11 апреля 2018 | 22:50
началась пиар компания фильма: скандал - лучший прием для привлечения внимания?
prostovanya 11 апреля 2018 | 23:00
Про кого кино-то? Уж не про Гуса ли Хиддинга нашего?
kvam 11 апреля 2018 | 23:06
А зритель имел ввиду, что фильм «Тренер» Данилы Козловского, отстой и дерьмо.
А Козловский решил, что с его рожей должны выходить все фильмы российского производства, а не с рожей Безрукова.
А какая еще реакция последует от Козловского, когда его не пропустят без очереди в бизнес-класс?
Дерьма будет еще больше, чем от Дюжева.)))
sulla663 11 апреля 2018 | 23:14
Жесть. Можно узнать эти беспрецедентно жесткие условия? Прям сейчас очень смеяться хочется от такого жесткого беспредела.
grossalexis_032018 11 апреля 2018 | 23:24
sulla663: Там по разному можно яйца прокатчику в тиски зажимать. От количества сеансов в день до времени. Можно мордой возить по поводу залов. .Ну вплодь до продажи конфеток и другого мерча;))
sulla663 11 апреля 2018 | 23:37
grossalexis_032018: Приз - в студию, так сказать. Что это за чудеса изобретательности в виде раздавленных яиц прокатчиков? В других странах, как пишет Козловский, иносказательно на яйца не жаловались.
grossalexis_032018 11 апреля 2018 | 23:46
sulla663: В других странах кинорынок устроем немного по дугому ;)) Точнее совсем по другому. Вот ни разу Тренер не делает погоду - сборы маленькие. Фестивальным и авторским фильм не назовешь. И потом что можно к этому шедевру прицепить паровозом ля зарубежного прокатчика ? НИЧЕГО. В Расеюшке - у ЦП есть очень много инструментов
ilja13 12 апреля 2018 | 00:10
Пиарится болезный.