Спутники зафиксировали вывод российских кораблей с сирийской базы Тартус

Согласно данным, которые приводит РБК, на этот момент в порту осталась только подводная лодка. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что войска ПВО, разведки и ударные силы приведены в готовность в связи с возможным ракетным ударом США по Сирии.