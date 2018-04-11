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22:32, 11 апреля 2018

Спутники зафиксировали вывод российских кораблей с сирийской базы Тартус

Согласно данным, которые приводит РБК, на этот момент в порту осталась только подводная лодка. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что войска ПВО, разведки и ударные силы приведены в готовность в связи с возможным ракетным ударом США по Сирии.

Комментарии

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prostovanya 11 апреля 2018 | 23:05

Товарищи матросы! Жрать нечего, все дружно выходим в море на рыбалку!
Подводную лодку не берем - от неё на рыбалке толку нет...

stas_russkiy 11 апреля 2018 | 23:10

Теперь понятно, о чём звонил плешивому израильский премьер. Похоже дали время до утра...

konstantinspb 11 апреля 2018 | 23:11

Вас просто запутало слово -"вывод". Правильно сказать - "выход" в открытое море.
Это две большие разницы. Естественно перед началом боевых действий осуществить выход в открытое море, дабы в портах не накрыло.

alien_3 11 апреля 2018 | 23:33

konstantinspb: И спрятаться от спутников в море. Правильное решение!

yazva_sibirskaya 12 апреля 2018 | 00:00

konstantinspb: Правильнее сказать - "бегство".

grossalexis_032018 11 апреля 2018 | 23:14

Что решили корабли затопить на рейде, по старой рашкованской традиции? Личный состав уходит в катакомбы. Подлодку оставили - кингстоны проржавели и рули погружения погнулись.
Вторая версия - на таран !!! Весь личный состав на весла и как греческие боевые галеры на таран !!! Не катит - главного раба не приковали к банке !!!
Есть еще вариант - самый правильный - А оно нам это надо Петрович ?

entoni 11 апреля 2018 | 23:33

grossalexis_032018: Скакун - даже не мечтай - и ты сгоришь, зачем мир в котором не будет России? Не будет России - не будет и жизни на Земле!)

anatolr 11 апреля 2018 | 23:47

entoni: //Не будет России - не будет и жизни на Земле//
Привет фантазер!!! Смотри, Энтони, КПSSовцы развалили СССР, так о нем даже никто и не пожалел.

Когда Рашка-говняшка (#цитата) гавкнется, то о ней тоже никто не пожалеет. К тому же Китай уже раскрасил территорию бывшего СССР в свои цвета до Урала.
Начинай учить китаиский язык, пока не поздно! :-)))

Anatoлий - сосед Госдепа

entoni 11 апреля 2018 | 23:58

anatolr: так Китай даже твой зоопарк в желтый цвет раскрасил - радуйся)))

grossalexis_032018 11 апреля 2018 | 23:52

entoni: Меня Рашковань уже много лет интересует исключительно как рынок сбыта и потребитель консультационных услуг ;)) А как называется кусок суши на котором все это происходит - лично мне по барабану. От тебя мне нужно только одно - потребление, а так ПОХ ;))

entoni 11 апреля 2018 | 23:56

grossalexis_032018: Вот и исходи из того, что твой рынок сбыта без России на Земле - будет целый Ад)))

grossalexis_032018 12 апреля 2018 | 00:06

entoni: Да отсутствие этого рынка ни кто и не заметит. А что бы перестали потреблять - нужно не то что пеплом засыпать перепахать пару раз ;)) Это как для Apple расеюшка не является стратегическим рынком, так и для нас.

edun1952 11 апреля 2018 | 23:15

"Варяг" и "Кореец" ?

cypher 11 апреля 2018 | 23:16

я правильно понимаю, что путын решил на радостях от 75% устроить небольшую третью мировую ядерную войну?!

gelont 11 апреля 2018 | 23:17

Трусоват был Ваня бедный:
Раз он позднею порой,
Весь в поту, от страха бледный, выводил корабли с сирийской базы Тартус







nds 11 апреля 2018 | 23:18

А как же законный упырь... Покидает Сирию на одном из военных кораблей? Или в бункере будет поджариваться?

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solonko 11 апреля 2018 | 23:22

Спешат к Босфору.

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bekipp 11 апреля 2018 | 23:40

Это только крысы загнанные кусаются, а люди нет.

sulla663 11 апреля 2018 | 23:45

Полагаю, что то, что оставили, уже не плавало. А-А-А? Кто хаял наши охрененно все-космческие силы? Так-то, молодцы, ребята, гордость нации - ничто перед угрозой самосохранения. Так держать. Зато мы им потом новый мульт покажем! Как их победили и т.п.

gotoviy_emigrant 11 апреля 2018 | 23:54

Войнаааааааа! Где командующий? ( из кинофильма)

hardbone 12 апреля 2018 | 00:01

Перед возможным конфликтом с применением ракет любому адекватному человеку понятно, что нужно рассредотачивать флот. Естественный и логичный маневр.

Давайте посмотрим какие комментарии в топе этой заметки:
1) "Драпанье оказывается теперь называется приведением в готовность." поддержало 22
2) "Враг "отступал", мы в панике за ним бежали! " поддержало 19
3) "Крысы побежали" поддержало 19
4) "Капитуляция?" поддержало 17
5) "Российские корабли отважно маневрируют, пытаясь запутать супостата... " поддержало 16

Очень сочная иллюстрация эховской ядровой аудитории. :-)

skouadd 12 апреля 2018 | 00:01

Куда-куда вы удалились?

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