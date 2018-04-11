Юлия Скрипаль заявила, что её вместе с отцом отравили нервно-паралитическим веществом
Она также сказала, что не нуждается в российской консульской поддержке и просит свою двоюродную сестру Викторию не приезжать в Великобританию и не пытаться вступить в контакт. Заявление Юлии Скрипаль приводит Скотланд-Ярд. Пострадавшая рассказала, что до сих пор страдает от последствий отравления, а её отец остаётся в больнице в тяжёлом состоянии. Скрипаль добавила, что в ближайшее время не намерена общаться со СМИ.
Комментарии75
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bozk 11 апреля 2018 | 22:33
Первый канал, фас !
danko_swinja 11 апреля 2018 | 22:34
Пусть стреляется.
patrik05 11 апреля 2018 | 22:35
Юлия Скрипаль заявила, что её вместе с отцом отравили нервно-паралитическим веществом...
Ещё одна специалистка по боевым отравляющим веществам.
vis_a_vis 11 апреля 2018 | 22:42
patrik05: не специалист, а жертва, испытала все на собственном опыте. Но ей повезло, в отличие от жертв Норд-Оста. Её спасли.
patrik05 11 апреля 2018 | 22:47
vis_a_vis:
Если бы меня отравили, хоть я и служил два года в армии, то я заявил бы журналистам что меня пытались убить каким-то ядом, или каким-то стрихнином, или какой-то хернёй, но я бы не назвал отраву "нервно-паралитическим в-вом", гражданские так не говорят.
doc9_vikt 11 апреля 2018 | 22:56
patrik05: Это как же надо было запугать человека?
patrik05 11 апреля 2018 | 22:58
doc9_vikt:
Стокгольмский синдром — психологическое состояние, возникающее при захвате заложников, когда заложники начинают симпатизировать и даже сочувствовать своим захватчикам или отождествлять себя с ними...
vis_a_vis 11 апреля 2018 | 23:09
\\ patrik05: Стокгольмский синдром — психологическое состояние, возникающее при захвате заложников, когда заложники начинают симпатизировать и даже сочувствовать своим захватчикам или отождествлять себя с ними... //
Таких в России 86%...
johio 11 апреля 2018 | 23:01
patrik05: Пшик, пшик, пшик, пшик - уноси готовенького,
Пшик, пшик, пшик, пшик - кто на НОВЕНЬКОГО,
Подонки и наймиты запада - готовьтесь!!!
Один пшик Новичка и Вы готовы!!!!
vitek61 11 апреля 2018 | 23:08
patrik05: Журналистам она ничего не заявляла. Это полиция "от ее имени" заявила о "применении против нас нервно-паралитического токсина"...
vsexnezabanite 11 апреля 2018 | 22:52
vis_a_vis: не специалист, а жертва, испытала все на собственном опыте.
=======
думаю ни вы ни она не отличит отравились вы БОВ или грибами
vis_a_vis 11 апреля 2018 | 23:06
\\ vsexnezabanite: думаю ни вы ни она не отличит отравились вы БОВ или грибами //
Но, я думаю, она доверяет врачам, которые ее лечили и вылечили. Вы доверяете своему лечащему врачу или считаете его агентом спецслужб?
vasilevich58 11 апреля 2018 | 23:45
Во портянок то насыпалось!
Видать здорово их верховный вождь свои штаны обгадил!
testmeter 11 апреля 2018 | 22:46
danko_swinja:
"Помощь российских дипломатов" в этом контексте звучит весьма двусмысленно
argag3 11 апреля 2018 | 22:35
Завербованного агента КГБ под погонялом "двоюродная сестра" потерпела фиаско?!
rsilk 11 апреля 2018 | 22:36
bozk: колхозница сестра за счет фсб так в Лондон и не попадет.. облом ..
airjeff 11 апреля 2018 | 22:39
rsilk: да уж, придется сестрице скорбеть по месту жительства. жуть!
rsilk 11 апреля 2018 | 22:59
airjeff: скорбеть, что живые, и наследство не обломилось))
olegleon 11 апреля 2018 | 22:33
"приводит Скотланд-Ярд. "
т.е. те, кто её скрывает от остальных. ну эти не будут врать ))
vis_a_vis 11 апреля 2018 | 22:44
\\ olegleon: те, кто её скрывает от остальных. //
Не от "остальных", а от наемных убийц. Чего вы так за этих наемных убийц беспокоитесь?
estamp 11 апреля 2018 | 22:50
vis_a_vis: Даже видео Юлино не смогли показать.
vitek61 11 апреля 2018 | 23:15
estamp: Вообще-то, это сюр. От имени Юлии Скрипаль британская полиция заявляет "No-one speaks for me, or for my father"....
vis_a_vis 11 апреля 2018 | 23:19
\\ vitek61: Вообще-то, это сюр. От имени Юлии Скрипаль британская полиция заявляет //
Путин уже почти 20 лет заявляет от имени всех россиян. Вот это настоящий сюр...
olegleon 11 апреля 2018 | 23:35
vis_a_vis: убийцы убивают, а не имитируют покушение. спросите об этом у вдовы Литвиненко
vis_a_vis 11 апреля 2018 | 23:51
\\ olegleon: убийцы убивают, а не имитируют покушение //
Убийцы убивают, но иногда покушения проваливаются. Ведь в первые дни после отравления Скрипали были в коме и считали, что их не спасти. Но покушавшиеся не учли, что рядом находятся квалифицированные врачи и лаборатория, которая быстро определит, что за яд. То, чего не хватало пострадавшим в Норд-Осте в 2002 году, но и там кое-кого удалось спасти.
olegleon 12 апреля 2018 | 00:11
vis_a_vis: были в коме или британские власти заявляли, что они в коме?
чтобы определить ОВ надо иметь его образец. откуда он мог взяться в Британии если, как утверждают британские власти, это была секретная разработка СССР/России?
как можно было выжить и гулять по городу, посещая кафе, после отравления ядом, который в разы мощнее VX????
kinnlade 11 апреля 2018 | 22:34
Видимо поговорка про яблоню и яблочко верна
pmasel 11 апреля 2018 | 22:36
kinnlade: ОГПУ-КГБ-ФСБ
kinnlade 11 апреля 2018 | 22:38
pmasel: Предатель Родины скрипаль - дочь предателя Родины скрипаля
vis_a_vis 11 апреля 2018 | 22:46
\\ kinnlade: Предатель Родины скрипаль - дочь предателя Родины скрипаля //
Прорвало, наконец-то медвежью глотку? А то ушли в глухую несознанку - это, дескать, не мы.
alehan11174 11 апреля 2018 | 22:47
kinnlade: а ты думал она будет благодарить тех кто ее отравил? LOL!:)) кстати, пасть прикрой медвежью, а то туда залетит тамогавок и войдет по самые гланды:))
kinnlade 11 апреля 2018 | 23:03
alehan11174: А алеха привет ! Бей пиндосов!
testmeter 11 апреля 2018 | 22:48
kinnlade: Верна, верна поговорка... А что у тебя в жопе - яблочко или яблоня торчит, от которых у тебя морда такая вжаренная?
kinnlade 11 апреля 2018 | 23:06
testmeter: Хохла опознаешь издалека
leon_46 11 апреля 2018 | 22:34
А по телевизору сказали, что все это провокация и симуляция. Кому верить?
alexandro_1961 11 апреля 2018 | 22:46
leon_46: Выбросьте вообще телевизор.
estamp 11 апреля 2018 | 22:53
leon_46: Кому верить?
---
Мозгам. Если они есть.
Мы имеем заявление Ск.-Ярда о якобы словах Юли. Но она же в сознании, в себе и может говорить. Но почему-то нет прямой речи.
seryj_wolk 11 апреля 2018 | 22:34
Послала Юлия мать-рфию и свою родственницу к другой матери.
kinnlade 11 апреля 2018 | 22:40
seryj_wolk: Знакомое чувство?
testmeter 11 апреля 2018 | 22:51
kinnlade:
Ты ж так переживало за них.
Говорило, что это их англичане отравили
detul 11 апреля 2018 | 23:04
seryj_wolk: Это характерное поведение зомбированного человека. Общение с миром через гуру, отрицание родственников. (( Жаль девчонку., не поехала бы в Британию, была бы счастлива в России. А так - получился зомбат.
agamasat 11 апреля 2018 | 22:36
кому же хочется общаться с мерзостью, ложью, подлостью и тупоумием. Я очень хорошо понимаю Юлию.
ugiazov 11 апреля 2018 | 22:37
Уймитесь господа из российского МИДа (филиал ФСБ). И не надо пихать впереди себя сомнительную родственницу, сказала Юлия.
detul 11 апреля 2018 | 23:07
ugiazov: Кому это Юлия сказала ?? Очень уважаемому человеку из Скотланд Ярда? А он уже рассказал об этом СМИ .... В сектах адепты тоже говорят с другими только через своего лидера, сдают ему свое имущество и прекращают общаться с родными. Психологи называют такое поведение - зомбированием.
vitek61 11 апреля 2018 | 23:21
ugiazov: Даже со слов полиции она сказала гораздо мягче и неопределеннее
"I have access to friends and family, and I have been made aware of my specific contacts at the Russian embassy who have kindly offered me their assistance in any way they can. At the moment I do not wish to avail myself of their services, but, if I change my mind I know how to contact them."
"I thank my cousin Viktoria for her concern for us, but ask that she does not visit me or try to contact me for the time being."
moriak2 11 апреля 2018 | 22:37
Никак сломать не могут. Волевая девушка. Казалось бы, что проще, сказать это на камеру
detul 11 апреля 2018 | 23:10
moriak2: Скажет. Немного специально подобранных наркотиков, грамотные "друзья" рядом, и скажет. Дайте им немного времени.
mystar 11 апреля 2018 | 23:13
moriak2: Кстати про то что она была отравлена нервно-паралитическим веществом подтверждения пока нет. По крайней мере от ВВС которая по своей стране первая дает инфу. ЭМ уже и не ссылается ни на кого.
https://www.bbc.com/russian/news-43733631
moisha2 11 апреля 2018 | 22:39
Юлька отравленная писюлька
lnmanusnostras1 11 апреля 2018 | 22:39
Ну хоть бы по бумажке дали прочитать, а то так совсем как то никак!
smith_1984_ 11 апреля 2018 | 22:39
Интересно она сама от куда узнала,по своему самочувствию,надеюсь хотя бы не назвала конкретно чем была отравлена.Или взяла у себя анализ и под микроскопом сама посмотрела и определила ? Она сама химик ?Или хорошо знакома со всеми симптомами и т.д. Ну то есть,она сама от куда знает чем ее отравили ? Либо ей кто то рассказал ,проведя все анализы,так что это было за вещество конкретно ?
vis_a_vis 11 апреля 2018 | 23:14
\\ smith_1984_: сама посмотрела и определила ? Она сама химик ?Или хорошо знакома со всеми симптомами и т.д. Ну то есть,она сама от куда знает чем ее отравили ? //
Вариант, что это ей сказали врачи, которые ее спасли, не рассматривали?
smith_1984_ 11 апреля 2018 | 23:16
vis_a_vis: ну понятно,очень вероятно, так что это было ,они сказали ?
vis_a_vis 11 апреля 2018 | 23:24
\\ smith_1984_: ну понятно,очень вероятно, так что это было ,они сказали ? //
Они прошептали ей на ушко и я не расслышал...
smith_1984_ 11 апреля 2018 | 23:21
vis_a_vis: просто,то что они говорили с самого начала,про бинарный газ и так далее,уже же говорили что вряд ли с ней было бы все хорошо.Либо они сделали все супер оперативно,и вообще даже если это был тот газ о котором сразу заявили,она бы не смогла так долго себя в порядке чувствовать,гулять и так далее.Там очень много не стыковок и странностей.
smith_1984_ 11 апреля 2018 | 23:24
smith_1984_: И наверно я вот предполагаю,если это был тот газ о котором говорили,в ее нервной системе должны остаться соответствующие следы.Кто нибудь еще видел ее анализы и т.д.
smith_1984_ 11 апреля 2018 | 23:31
vis_a_vis: Очень надеюсь что с ней все будет хорошо,что это был фэйк ,и со здоровьем реально все нормально.И надеюсь с ней нечего не сделают ,лишь бы чтобы это не было фэйком.Сейчас ее судьба и ответственность в руках англичан.
vis_a_vis 11 апреля 2018 | 23:45
smith_1984_: не думаю, что это был фэйк, это была проваленная операция российских спецслужб. То, что российские спецслужбы занимаются по всему миру "ликвидацией" тех, кого они считают "врагами" и "предателями", надеюсь, вам известно? Почитайте хотя бы про убийство Зелимхана Яндарбиева в Катаре в 2004 году.
А тут провалили, взяли не такую большую дозу Новичка и не учли, что рядом находятся квалифицированные врачи (не то, что было с Норд-Остом в 2002 году. Но и там, как известно, часть пострадавших удалось откачать)
nikav 11 апреля 2018 | 22:45
Что опять папа впал в кому?
cypher 11 апреля 2018 | 22:45
что-то мне кажется, что слова на "кузину" и Захарову не подействуют...
navy 11 апреля 2018 | 22:47
Лесбиянкам разрешат усыновлять геев
Ложные опята выросли на детекторе лжи
estamp 11 апреля 2018 | 22:48
Как и следовало ожидать. Ее мнение огласило пресс-служба Ми-6
vsexnezabanite 11 апреля 2018 | 22:50
а заявила кому?!
может есть письменное заявление, на худой конец видео?
судя по всему грохнули скриалей и судя по всему без боевой химии
estamp 11 апреля 2018 | 23:00
vsexnezabanite: судя по всему грохнули скриалей...
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Похоже.
И это "не намерена оющатьмя со СМИ" как сталинское "без права переписки"
tilik13 11 апреля 2018 | 22:51
[Юлию]... вместе с отцом отравили нервно-паралитическим веществом.
Немного необычная осведомленность и понимание ситуации для 'дезориентированного' человека, который еще страдает последствиями тяжелого отравления (ИМХО).
x_signal 11 апреля 2018 | 22:51
Лихо тётю обработали, даже в газах разбираться стала. Теперь будет готовить только то, что новые хозяева прикажут.
kvam 11 апреля 2018 | 22:53
Ой, а как же папа-Скрипаль, который уже поправляется, которому уже хорошо и у которого сейчас послеобеденный сон?
Снова поплохело?
А чо так?
Антидот кончился?
А чо так ссыкотно от приезда родственницы?
Боится что та с новой порцией гречки приедет?
А Скотинистый Ярд саму Юлю предъявить не хочет?
Пусть не нам, а своим гражданам, которых наеб*вает как лохов?
Не намерена со СМИ общаться?
Это те, кто ее шантажируют, не намерены предъявлять ее СМИ, потому что по всей видимости не контролируют ее полностью.
То что ее не предъявляют, уже для политически не ангажированных людей доказывает, что это спектакль.
И похоже, что Мэй, для которой уже недостаточно убедительная газовая атака в Сирии, это поняла. Понял и Борис лохматый, который засунул свой поганый язык глубоко Терезе в *опу и молчит в тряпочку.
Посмотрим, как теперь заокеанский кликуша рискнет пустить ракеты в сторону российских вооруженных сил.
Обычно дерьмо всплывает - закон природы никто не отменял.)))
azt 11 апреля 2018 | 22:54
// Юлия Скрипаль заявила, что её вместе с отцом отравили нервно-паралитическим веществом //
Видать в коме было видение )
gen_dim 11 апреля 2018 | 23:01
"Я нахожусь в контакте с друзьями и с семьей, и мне рассказали о предложении сотрудников посольства России оказать мне любую помощь. Пока я не хочу прибегать к их услугам, но если передумаю, то знаю, как с ними связаться", - говорится в заявлении. (ВВС)
Она также сказала, что не нуждается в российской консульской поддержке и просит свою двоюродную сестру Викторию не приезжать в Великобританию и не пытаться вступить в контакт. (ЭМ)
- ну почти одно и то-же...
Только англичане, наверное, своё остервенение лучше скрывают.
i_c_e 11 апреля 2018 | 23:02
Судя по комментариям теперь у нас версия, что отравления не было, и всё это очередная фальсификация Запада, направленная против России. Тот самый полицейский проговорился? RT или РенТВ?
vitek61 11 апреля 2018 | 23:31
i_c_e: "Тот самый полицейский" выписался почти месяц назад. До сих пор нет не только ни одного интервью с ним, но и ни одной его фотографии после выписки...
supalov 11 апреля 2018 | 23:11
Ну вот, уже купилась как некто Родченко. А может, для того и поехала? Яблочко-то от яблоньки...
delovoy_podolsk 11 апреля 2018 | 23:12
Никакие заявления Юлии Скрипаль не будут приниматься на веру в России. Даже если она приедет на Первый канал и выступит в прямом эфире. Её тут же обзовут дурой, закодированной, проплаченной английскими деньгами шлюхой. Заколдованность населения в России настолько сильное, что видя кривой забор в России, получая мизерную пенсию, имея ипотеку с процентами в 5 раз большими, чем в среднем в мире, покупая картошку из Египта, а редиску из Израиля, он будет уверен, что живёт в самой справедливой и доброй, и правильной стране мира, а Скрипаль - продажная сука - так думает средне российский кретин, и ничто его с этой уверенности не собьёт. Потому что он кретин.
vis_a_vis 11 апреля 2018 | 23:26
delovoy_podolsk: а вы думаете, это случайно, что ИМЕННО ЭТОТ НАРОД 70 лет в сказку про коммунизм верил?
polikarpich 11 апреля 2018 | 23:27
delovoy_podolsk: Абсолютно верно. Это не лечится. Ватно-портяночный вирус, как герпес, поселяется в спинном мозге на всю жизнь.