// Юлия Скрипаль заявила, что её вместе с отцом отравили нервно-паралитическим веществом //

Она также сказала, что не нуждается в российской консульской поддержке и просит свою двоюродную сестру Викторию не приезжать в Великобританию и не пытаться вступить в контакт. Заявление Юлии Скрипаль приводит Скотланд-Ярд. Пострадавшая рассказала, что до сих пор страдает от последствий отравления, а её отец остаётся в больнице в тяжёлом состоянии. Скрипаль добавила, что в ближайшее время не намерена общаться со СМИ.