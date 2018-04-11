В эти минуты в Мюнхене и Мадриде проходят ответные матчи четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов

«Бавария» принимает испанскую «Севилью», а «Реал» — туринский «Ювентус».

В паре «Реал» — «Ювентус» все ясно на 99%. Дело в том, что в первом матче «Королевский клуб» одержал над «Старой сеньорой» очень убедительную победу. «Реал» выиграл со счетом 3-0, причем на поле соперника. Больше того, «Ювентус» потерял лидера своих атак Пауло Дибалу. Аргентинец был удален с поля, матч в Мадриде он пропускает, а без него голы команде Максимиллиано Аллегри даются с трудом. А они нужны, чтобы проходить дальше нужно выигрывать 4-1 или крупнее. При том, что случаев камбека с домашних 0-3 история футбола пока не знает.

«Бавария» первый матч тоже выиграла и тоже в гостях. Но тут все ясно не на 99%, а на 90%. Счет 1-2 «Севилья» отыграть может. Но только в теории. Во-первых, несмотря на весь героизм испанской команды, слишком велика разница в классе. Во-вторых, в Мюнхене «Бавария» проигрывает раз в два-три года и, как правило, командам уровня «Реала» или «Барселоны».

Другими полуфиналистами стали английский «Ливерпуль» и итальянская «Рома».