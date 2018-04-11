В Москве работники коммунальных служб вышли на стихийную акцию протеста
Сегодня утром они собрались возле офиса ГБУ «Жилищник Южное Медведково», чтобы выразить протест из-за тяжелых условий труда, низких зарплат и методов. О причинах, побудивших выйти на акцию, они рассказали в эфире телеканала Дождь.
Сотрудники ГБУ Жилищник протестуют уже не первый раз. До этого недовольство высказывали рабочие в Красносельском районе.
Комментарии2
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stas12006 11 апреля 2018 | 22:14
За кого эта публика голосовала на выборах?
За путина?
Пусть работают за бесплатно - идиотам не нужны деньги!
kinnlade 11 апреля 2018 | 22:19
Вот это правильно! Хоть за что то путное митингуют, поддерживаю 100%