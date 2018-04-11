В Москве работники коммунальных служб вышли на стихийную акцию протеста

Сегодня утром они собрались возле офиса ГБУ «Жилищник Южное Медведково», чтобы выразить протест из-за тяжелых условий труда, низких зарплат и методов. О причинах, побудивших выйти на акцию, они рассказали в эфире телеканала Дождь.

Сотрудники ГБУ Жилищник протестуют уже не первый раз. До этого недовольство высказывали рабочие в Красносельском районе.