Исламисты пригрозили России атаками во время предстоящего Чемпионата мира по футболу
В РФС заверили, что никому не удастся сорвать мероприятие.
Террористическая группировка «Исламское государство» грозится отомстить России и лично Владимиру Путину за поддержку сирийского президента Башара Асада. Плакаты с угрозами появились в интернете. На одном из них российский лидер изображен на трибунах стадиона под прицелом снайпера. Надпись на английском гласит: «Россия 2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман». Внизу подпись «Только террор»
В РФС заверили, что «никто и ничто не помешает проведению нашего чемпионата». Руководитель комитета по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин сказал в интервью интернет-изданию «Чемпионат», что «всё лежит в области политики и экономики. И это самая настоящая попытка сорвать турнир. Чтобы в итоге на трибуны пришло меньше болельщиков, а в Россию приехало меньше туристов». Маркин также отметил, что «сами пугалки без средств массовой информации — ничто» и призвал журналистов аккуратнее относились к подобного рода сведениям.
Ранее газета Тhe Sun писала, что джихадисты намерены атаковать во время чемпионата британских болельщиков с помощью дронов, оснащенных химическими или бактериальными веществами.
Комментарии5
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askol2016 11 апреля 2018 | 22:09
Пора плешивому посыпать голову пеплом. Радиоактивным. Или новичком.
patajhara 11 апреля 2018 | 22:11
Следовательно США, Англия и другие страны ЕС помогают ИГИЛу
ostanovka 11 апреля 2018 | 22:12
А в роли исламистов кто - Хамас? Хизбалла? Или свои доморощенные переодетые воронежцы?
Напоминаю русским патриотам: вы уже три раза их всех победили, вон, Гергиев в белой кепке в Пальмире концертировал по этому случаю. И Путин прилетал поздравить героев с победой прямо в самую Сирию.
Неужели врал?
realtor_igor 11 апреля 2018 | 22:12
И - правильно! Туда им и дорога, бритам этим сраным!
kunst54 11 апреля 2018 | 22:17
Если сейчас американцы грохнут по Дамаску, никакого чемпионата мира в Москве не будет.