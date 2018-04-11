Исламисты пригрозили России атаками во время предстоящего Чемпионата мира по футболу

В РФС заверили, что никому не удастся сорвать мероприятие.

Террористическая группировка «Исламское государство» грозится отомстить России и лично Владимиру Путину за поддержку сирийского президента Башара Асада. Плакаты с угрозами появились в интернете. На одном из них российский лидер изображен на трибунах стадиона под прицелом снайпера. Надпись на английском гласит: «Россия 2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман». Внизу подпись «Только террор»

В РФС заверили, что «никто и ничто не помешает проведению нашего чемпионата». Руководитель комитета по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин сказал в интервью интернет-изданию «Чемпионат», что «всё лежит в области политики и экономики. И это самая настоящая попытка сорвать турнир. Чтобы в итоге на трибуны пришло меньше болельщиков, а в Россию приехало меньше туристов». Маркин также отметил, что «сами пугалки без средств массовой информации — ничто» и призвал журналистов аккуратнее относились к подобного рода сведениям.

Ранее газета Тhe Sun писала, что джихадисты намерены атаковать во время чемпионата британских болельщиков с помощью дронов, оснащенных химическими или бактериальными веществами.