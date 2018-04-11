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22:02, 11 апреля 2018

В госпитале Дамаска оказали помощь российским журналистам, пострадавшим в результате обстрела

У всех троих легкие проникающие осколочные ранения, медики извлекли осколки и зашили раны, сообщает телеканал НТВ, сотрудник которого оказался в числе пострадавших. Помимо него, ранения получили журналисты Россия 1 и «Звезды». Автобус с сотрудниками российских СМИ обстреляли в момент, когда журналисты сопровождали подразделение военной полиции из нашей страны. Сегодня Генштаб сообщил, что российская военная полиция с завтрашнего дня будет следить за порядком в сирийском городе Дума и оказывать помощь местным жителям.

Комментарии

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zz682 11 апреля 2018 | 22:07

Да есть повод отказаться пиндосам от миссии, по расследованию химатаки, скажут там стреляют и опять русские виноваты Например, на вооружении до сих пор находятся около 30 МиГ-25ПД "Foxbat" - "летучая лисица". Установленная на его борту радиолокационная станция способна засекать цели на фоне земли. Имеется также теплопеленгатор, который также может обнаруживать воздушного противника. Имеются ракеты Р-40РД, Р-40ТД и Р-60. Однако военные эксперты сомневаются, что это оборудование и эти ракеты способны сейчас эффективно выполнять свои задачи. Все-таки возраст этих машин и их вооружения перевалил за три десятка лет. Когда был кризис при Обаме, сирийский миг 25 долетел до Кипра , и его не сбили, но успокоились. Сирии надо рискнуть сделать, это еще раз, запустить в 2 МИГ-25 направлениях на Средиземное море и Красное море. Могут сбить но риск стоит свеч, когда ракета КНДР , перелетела Японию, пиндосы успокоились и от Корейцев.Когда ИЗРАЛЬ бил недавно по сирийскому аэродрому, они взлетали и был сбит Ф-16 не ими конечно, но летать они могут . Сирийцы говорят что они в постоянной боевой готовности, а если МИГ- 25, не российский и сирийский на скорости 2500 км и 25 километров высоты пройдет хотя бы расстояние 200 км,, над средиземным морем,подействует на пиндосов отрезвляющий..
У Сирии есть МИГ- 25, в хорошем состоянии он выдает все 3500 км в час и потолок 35 км, в Сирии их 40 штук в хорошем состоянии их даже израильтяне не смогли подбить когда потеряли свой Ф-16. И они представь себе летают и могут обгонять ракеты перехвата...https://pp.userapi.com/c846321/v846321490/20360/uO3iDc9uiLk.jpg
Они летали недавно когда сирийцы сбили Ф-16, один из 40 можно собрать , корейцы же собрали одну ракету которая перелетела Японию, Трамп сразу затих, он уже смеется над Путиным зная , что слабак , а Асаду терять нечего, а у Путин должен исполнить волю умирающего , или спецов у русских не осталось https://www.currenttime.tv/a/29158959.html

rsilk 11 апреля 2018 | 22:09

zz682: моторолла тоже в лифт с опаской входил, когда возле дома увидел Life News

rsilk 11 апреля 2018 | 22:11

zz682: вам за посты платят или за слова как в совдеповских телеграммах? Херню скопипастил, 11-80 получил и не рви опу.. ты видно молодой тут троль)

olegleon 11 апреля 2018 | 22:17

rsilk: ну тебе то явно платят за количество постов. тут уже аж два твоих из трёх всего )))))

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