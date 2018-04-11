Войска ПВО, разведки и ударные силы приведены в готовность в связи с возможным ракетным ударом США по Сирии
Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Между тем, эксперт Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев, выступая в эфире «Эха Москвы», сегодня усомнился в том, что российские средства ПВО в Сирии могут противостоять массированной ракетной атаке со стороны США.
Тем временем спутники зафиксировали вывод российских кораблей с базы Тартус. Согласно данным, которые приводит РБК, на этот момент в порту осталась только подводная лодка.
Вместе с тем стало известно, что премьер Великобритании Тереза Мэй, по данным источников, готова санкционировать участие Лондона в ударе по Сирии без согласия парламента, об этом сообщило Би-Би-Си.
Комментарии34
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sensei54 11 апреля 2018 | 22:03
«Войска разведки» - это что-новенькое. Видимо, они то и нанесут решительный удар.
aroswen 11 апреля 2018 | 22:03
мультики рисуют уже как они сбили все вражеские ракеты? ))
корабли съепались - очко жим-жим))
r88w556xl4 11 апреля 2018 | 22:06
Трамп заигрался в солдатики. Отрезвеет, когда пойдёт ко дну авианосец с его "умными" ракетам.
r88w556xl4 11 апреля 2018 | 22:09
Да его уже об этом по-моему предупредили, иначе с чего бы появится заискивающему перед Россией твиту после угроз "умными" ракетами. Печально, что "умными" ракетами сейчас управляют весьма "глупые" головы.
begly_ 11 апреля 2018 | 22:21
r88w556xl4:
Пора менять тактику выкладки коментов - один за другим., увеличиваешь площадь для попадания умных и шустрых ракет.
patrik05 11 апреля 2018 | 22:24
Войска ПВО, разведки и ударные силы приведены в готовность в связи с возможным ракетным ударом США по Сирии...
Помимо отражения удара средствами ПВО в Сирии, нужно нанести семеричный ответный удар по союзникам США, например по скоплениям украинских националистов в ЛНР и ДНР.
nestor199 11 апреля 2018 | 22:16
r88w556xl4: Авианосец топить нельзя - жертв очень много.
Эсминца хватит.
snamor 11 апреля 2018 | 22:07
aroswen: Корабли вышли на боевые позиции, вояка.)
Но всё равно Трамп уже отменил войну. Сейчас пошёл уже чистый пиар.
gordy 11 апреля 2018 | 22:11
@Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов@
Генштаб хранит благоразумное молчание?
realtor_igor 11 апреля 2018 | 22:09
aroswen: Ржавые посудины, типа ЧМ флота России. Позорище позорное, как черноморский флот. Видел его своими глазами - уйопство страшное...
nanaryfive 11 апреля 2018 | 22:13
aroswen: Какло-тролли соревнуются навперегонки в "остроумии". Это читать можно смеясь вечно зная убогих шараварников выкопавших чёрное море.
gригорьич 11 апреля 2018 | 22:16
nanaryfive: дададада! Выкопали море для турецких скотовозов, кошмарящих непобедимый ЧФ
begly_ 11 апреля 2018 | 22:18
Нужно срочно перебросить в Сирию побольше пушечного мяса., как раз в России новый призыв объявлен. Там, на месте пройдут курс молодого бойца.
lager23 11 апреля 2018 | 22:06
Как жаль, что моя страна превращается в страну идиотов...!
snamor 11 апреля 2018 | 22:09
lager23: Англичанин? Украинец? Американец?
Всё ничего, пройдёт, кроме Украины.
r88w556xl4 11 апреля 2018 | 22:14
lager23: Какая страна, США? Учитывая, что 25% её жителей не знают, Земля вращается вокруг Солнца или наоборот, она уже давно такая.
katamaran 11 апреля 2018 | 22:21
r88w556xl4: В России 68% этого не знают. Данные ВЦИОМ.
begly_ 11 апреля 2018 | 22:24
r88w556xl4:
А какая разница как там вращается? У всех американцев сытная и достойная житуха - набил кендюх и лежи на солнышке пока жирок завязывается.., отрыгивая да попертывая..
rsilk 11 апреля 2018 | 22:06
sensei54: интересно когда ракеты долетят, опять про кривизну Земли расскажут?
olegleon 11 апреля 2018 | 22:09
rsilk: а если их не запустят, то что ты делать будешь? кричать "так и было задумано"??
rsilk 11 апреля 2018 | 22:15
olegleon:они прилетят 100 % ,посмотрите, ваш "мачо" пропал опять, это индикатор ..
olegleon 11 апреля 2018 | 22:21
rsilk: зато Ваш с перепоя опять всех насмешил санкциями ))))
blindpew_33 11 апреля 2018 | 22:10
sensei54: так это, наверное, самая главная и засекреченная воинская сила - ольгинцы.
nestor199 11 апреля 2018 | 22:13
sensei54: "Войска разведки"? Это ССО, они могут нанести решающий удар.
archibald_dandy_esquire 11 апреля 2018 | 22:19
nestor199: " "Войска разведки"? Это ССО "
ССовцы? так теперь нацгвардия называется?
prostovanya 11 апреля 2018 | 22:24
sensei54: Дай мне табуретку,
Я пойду в разведку.
Стану я на ней сидеть,
На неприятеля глядеть...
lager23 11 апреля 2018 | 22:08
Началось.....
world_nail 11 апреля 2018 | 22:08
"ударные силы" - 2 роты барабанщиков, не?
democ 11 апреля 2018 | 22:09
Такие как Шаманов, отцы - командиры, в 1941 году кидали бойцов с шашками на немецкие танки. Прошло много лет и также продолжается "шапкозакидательство".
domtrubaiiiataji 11 апреля 2018 | 22:10
в интернете полно "швейные войска рабсосии" это просто абосцатся со смеху
filink 11 апреля 2018 | 22:12
Войнв - кардинальное устранение недоделок недоделанными
filink 11 апреля 2018 | 22:18
Робкому снятся награды за неучастие (Г.Малкин)
piter_ug 11 апреля 2018 | 22:20
//Войска ПВО, разведки и ударные силы приведены в готовность ...//
... добить Асада.
Самое надежное средство для начала нормализации отношений с Западом.
straightline 11 апреля 2018 | 22:21
"Войска ПВО, разведки..ударные силы ..приведены в готовность.."... ГДЕ?? В Сирии или в РФ?? Кто не договаривает - Вл Шаманов или журналисты?? Ну и..почему об этом говорит депутат?? Это вопросы войны и мира, полномочия высших лиц. Они делают заявления они же и отечают за них. Будет ли отвечать г-н Шаманов?? И кто ему дал такие полномочия?? Слишком много вопросов...