Войска ПВО, разведки и ударные силы приведены в готовность в связи с возможным ракетным ударом США по Сирии...

Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Между тем, эксперт Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев, выступая в эфире «Эха Москвы», сегодня усомнился в том, что российские средства ПВО в Сирии могут противостоять массированной ракетной атаке со стороны США.

Тем временем спутники зафиксировали вывод российских кораблей с базы Тартус. Согласно данным, которые приводит РБК, на этот момент в порту осталась только подводная лодка.

Вместе с тем стало известно, что премьер Великобритании Тереза Мэй, по данным источников, готова санкционировать участие Лондона в ударе по Сирии без согласия парламента, об этом сообщило Би-Би-Си.