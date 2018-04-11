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Эксклюзив Эха 22:01, 11 апреля 2018

Войска ПВО, разведки и ударные силы приведены в готовность в связи с возможным ракетным ударом США по Сирии

Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Между тем, эксперт Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев, выступая в эфире «Эха Москвы», сегодня усомнился в том, что российские средства ПВО в Сирии могут противостоять массированной ракетной атаке со стороны США.

Тем временем спутники зафиксировали вывод российских кораблей с базы Тартус. Согласно данным, которые приводит РБК, на этот момент в порту осталась только подводная лодка.
Вместе с тем стало известно, что премьер Великобритании Тереза Мэй, по данным источников, готова санкционировать участие Лондона в ударе по Сирии без согласия парламента, об этом сообщило Би-Би-Си.

Комментарии

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sensei54 11 апреля 2018 | 22:03

«Войска разведки» - это что-новенькое. Видимо, они то и нанесут решительный удар.

aroswen 11 апреля 2018 | 22:03

мультики рисуют уже как они сбили все вражеские ракеты? ))
корабли съепались - очко жим-жим))

r88w556xl4 11 апреля 2018 | 22:06

Трамп заигрался в солдатики. Отрезвеет, когда пойдёт ко дну авианосец с его "умными" ракетам.

r88w556xl4 11 апреля 2018 | 22:09

Да его уже об этом по-моему предупредили, иначе с чего бы появится заискивающему перед Россией твиту после угроз "умными" ракетами. Печально, что "умными" ракетами сейчас управляют весьма "глупые" головы.

begly_ 11 апреля 2018 | 22:21

r88w556xl4:

Пора менять тактику выкладки коментов - один за другим., увеличиваешь площадь для попадания умных и шустрых ракет.

patrik05 11 апреля 2018 | 22:24

Войска ПВО, разведки и ударные силы приведены в готовность в связи с возможным ракетным ударом США по Сирии...

Помимо отражения удара средствами ПВО в Сирии, нужно нанести семеричный ответный удар по союзникам США, например по скоплениям украинских националистов в ЛНР и ДНР.

nestor199 11 апреля 2018 | 22:16

r88w556xl4: Авианосец топить нельзя - жертв очень много.
Эсминца хватит.

snamor 11 апреля 2018 | 22:07

aroswen: Корабли вышли на боевые позиции, вояка.)

Но всё равно Трамп уже отменил войну. Сейчас пошёл уже чистый пиар.

gordy 11 апреля 2018 | 22:11

@Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов@

Генштаб хранит благоразумное молчание?

realtor_igor 11 апреля 2018 | 22:09

aroswen: Ржавые посудины, типа ЧМ флота России. Позорище позорное, как черноморский флот. Видел его своими глазами - уйопство страшное...

nanaryfive 11 апреля 2018 | 22:13

aroswen: Какло-тролли соревнуются навперегонки в "остроумии". Это читать можно смеясь вечно зная убогих шараварников выкопавших чёрное море.

gригорьич 11 апреля 2018 | 22:16

nanaryfive: дададада! Выкопали море для турецких скотовозов, кошмарящих непобедимый ЧФ

begly_ 11 апреля 2018 | 22:18

Нужно срочно перебросить в Сирию побольше пушечного мяса., как раз в России новый призыв объявлен. Там, на месте пройдут курс молодого бойца.

lager23 11 апреля 2018 | 22:06

Как жаль, что моя страна превращается в страну идиотов...!

snamor 11 апреля 2018 | 22:09

lager23: Англичанин? Украинец? Американец?

Всё ничего, пройдёт, кроме Украины.

r88w556xl4 11 апреля 2018 | 22:14

lager23: Какая страна, США? Учитывая, что 25% её жителей не знают, Земля вращается вокруг Солнца или наоборот, она уже давно такая.

katamaran 11 апреля 2018 | 22:21

r88w556xl4: В России 68% этого не знают. Данные ВЦИОМ.

begly_ 11 апреля 2018 | 22:24

r88w556xl4:

А какая разница как там вращается? У всех американцев сытная и достойная житуха - набил кендюх и лежи на солнышке пока жирок завязывается.., отрыгивая да попертывая..

rsilk 11 апреля 2018 | 22:06

sensei54: интересно когда ракеты долетят, опять про кривизну Земли расскажут?

olegleon 11 апреля 2018 | 22:09

rsilk: а если их не запустят, то что ты делать будешь? кричать "так и было задумано"??

rsilk 11 апреля 2018 | 22:15

olegleon:они прилетят 100 % ,посмотрите, ваш "мачо" пропал опять, это индикатор ..

olegleon 11 апреля 2018 | 22:21

rsilk: зато Ваш с перепоя опять всех насмешил санкциями ))))

blindpew_33 11 апреля 2018 | 22:10

sensei54: так это, наверное, самая главная и засекреченная воинская сила - ольгинцы.

nestor199 11 апреля 2018 | 22:13

sensei54: "Войска разведки"? Это ССО, они могут нанести решающий удар.

archibald_dandy_esquire 11 апреля 2018 | 22:19

nestor199: " "Войска разведки"? Это ССО "

ССовцы? так теперь нацгвардия называется?

prostovanya 11 апреля 2018 | 22:24

sensei54: Дай мне табуретку,
Я пойду в разведку.
Стану я на ней сидеть,
На неприятеля глядеть...

lager23 11 апреля 2018 | 22:08

Началось.....

world_nail 11 апреля 2018 | 22:08

"ударные силы" - 2 роты барабанщиков, не?

democ 11 апреля 2018 | 22:09

Такие как Шаманов, отцы - командиры, в 1941 году кидали бойцов с шашками на немецкие танки. Прошло много лет и также продолжается "шапкозакидательство".

domtrubaiiiataji 11 апреля 2018 | 22:10

в интернете полно "швейные войска рабсосии" это просто абосцатся со смеху

(комментарий скрыт)

filink 11 апреля 2018 | 22:12

Войнв - кардинальное устранение недоделок недоделанными

filink 11 апреля 2018 | 22:18

Робкому снятся награды за неучастие (Г.Малкин)

piter_ug 11 апреля 2018 | 22:20

//Войска ПВО, разведки и ударные силы приведены в готовность ...//

... добить Асада.
Самое надежное средство для начала нормализации отношений с Западом.

straightline 11 апреля 2018 | 22:21

"Войска ПВО, разведки..ударные силы ..приведены в готовность.."... ГДЕ?? В Сирии или в РФ?? Кто не договаривает - Вл Шаманов или журналисты?? Ну и..почему об этом говорит депутат?? Это вопросы войны и мира, полномочия высших лиц. Они делают заявления они же и отечают за них. Будет ли отвечать г-н Шаманов?? И кто ему дал такие полномочия?? Слишком много вопросов...

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