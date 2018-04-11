На северо-востоке Москвы работники коммунальных служб устроили стихийную акцию протеста
Сегодня утром они собрались возле офиса ГБУ «Жилищник Южное Медведково». Рабочие выступали против тяжелых условий труда, низких зарплат и методов, которые использует их начальство. Их в том числе возмутило требование ремонтировать дорожное покрытие в любую погоду. Протестующие рассказали, что чиновники заставляют их класть асфальт в лужи, чтобы затем сфотографировать для отчета. Рабочие подчеркнули, что такой ремонт держится до первого проезда по участку машины, сообщает телеканал Дождь.
Комментарии8
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uhovostro 11 апреля 2018 | 21:36
Бунтовать вздумали, холопы?!..
vasilevich58 11 апреля 2018 | 21:53
uhovostro: Даже гастарбайтеры не могут вынести тотальной коррупции, воровства и тупости своих наймодателей!
nns33 11 апреля 2018 | 21:45
Асфальт в лужи! Круто. Года два назад писали,что асфальт уложили прямо по траве и фотографию выложили. Кулибины доморощенные!.
navsegda 11 апреля 2018 | 21:53
И эта страна борется за звание сверхдержавы )
brocer 11 апреля 2018 | 21:59
navsegda: Это пропагандисты с ТВ борются (за это им платят) а остальным пофиг. Все и так понятно кто держава, а кто надутая ботоксом морда..
blahovdav 11 апреля 2018 | 22:00
А я уж подумал, что горный приехал подсиживать гастров....
archibald_dandy_esquire 11 апреля 2018 | 22:15
blahovdav: " я уж подумал, что горный приехал подсиживать гастров...."
горный теперь за гирькина - тот орал #путин-введи-войска!
а горный козёл пишет - #путин-бомби-пендософ!
ed10075 11 апреля 2018 | 22:02
Молодцы, нечего давать спуску очковтирателям!