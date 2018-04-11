На северо-востоке Москвы работники коммунальных служб устроили стихийную акцию протеста

Сегодня утром они собрались возле офиса ГБУ «Жилищник Южное Медведково». Рабочие выступали против тяжелых условий труда, низких зарплат и методов, которые использует их начальство. Их в том числе возмутило требование ремонтировать дорожное покрытие в любую погоду. Протестующие рассказали, что чиновники заставляют их класть асфальт в лужи, чтобы затем сфотографировать для отчета. Рабочие подчеркнули, что такой ремонт держится до первого проезда по участку машины, сообщает телеканал Дождь.