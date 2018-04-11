Репортер РЕНТВ пробрался в больницу, где проходит лечение после отравления бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль

Телеканал обнародовал кадры, на которых корреспондент подходит к двери, за которой якобы лежит пострадавший. Репортер указывает на табличку, которую переводят как «Не входить, держитесь подальше» и говорит, что, судя по всему, это единственная защита от смертельно опасного вещества «Новичок». На самом же деле, надпись на табличке гласила «Осторожно, скользкий пол». После того, как несоответствие заметили пользователи соцсетей, РЕНТВ перемонтировал сюжет, полностью убрав упоминание про табличку, пишет сайт «Медуза».