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21:31, 11 апреля 2018

Репортер РЕНТВ пробрался в больницу, где проходит лечение после отравления бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль

Телеканал обнародовал кадры, на которых корреспондент подходит к двери, за которой якобы лежит пострадавший. Репортер указывает на табличку, которую переводят как «Не входить, держитесь подальше» и говорит, что, судя по всему, это единственная защита от смертельно опасного вещества «Новичок». На самом же деле, надпись на табличке гласила «Осторожно, скользкий пол». После того, как несоответствие заметили пользователи соцсетей, РЕНТВ перемонтировал сюжет, полностью убрав упоминание про табличку, пишет сайт «Медуза».

Комментарии

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brocer 11 апреля 2018 | 21:33

)) инопланетяне пробрались. Сталина на вас нет уроды.

aroswen 11 апреля 2018 | 21:37

анал для идиотов-ватников

tvitov66 11 апреля 2018 | 21:40

aroswen: надеюсь ему там поставят самую большую клизму со слабительным и промоют мозги через то самое отверстие

sensei54 11 апреля 2018 | 21:47

tvitov66: Сомневаюсь. Ибо местные то вертухаи здравствуют. А с ежедневной клизмой они просто издохли бы от обезвоживания.

opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 21:40

aroswen: Характерный стиль работы штатных госпропагандонов при воровсой власти!

vasilevich58 11 апреля 2018 | 21:50

opiatnovyi63: Холуи копирую моральный облик своих хозяев,

а, как известно, даже хорошая копия хуже оригинала.

eternity88 11 апреля 2018 | 22:25

vasilevich58: "Репортер указывает на табличку, которую переводят как «Не входить, держитесь подальше» ... На самом же деле, надпись на табличке гласила «Осторожно, скользкий пол»."

Да он в МакДональдс у Ленинградского вокзала забрался, а понту-то, понту... ))))))

goodman 11 апреля 2018 | 21:35

А в туалет репортер не пытался пробраться?

jetsam 11 апреля 2018 | 21:39

goodman: дык он из него и вел репортаж...

zapadnay 11 апреля 2018 | 22:26

goodman: t
Чему удивляемся?! Пора уже привыкнуть, столько-то годков варимся в этом .........

lager23 11 апреля 2018 | 21:35

Идиоты во всей красе..

gvs 11 апреля 2018 | 21:35

Для РЕН ТВ больше подошло бы; "Осторожно, обкуренные инопланетяне" )))

brocer 11 апреля 2018 | 21:55

gvs: Там все хуже. Но народу нравится. ))

tks 11 апреля 2018 | 21:36

Кто найдёт 10 отличий между этим существом из РЕНТВ и самым распоследним мусором?

agamasat 11 апреля 2018 | 21:37

Вот на любой мелочи палятся лживые кремлевские пропагандоны! А потом удивляются, почему нет доверия к власти и той информации, которой поливают население россии. Да вы просто поливаете свою территорию дустом, уничтожая мозги россиян! Рано или поздно, но вы все будете за то нести уголовную ответственность.

ura_123 11 апреля 2018 | 21:38

Клованы))))

(комментарий скрыт)

boseal 11 апреля 2018 | 21:45

А может он имел в виду, что очень скользкий пол как раз таки и является крайним рубежом защиты от "новичка"?))

basel812 11 апреля 2018 | 21:47

После посещения больницы "репортёром" НТВ больницу надо закрывать на сан. обработку. Но запах
ещё не скоро выветрится.

askol2016 11 апреля 2018 | 21:48

Для зомбированного телебыдла и так сойдет...

sawa_ 11 апреля 2018 | 21:49

час назад видел этот репортаж и репортер говорил про мокрый пол. эхо будьте внимательны, ответственность за заведомо ложные сведения ни кто не отменял

askol2016 11 апреля 2018 | 21:51

Может этот дебил-пропагандон на каток пришел, а не в больницу?

lincolnmkx 11 апреля 2018 | 21:51

пи-до-рас!

canary 11 апреля 2018 | 21:54

придурок.

bobiksdoh 11 апреля 2018 | 21:54

Бля, еще кто-то смотрит этот бредовый анал. Это же только для епанутых на всю голову тв.

vot_eto_da 11 апреля 2018 | 21:54

Жду сериала про чекистов "По скользкому полу"

gelont 11 апреля 2018 | 21:56

Это модное направление современной " журналистики " -- своеобразно переводить интервью или надписи . Здесь , видимо РЕНТВ стремится догнать и перегнать НТВ . Как с цепи сорвались . А потом нас призывают сочувствовать раненым " журналистам " в Сирии . Сочувствие тоже заслужить надо .

sawa_ 11 апреля 2018 | 21:59

gelont: вы о немцове такого же мнения?

gelont 11 апреля 2018 | 22:08

sawa_: Если вы ищете подтекст , то я вам помогу : я такого же мнения обо всех " интернет исследователях " . Поименно и списком , оптом и в розницу .

stas_russkiy 11 апреля 2018 | 21:57

"...После того, как несоответствие заметили пользователи соцсетей, РЕНТВ перемонтировал сюжет, полностью убрав упоминание про табличку..."

Может этот пропагандон вообще свой сюжет снимал в павильоне Мосфильма? Ну, там где плешивый в купель нырял.

jsullen 11 апреля 2018 | 21:58

Это была не та больница.

salut__521 11 апреля 2018 | 22:04

Снято, небось, как обычно на Мосфильме у Шахназарова, где сымаются все соловьёвские и киселёвские поделки...

yazva_sibirskaya 11 апреля 2018 | 22:05

Вот правильно сделала Васильева, что отменила второй иностранный в школах, еще и первый надо отменить, а то ишь, расчиталось тут быдло это, слова иностранческие знают... которых сама Васильева нивзубногой.

nf5096004 11 апреля 2018 | 22:17

И эти уроды еще смеют кого-то обвинять во лжи.

kunst54 11 апреля 2018 | 22:21

Этот репортер, видать, новичок, вот и напутал.

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