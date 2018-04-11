Премьер Великобритании Тереза Мэй готова санкционировать участие Лондона в ударе по Сирии без согласия парламента
Об этом со ссылкой на источники сообщает Би-Би-Си. Сегодня Тереза Мэй заявила, что все имеющиеся данные свидетельствуют об ответственности режима Башара Асада за химическую атаку в сирийском городе Дума. Премьер добавила, что продолжает консультации с союзниками по поводу возможных мер.
Комментарии60
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aroswen 11 апреля 2018 | 21:33
ну щас главное, чтоб трампчмо задний ход не дал. а то уже впечатление, что яйки мнёт
master_superanalitik 11 апреля 2018 | 21:33
aroswen:
В Ираке был химический Али, а в Англии - химическая Тереза.
danko_swinja 11 апреля 2018 | 21:41
aroswen: рылосвин.
etofeasko 11 апреля 2018 | 21:43
\\Тереза Мэй готова\\
Весь сброд вырастивший и спонсировавщий аль кайду и игил в сборе!
yakov18 11 апреля 2018 | 21:49
etofeasko: Весь сброд вырастивший аль-кайду и игил в сборе-в Кремлевском бомбоубежище?
Кстати они еще и ХАМАС с Хизбаллой растят и няньчат
echo_insanity 11 апреля 2018 | 21:58
А ведь если американцы и бриты действительно долбанут по Сирии, весь рашкинский блеф моментально вскроется... Ну не будет же Раша отвечать...))
snamor 11 апреля 2018 | 22:01
echo_insanity: Война отменяется, уже пошли совсем другие новости. Трамп блефовал.
echo_insanity 11 апреля 2018 | 22:05
snamor: "Война отменяется, уже пошли совсем другие новости. Трамп блефовал."
И такое тоже может быть... Но это будет большая ошибка Трампа, сродни обамовской красной линии...
kobylamay_sossetutrampa 11 апреля 2018 | 22:05
Для тупой продажной кобылы Мэй для доказательств достаточно слов такого же мудака Трампа?
nestor199 11 апреля 2018 | 22:24
echo_insanity: Почему не будет? Вы думаете, что через Сирию только летунов прогнали?
yakov18 11 апреля 2018 | 21:46
master_superanalitik: А в России физический супер-аналитический мастерский дурак.
alehan11174 11 апреля 2018 | 21:59
Браво, Тереза! Великобритания - наш старейший и надежный союзник!
God Save the Queen and may God Bless USA!
snamor 11 апреля 2018 | 22:03
alehan11174: Тереза присоединилась как раз во-время. Трамп уже передумал воевать с Россией.
Не дай бог таких союзничков, отвернёшься и съедят.
kobylamay_sossetutrampa 11 апреля 2018 | 22:07
alehan11174: Твои старейшие и надёжные союзники- это ниггеры-пидарасы, которые очень любят твоюпопу.
kinnlade 11 апреля 2018 | 21:36
aroswen: Твой идол, ссыкливый пёс
aroswen 11 апреля 2018 | 21:39
kinnlade:
я гляжу всех портянок по тревоге подняли ))
danko_swinja 11 апреля 2018 | 21:48
aroswen: а тебя опустили.
tks 11 апреля 2018 | 21:57
aroswen: Теперь с благословения Патрушки, у них дружинники, стало быть, дружина будет. Грядет, наверное, возрождение славных традиций бригады СС "Дружина". Тем более, если действующий режим считать оккупационным.
blindpew_33 11 апреля 2018 | 22:05
aroswen: да они, почитай, месяца два уже в режиме алярма пашут. Только успевают штамповать новые ники взамен забаненных. Хоть нос затыкай.
Интересно, оплата тоже усиленная? Или на условиях субботника?
serhio_25__ 11 апреля 2018 | 21:39
aroswen: ""ну щас главное, чтоб трампчмо задний ход не дал. а то уже впечатление, что яйки мнёт "" - дебилоидам все мировую войну подавай. Свою страну, Украину угробили, так иеперь и весь мир должен сгинуть.
servelat 11 апреля 2018 | 21:48
serhio_25__: Хохлы зря радуются. В результате ядерной войны выживут крысы, тараканы, одуванчики и цыгане.
tks 11 апреля 2018 | 22:07
servelat: ...и исщо кремлеботы с ОПТИК'ческими троллоло ))) такая падаль ваще живуча хлеще всех )))
navsegda 11 апреля 2018 | 21:49
serhio_25__: ну класс , это украинцы сами у себя крым оторвали и Гиркина , Безлера и прочих моторолл сами пригласили ) а вы тут как всегда ни при чём
azt 11 апреля 2018 | 21:57
navsegda: Ну класс, наверное орды скачущих фашистов-дегенератов наверное тоже из России подогнали? А вы тут как всегда не при чем
serhio_25__ 11 апреля 2018 | 22:00
navsegda: Это прочие моторолы устроили майдан и вооруженный переворот на Украине? Это моторолы раздавали булочки на майдане? Это моторолы назначали людей в новое руководство Украины? Это моторолы начали убивать людей, которые были против переворота по всей Украине? Это моторолы сожгли людей в Одессе? Это моторолы повысили тебе тарифы и приказали прикручивать? Это моторолы отдыхали на Сейшелах, пока ты даже с соц пособием не способен заплатит за ЖКХ?
r88w556xl4 11 апреля 2018 | 22:04
navsegda: это украинцы сами у себя крым оторвали
===============
А Крым это лошадь на привязи, чтоб его можно было оторвать, перегнать, отдать? Крым, точнее, люди его населяющие, с удовольствием убежал от хохлозадых скакунов-оккупантов как представилась возможность. Именно в полном соответствии с демократией, по воле народа практически единогласной.
yakov18 11 апреля 2018 | 21:54
serhio_25__: Похоже шо это ботексный эрзацФюрер готов Россию уничтожть за брата-бандита Асада? У старика Кабаева окончательно крыша поехала.Асад полмтический труп и военный преступник уничтоживший 400 тыс сирийцев и защищать этого урода в 1.5 тыс км от Фатерлянда-жертвуя этим самым Фатерляндом Русландом-может только психически нездоровый человек...
В США уже подняли в воздух Боинг Судного Дня- и оно России сильно нужно ?
serhio_25__ 11 апреля 2018 | 22:02
yakov18: ""В США уже подняли в воздух Боинг Судного Дня- и оно России сильно нужно ? "" - бонг судного дня подняли США, а виновата Россия? Логика пидоснявого пропагандона, такая логика.
tks 11 апреля 2018 | 22:03
serhio_25__: ??? так вроде как это вы собираетесь по проклятой Америке отбомбиться ядерным оружием, разве нет? Вот, на Соловей-ТВ уже с понедельника вовсю подлых тварей пиндосов громят, аж с экрана их останками и ошмётками брызжет )))
alehan11174 11 апреля 2018 | 22:05
serhio_25__: не переживай за весь мир - только асада и путлера отпендюрят...ну еще может тебя:)))
serhio_25__ 11 апреля 2018 | 22:25
alehan11174: ""не переживай за весь мир - только асада и путлера отпендюрят...ну еще может тебя:))) "" - какая глупая подпиндосина. Думает, что США спокойно будут утюжить любую страну мира и за это им ничего не будет. Пора остановить взорвавшегося хулигана, который терроризирует весь мир вместе со свой шайкой бандитов из НАТО.
olegleon 11 апреля 2018 | 21:47
aroswen: и сильно он их тебе мнёт?
kinnlade 11 апреля 2018 | 21:33
Пиндосия и наглия террористы номер один
idruker 11 апреля 2018 | 21:37
kinnlade: видишь ли, мишка, если бы это было так, то тебе не пришлось бы аргументы заменять шаблонными обзываловками
kinnlade 11 апреля 2018 | 21:48
idruker: видишь ли эмигрант, по другому на эхе не выходит, никому здесь не нужны аргументы и факты и тебе в том числе, остаётся лишь как ты правильно говоришь противостоять либерастам и грязным эмигрантам шаблонными обзываловками
idruker 11 апреля 2018 | 21:56
kinnlade: видишь ли, мишка, по другому не выходит наверное потому что по другому ты не умеешь. Но на форумах ценятся только аргументы, а обзываловками ты никого убедить не сможешь, ну разве что продемонстрировать свое пещерное мурло - ну это то мы и так видим. Для "противостояния либерстам" слабовато.
kinnlade 11 апреля 2018 | 22:13
idruker: видишь ли эмигрант, я вас блядей люто ненавижу и убеждать в чем то нет никого желания , а знаешь почему7, ДА ПОТОМУ ЧТО БЕССМЫСЛЕННО,понимаешь? Вы все для меня предатели своей Родины и мне на вас тьфу и растереть
idruker 11 апреля 2018 | 22:18
kinnlade: Мишка, ты психуешь? Наверное, ты идиот.
v_bnd 11 апреля 2018 | 22:17
idruker: Нууу...можно добавить вопрос "миша, а кто там к тебе сзади подкрался и жОстко дрючит, что пасть нараспашку ? Не Обама - подлый злодей ? Или это Трамп бутылку из-под шапманского в его честь тебе возвращает в привычное место ?" :)
yakov18 11 апреля 2018 | 21:58
kinnlade: А Россия Путина не только террорист Высшей Категории, но и государство спонсор террора и военный преступник...
Россия Путина-государство изгой всего цивиллизованного мира -и если Путин не остановится-развал СССР покажется россиянам детской шалостью
j_partizan 11 апреля 2018 | 21:34
Тереза Мэй готова санкционировать участие Лондона в ударе по Сирии без согласия парламента
____
Мразь криминальная
yakov18 11 апреля 2018 | 22:00
j_partizan: Мразь криминальная...
Ну пока еще Путина только в терроризме можно обвинить, криминал ему еще не предьявляли-но назвали вы его правильно
varangian2011 11 апреля 2018 | 22:05
j_partizan: Сколько истерики. Били уже и не раз англосаксы по военным базам Асада, погибло пара десятков солдат и повредило пару-тройку самолетов, на этом всё "возмездие" и закончилось. Ежедневные потери сирийской армии гораздо большие, чем предпологаемые от этих так называемых "ударов" возмездия". Псевдолиберасты и скаклы опять пытаются раздуть из кролика динозавра.
ivanov356 11 апреля 2018 | 21:37
А почему пригожинские набежали, почемум гуськом в Сирию за пригожиным не топают.
j_partizan 11 апреля 2018 | 21:39
Не удивляет, что в ИГИЛ полно британцев
yakov18 11 апреля 2018 | 22:03
j_partizan: cukker: j_partizan: В ИГИЛ на первом месте выходцы из России , на втором выходцв из стран СНГ и только на третьем арабы и арабские европейцы...
cukker 11 апреля 2018 | 21:40
если эта носатая воительница, подвергнет убийству английских солдат на основании фейка, ее тощий зад на кол насадят
kryymsdyk 11 апреля 2018 | 21:45
cukker: прижопинские, вы еще здесь? почему не в телячьих вагонах до Сирии?
yakov18 11 апреля 2018 | 22:05
cukker: Эта носатая воительница....
Это вы про Мизулину,Яровую или про Милонова?
velbkeirf1 11 апреля 2018 | 21:46
Нет злей осенней мухи да бабы-вековухи
agamasat 11 апреля 2018 | 21:47
Что-то мне подсказывает, что это ложный информационный вброс, ибо концентрирует внимание на нарушение законности в Великобритании. Читая российские СМИ, надо сто раз перепроверять.
boseal 11 апреля 2018 | 21:59
agamasat: Так в чем же дело, зайдите на домашний сайт ВВС и найдите эту статью ( кстати с видео ) на родном языке всех великобритов.
Читая российские СМИ, надо сто раз перепроверять. /// Не меньше трехсот, мой друг. С утра начинайте перепроверять и глядишь к вечеру таки добьете окаянную статью, дабы лечь спать спокойно.
agamasat 11 апреля 2018 | 22:25
boseal: я нашел альтернативу этому тяжкому труду: что выглядит, как ложь, докажите, что это правда!)
nanaryfive 11 апреля 2018 | 21:50
Давай Терезка....мачи фсех там....
agamasat 11 апреля 2018 | 21:53
Нет такого на би-би-си. Ложь, п* и провокация! Собственно, парламент по любому одобрит участие Великобритании в антиасадовской коалиции, т.к. все понимают, с какой мразью столкнулся мир.
boseal 11 апреля 2018 | 22:04
agamasat: http://www.bbc.com/news/uk-43719284
agamasat 11 апреля 2018 | 22:22
boseal: да и в этом материале говорится о неком источнике BBC: "Theresa May looks ready to join military action against the Assad regime in Syria without first seeking parliamentary consent, well-placed sources have told the BBC." Именно этот источник я бы и хотел проверить - откуда рога растут.
blindpew_33 11 апреля 2018 | 22:07
agamasat: Кстати, да.
Почему бы Эху, ссылаясь в новостях на какой-то известный источник, не приводить тут же ссылку на оригинал? А то уж больно похоже на фейкньюс и ОБС.
pobed1telprav 11 апреля 2018 | 22:07
Мэй дей, Мэй дей,Мэй дей, Мэй дей,Мэй дей, Мэй дей,)
kunst54 11 апреля 2018 | 22:19
Так и Блэр в Ираке поступал, болван. Результат хорошо известен, до сих пор расхлебать не могут.