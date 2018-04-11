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21:31, 11 апреля 2018

Премьер Великобритании Тереза Мэй готова санкционировать участие Лондона в ударе по Сирии без согласия парламента

Об этом со ссылкой на источники сообщает Би-Би-Си. Сегодня Тереза Мэй заявила, что все имеющиеся данные свидетельствуют об ответственности режима Башара Асада за химическую атаку в сирийском городе Дума. Премьер добавила, что продолжает консультации с союзниками по поводу возможных мер.

Комментарии

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aroswen 11 апреля 2018 | 21:33

ну щас главное, чтоб трампчмо задний ход не дал. а то уже впечатление, что яйки мнёт

master_superanalitik 11 апреля 2018 | 21:33

aroswen:

В Ираке был химический Али, а в Англии - химическая Тереза.

danko_swinja 11 апреля 2018 | 21:41

aroswen: рылосвин.

etofeasko 11 апреля 2018 | 21:43

\\Тереза Мэй готова\\

Весь сброд вырастивший и спонсировавщий аль кайду и игил в сборе!

yakov18 11 апреля 2018 | 21:49

etofeasko: Весь сброд вырастивший аль-кайду и игил в сборе-в Кремлевском бомбоубежище?
Кстати они еще и ХАМАС с Хизбаллой растят и няньчат

echo_insanity 11 апреля 2018 | 21:58

А ведь если американцы и бриты действительно долбанут по Сирии, весь рашкинский блеф моментально вскроется... Ну не будет же Раша отвечать...))

snamor 11 апреля 2018 | 22:01

echo_insanity: Война отменяется, уже пошли совсем другие новости. Трамп блефовал.

echo_insanity 11 апреля 2018 | 22:05

snamor: "Война отменяется, уже пошли совсем другие новости. Трамп блефовал."

И такое тоже может быть... Но это будет большая ошибка Трампа, сродни обамовской красной линии...

kobylamay_sossetutrampa 11 апреля 2018 | 22:05

Для тупой продажной кобылы Мэй для доказательств достаточно слов такого же мудака Трампа?

nestor199 11 апреля 2018 | 22:24

echo_insanity: Почему не будет? Вы думаете, что через Сирию только летунов прогнали?

yakov18 11 апреля 2018 | 21:46

master_superanalitik: А в России физический супер-аналитический мастерский дурак.

alehan11174 11 апреля 2018 | 21:59

Браво, Тереза! Великобритания - наш старейший и надежный союзник!

God Save the Queen and may God Bless USA!

snamor 11 апреля 2018 | 22:03

alehan11174: Тереза присоединилась как раз во-время. Трамп уже передумал воевать с Россией.

Не дай бог таких союзничков, отвернёшься и съедят.

kobylamay_sossetutrampa 11 апреля 2018 | 22:07

alehan11174: Твои старейшие и надёжные союзники- это ниггеры-пидарасы, которые очень любят твоюпопу.

kinnlade 11 апреля 2018 | 21:36

aroswen: Твой идол, ссыкливый пёс

aroswen 11 апреля 2018 | 21:39

kinnlade:

я гляжу всех портянок по тревоге подняли ))

danko_swinja 11 апреля 2018 | 21:48

aroswen: а тебя опустили.

tks 11 апреля 2018 | 21:57

aroswen: Теперь с благословения Патрушки, у них дружинники, стало быть, дружина будет. Грядет, наверное, возрождение славных традиций бригады СС "Дружина". Тем более, если действующий режим считать оккупационным.

blindpew_33 11 апреля 2018 | 22:05

aroswen: да они, почитай, месяца два уже в режиме алярма пашут. Только успевают штамповать новые ники взамен забаненных. Хоть нос затыкай.
Интересно, оплата тоже усиленная? Или на условиях субботника?

serhio_25__ 11 апреля 2018 | 21:39

aroswen: ""ну щас главное, чтоб трампчмо задний ход не дал. а то уже впечатление, что яйки мнёт "" - дебилоидам все мировую войну подавай. Свою страну, Украину угробили, так иеперь и весь мир должен сгинуть.

servelat 11 апреля 2018 | 21:48

serhio_25__: Хохлы зря радуются. В результате ядерной войны выживут крысы, тараканы, одуванчики и цыгане.

tks 11 апреля 2018 | 22:07

servelat: ...и исщо кремлеботы с ОПТИК'ческими троллоло ))) такая падаль ваще живуча хлеще всех )))

navsegda 11 апреля 2018 | 21:49

serhio_25__: ну класс , это украинцы сами у себя крым оторвали и Гиркина , Безлера и прочих моторолл сами пригласили ) а вы тут как всегда ни при чём

azt 11 апреля 2018 | 21:57

navsegda: Ну класс, наверное орды скачущих фашистов-дегенератов наверное тоже из России подогнали? А вы тут как всегда не при чем

(комментарий скрыт)

serhio_25__ 11 апреля 2018 | 22:00

navsegda: Это прочие моторолы устроили майдан и вооруженный переворот на Украине? Это моторолы раздавали булочки на майдане? Это моторолы назначали людей в новое руководство Украины? Это моторолы начали убивать людей, которые были против переворота по всей Украине? Это моторолы сожгли людей в Одессе? Это моторолы повысили тебе тарифы и приказали прикручивать? Это моторолы отдыхали на Сейшелах, пока ты даже с соц пособием не способен заплатит за ЖКХ?

r88w556xl4 11 апреля 2018 | 22:04

navsegda: это украинцы сами у себя крым оторвали
===============
А Крым это лошадь на привязи, чтоб его можно было оторвать, перегнать, отдать? Крым, точнее, люди его населяющие, с удовольствием убежал от хохлозадых скакунов-оккупантов как представилась возможность. Именно в полном соответствии с демократией, по воле народа практически единогласной.

yakov18 11 апреля 2018 | 21:54

serhio_25__: Похоже шо это ботексный эрзацФюрер готов Россию уничтожть за брата-бандита Асада? У старика Кабаева окончательно крыша поехала.Асад полмтический труп и военный преступник уничтоживший 400 тыс сирийцев и защищать этого урода в 1.5 тыс км от Фатерлянда-жертвуя этим самым Фатерляндом Русландом-может только психически нездоровый человек...
В США уже подняли в воздух Боинг Судного Дня- и оно России сильно нужно ?

serhio_25__ 11 апреля 2018 | 22:02

yakov18: ""В США уже подняли в воздух Боинг Судного Дня- и оно России сильно нужно ? "" - бонг судного дня подняли США, а виновата Россия? Логика пидоснявого пропагандона, такая логика.

tks 11 апреля 2018 | 22:03

serhio_25__: ??? так вроде как это вы собираетесь по проклятой Америке отбомбиться ядерным оружием, разве нет? Вот, на Соловей-ТВ уже с понедельника вовсю подлых тварей пиндосов громят, аж с экрана их останками и ошмётками брызжет )))

alehan11174 11 апреля 2018 | 22:05

serhio_25__: не переживай за весь мир - только асада и путлера отпендюрят...ну еще может тебя:)))

serhio_25__ 11 апреля 2018 | 22:25

alehan11174: ""не переживай за весь мир - только асада и путлера отпендюрят...ну еще может тебя:))) "" - какая глупая подпиндосина. Думает, что США спокойно будут утюжить любую страну мира и за это им ничего не будет. Пора остановить взорвавшегося хулигана, который терроризирует весь мир вместе со свой шайкой бандитов из НАТО.

olegleon 11 апреля 2018 | 21:47

aroswen: и сильно он их тебе мнёт?

kinnlade 11 апреля 2018 | 21:33

Пиндосия и наглия террористы номер один

idruker 11 апреля 2018 | 21:37

kinnlade: видишь ли, мишка, если бы это было так, то тебе не пришлось бы аргументы заменять шаблонными обзываловками

kinnlade 11 апреля 2018 | 21:48

idruker: видишь ли эмигрант, по другому на эхе не выходит, никому здесь не нужны аргументы и факты и тебе в том числе, остаётся лишь как ты правильно говоришь противостоять либерастам и грязным эмигрантам шаблонными обзываловками

idruker 11 апреля 2018 | 21:56

kinnlade: видишь ли, мишка, по другому не выходит наверное потому что по другому ты не умеешь. Но на форумах ценятся только аргументы, а обзываловками ты никого убедить не сможешь, ну разве что продемонстрировать свое пещерное мурло - ну это то мы и так видим. Для "противостояния либерстам" слабовато.

kinnlade 11 апреля 2018 | 22:13

idruker: видишь ли эмигрант, я вас блядей люто ненавижу и убеждать в чем то нет никого желания , а знаешь почему7, ДА ПОТОМУ ЧТО БЕССМЫСЛЕННО,понимаешь? Вы все для меня предатели своей Родины и мне на вас тьфу и растереть

idruker 11 апреля 2018 | 22:18

kinnlade: Мишка, ты психуешь? Наверное, ты идиот.

v_bnd 11 апреля 2018 | 22:17

idruker: Нууу...можно добавить вопрос "миша, а кто там к тебе сзади подкрался и жОстко дрючит, что пасть нараспашку ? Не Обама - подлый злодей ? Или это Трамп бутылку из-под шапманского в его честь тебе возвращает в привычное место ?" :)

yakov18 11 апреля 2018 | 21:58

kinnlade: А Россия Путина не только террорист Высшей Категории, но и государство спонсор террора и военный преступник...
Россия Путина-государство изгой всего цивиллизованного мира -и если Путин не остановится-развал СССР покажется россиянам детской шалостью

j_partizan 11 апреля 2018 | 21:34

Тереза Мэй готова санкционировать участие Лондона в ударе по Сирии без согласия парламента
____
Мразь криминальная

yakov18 11 апреля 2018 | 22:00

j_partizan: Мразь криминальная...
Ну пока еще Путина только в терроризме можно обвинить, криминал ему еще не предьявляли-но назвали вы его правильно

varangian2011 11 апреля 2018 | 22:05

j_partizan: Сколько истерики. Били уже и не раз англосаксы по военным базам Асада, погибло пара десятков солдат и повредило пару-тройку самолетов, на этом всё "возмездие" и закончилось. Ежедневные потери сирийской армии гораздо большие, чем предпологаемые от этих так называемых "ударов" возмездия". Псевдолиберасты и скаклы опять пытаются раздуть из кролика динозавра.

ivanov356 11 апреля 2018 | 21:37

А почему пригожинские набежали, почемум гуськом в Сирию за пригожиным не топают.

j_partizan 11 апреля 2018 | 21:39

Не удивляет, что в ИГИЛ полно британцев

yakov18 11 апреля 2018 | 22:03

j_partizan: cukker: j_partizan: В ИГИЛ на первом месте выходцы из России , на втором выходцв из стран СНГ и только на третьем арабы и арабские европейцы...

cukker 11 апреля 2018 | 21:40

если эта носатая воительница, подвергнет убийству английских солдат на основании фейка, ее тощий зад на кол насадят

kryymsdyk 11 апреля 2018 | 21:45

cukker: прижопинские, вы еще здесь? почему не в телячьих вагонах до Сирии?

yakov18 11 апреля 2018 | 22:05

cukker: Эта носатая воительница....
Это вы про Мизулину,Яровую или про Милонова?

velbkeirf1 11 апреля 2018 | 21:46

Нет злей осенней мухи да бабы-вековухи

agamasat 11 апреля 2018 | 21:47

Что-то мне подсказывает, что это ложный информационный вброс, ибо концентрирует внимание на нарушение законности в Великобритании. Читая российские СМИ, надо сто раз перепроверять.

boseal 11 апреля 2018 | 21:59

agamasat: Так в чем же дело, зайдите на домашний сайт ВВС и найдите эту статью ( кстати с видео ) на родном языке всех великобритов.
Читая российские СМИ, надо сто раз перепроверять. /// Не меньше трехсот, мой друг. С утра начинайте перепроверять и глядишь к вечеру таки добьете окаянную статью, дабы лечь спать спокойно.

agamasat 11 апреля 2018 | 22:25

boseal: я нашел альтернативу этому тяжкому труду: что выглядит, как ложь, докажите, что это правда!)

nanaryfive 11 апреля 2018 | 21:50

Давай Терезка....мачи фсех там....

agamasat 11 апреля 2018 | 21:53

Нет такого на би-би-си. Ложь, п* и провокация! Собственно, парламент по любому одобрит участие Великобритании в антиасадовской коалиции, т.к. все понимают, с какой мразью столкнулся мир.

boseal 11 апреля 2018 | 22:04

agamasat: http://www.bbc.com/news/uk-43719284

agamasat 11 апреля 2018 | 22:22

boseal: да и в этом материале говорится о неком источнике BBC: "Theresa May looks ready to join military action against the Assad regime in Syria without first seeking parliamentary consent, well-placed sources have told the BBC." Именно этот источник я бы и хотел проверить - откуда рога растут.

blindpew_33 11 апреля 2018 | 22:07

agamasat: Кстати, да.
Почему бы Эху, ссылаясь в новостях на какой-то известный источник, не приводить тут же ссылку на оригинал? А то уж больно похоже на фейкньюс и ОБС.

pobed1telprav 11 апреля 2018 | 22:07

Мэй дей, Мэй дей,Мэй дей, Мэй дей,Мэй дей, Мэй дей,)

kunst54 11 апреля 2018 | 22:19

Так и Блэр в Ираке поступал, болван. Результат хорошо известен, до сих пор расхлебать не могут.

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