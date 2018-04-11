Премьер Великобритании Тереза Мэй готова санкционировать участие Лондона в ударе по Сирии без согласия парламента

Об этом со ссылкой на источники сообщает Би-Би-Си. Сегодня Тереза Мэй заявила, что все имеющиеся данные свидетельствуют об ответственности режима Башара Асада за химическую атаку в сирийском городе Дума. Премьер добавила, что продолжает консультации с союзниками по поводу возможных мер.