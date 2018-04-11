Всемирное антидопинговое агентство подтвердило информацию об обыске в штаб-квартире Международного союза биатлонистов

Там отказались от каких-либо комментариев, лишь уточнив, что ситуация действительно связана с допингом. Ранее пресс-служба Международного союза биатлонистов сообщила, что в центре расследования оказались президент организации и генеральный секретарь. Минувшей ночью информатор WADA Григорий Родченков дал новое разоблачительное интервью о том, что руководство союза замешано в махинациях с пробами российских спортсменов.