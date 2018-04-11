Всемирное антидопинговое агентство подтвердило информацию об обыске в штаб-квартире Международного союза биатлонистов
Там отказались от каких-либо комментариев, лишь уточнив, что ситуация действительно связана с допингом. Ранее пресс-служба Международного союза биатлонистов сообщила, что в центре расследования оказались президент организации и генеральный секретарь. Минувшей ночью информатор WADA Григорий Родченков дал новое разоблачительное интервью о том, что руководство союза замешано в махинациях с пробами российских спортсменов.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
chubuk 11 апреля 2018 | 21:18
Да тут у них лежбище..
glotov 11 апреля 2018 | 21:23
chubuk: Кланы, курирующие изобретение и внедрение ядохимикатов, перегрызлись между собой.