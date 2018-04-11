Компания Facebook намерена бороться с российской пропагандой
Социальная сеть будет тщательно проверять всех, кто размещает в Facebook'е политическую рекламу. Такая практика будет введена до предстоящих в ноябре выборов в Конгресс США, заявил сегодня глава компании Марк Цукерберг на слушаниях в комитете Палаты представителей по торговле США.
Комментарии17
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kinnlade 11 апреля 2018 | 21:06
Все что не прославляет пиндосию и есть российская пропаганда, демократия мля!
glotov 11 апреля 2018 | 21:12
kinnlade: Цукербергеру объяснили, что каждая страница общего доступа - это брешь, в которую влезает шпион с балалайкой. Он пообещал исправиться.
serhio_25__ 11 апреля 2018 | 21:36
kinnlade: Представляете, если бы в России глава ВК или ОК заявил бы что будет бороться с американской пропагандой. Какой бы шум поднялся, что в России цензура и не6т свободы слова.
vasilevich58 11 апреля 2018 | 21:41
Наконец-то авангард человеческого общества начинает адекватно реагировать на фокусы нашего "вождя"!
serhio_25__ 11 апреля 2018 | 21:49
vasilevich58: Кто твой вождь? Трамп?
vasilevich58 11 апреля 2018 | 21:56
serhio_25__: О чём речь в новости читаешь, портян, или совсем тупой, и не понимаешь, что твой "юмор" - не пришей кобыле хвост"!
brocer 11 апреля 2018 | 21:11
Face надо завязывать с любой политикой, если хотят выжить. Сегодня одни, а завтра другие у власти. Так и всем сетям. Фиг с тем, что данные продают. Это мелочи.
glotov 11 апреля 2018 | 21:16
brocer: В любом живом общении так или иначе политика присутствует. То, что мы наблюдаем - борьба с ведьмами.
brocer 11 апреля 2018 | 21:22
glotov: Ну не знаю как у вас. У нормальных людей в общении нет политики. ЭХО сайт про политику. Только тут. ))
glotov 11 апреля 2018 | 21:27
brocer: Даже в разговоре двух кухарок о ценах на петрушку можно усмотреть политическую крамолу - если смотреть под определенным углом зрения. Так и тут : если есть заказ, можно найти чей угодно след в каком угодно событии.
brocer 11 апреля 2018 | 21:31
glotov: ХЗ. У меня знакомых кухарок нет. Все приличные люди, которым политика пофиг, и им ничего не нужно говорить про путина. )) все и так в курсе кто он. Раньше может быть было, но сейчас про политику стыдно даже начинать говорить в приличном обществе. Это как педофилов обсуждать. Люди просто устали.
vasilevich58 11 апреля 2018 | 21:43
Если Вы не интересуетесь политикой, она обязательно заинтересуется Вами, при чём, наверняка в извращённом виде!
vasilevich58 11 апреля 2018 | 21:46
Портянки, что вы будете делать, если ваш фюрер отключит интернет?!
На заборе что ли свои высеры и ложь мелом писать?
brocer 11 апреля 2018 | 21:48
vasilevich58: Все наши домашние адреса уже давно в базе ФСБ. ЭХО на это и работает. ))
navy 11 апреля 2018 | 21:26
Здравствуй, главный цензор США!
dmitry35 11 апреля 2018 | 21:36
"Российская пропаганда" - дешёвый политический аргумент компании. Сейчас все свои дыры и просчёты можно списать на Россию.
anticolorad 11 апреля 2018 | 21:37
вся ветка в вонючих портках. развлекаетесь? вам ущемляют право срать на американской "виртуальной земле"? в чем дело, где там ваш чебурнет - срите в нем 24/7