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21:03, 11 апреля 2018

Компания Facebook намерена бороться с российской пропагандой

Социальная сеть будет тщательно проверять всех, кто размещает в Facebook'е политическую рекламу. Такая практика будет введена до предстоящих в ноябре выборов в Конгресс США, заявил сегодня глава компании Марк Цукерберг на слушаниях в комитете Палаты представителей по торговле США.

Комментарии

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kinnlade 11 апреля 2018 | 21:06

Все что не прославляет пиндосию и есть российская пропаганда, демократия мля!

glotov 11 апреля 2018 | 21:12

kinnlade: Цукербергеру объяснили, что каждая страница общего доступа - это брешь, в которую влезает шпион с балалайкой. Он пообещал исправиться.

serhio_25__ 11 апреля 2018 | 21:36

kinnlade: Представляете, если бы в России глава ВК или ОК заявил бы что будет бороться с американской пропагандой. Какой бы шум поднялся, что в России цензура и не6т свободы слова.

vasilevich58 11 апреля 2018 | 21:41

Наконец-то авангард человеческого общества начинает адекватно реагировать на фокусы нашего "вождя"!

serhio_25__ 11 апреля 2018 | 21:49

vasilevich58: Кто твой вождь? Трамп?

vasilevich58 11 апреля 2018 | 21:56

serhio_25__: О чём речь в новости читаешь, портян, или совсем тупой, и не понимаешь, что твой "юмор" - не пришей кобыле хвост"!

brocer 11 апреля 2018 | 21:11

Face надо завязывать с любой политикой, если хотят выжить. Сегодня одни, а завтра другие у власти. Так и всем сетям. Фиг с тем, что данные продают. Это мелочи.

glotov 11 апреля 2018 | 21:16

brocer: В любом живом общении так или иначе политика присутствует. То, что мы наблюдаем - борьба с ведьмами.

brocer 11 апреля 2018 | 21:22

glotov: Ну не знаю как у вас. У нормальных людей в общении нет политики. ЭХО сайт про политику. Только тут. ))

glotov 11 апреля 2018 | 21:27

brocer: Даже в разговоре двух кухарок о ценах на петрушку можно усмотреть политическую крамолу - если смотреть под определенным углом зрения. Так и тут : если есть заказ, можно найти чей угодно след в каком угодно событии.

brocer 11 апреля 2018 | 21:31

glotov: ХЗ. У меня знакомых кухарок нет. Все приличные люди, которым политика пофиг, и им ничего не нужно говорить про путина. )) все и так в курсе кто он. Раньше может быть было, но сейчас про политику стыдно даже начинать говорить в приличном обществе. Это как педофилов обсуждать. Люди просто устали.

vasilevich58 11 апреля 2018 | 21:43

Если Вы не интересуетесь политикой, она обязательно заинтересуется Вами, при чём, наверняка в извращённом виде!

vasilevich58 11 апреля 2018 | 21:46

Портянки, что вы будете делать, если ваш фюрер отключит интернет?!
На заборе что ли свои высеры и ложь мелом писать?

brocer 11 апреля 2018 | 21:48

vasilevich58: Все наши домашние адреса уже давно в базе ФСБ. ЭХО на это и работает. ))

navy 11 апреля 2018 | 21:26

Здравствуй, главный цензор США!

dmitry35 11 апреля 2018 | 21:36

"Российская пропаганда" - дешёвый политический аргумент компании. Сейчас все свои дыры и просчёты можно списать на Россию.

anticolorad 11 апреля 2018 | 21:37

вся ветка в вонючих портках. развлекаетесь? вам ущемляют право срать на американской "виртуальной земле"? в чем дело, где там ваш чебурнет - срите в нем 24/7

(комментарий скрыт)

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