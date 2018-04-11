Компания Facebook намерена бороться с российской пропагандой

Социальная сеть будет тщательно проверять всех, кто размещает в Facebook'е политическую рекламу. Такая практика будет введена до предстоящих в ноябре выборов в Конгресс США, заявил сегодня глава компании Марк Цукерберг на слушаниях в комитете Палаты представителей по торговле США.