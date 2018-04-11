В МЧС вступились за кемеровского пожарного, в отношении которого возбудили уголовное дело
Представитель министерства сказал агентству Интерфакс, что Сергей Генин не мог действовать, руководствуясь рекомендациями очевидцев, иначе он бы нарушил требования боевого устава пожарной охраны. Сегодня стало известно, что в отношении Сергея Генина, руководившего тушением пожара в торговом центре «Зимняя вишня», возбудили уголовное дело. В Следственном комитете считают, что он направил своих подчиненных к людям, нуждавшимся в помощи, слишком длинным путем, тогда как очевидцы указывали на короткую дорогу. В результате было потеряно время. В кинозале не успели спасти 37 человек, всего же жертвами пожара стали 64 человека. Генина обвиняют в халатности.
Комментарии11
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brocer 11 апреля 2018 | 21:15
Чудес не бывает. Добавил бы к 64 еще несколько тел пожарных. Свою мразь отмазали, а на этих людях выезжают.
ugiazov 11 апреля 2018 | 21:18
А тех чиновников, что допустили работу такого опасного для людей здания не нашли?
sergeev67 11 апреля 2018 | 21:40
ugiazov: А тех чиновников, что допустили работу такого опасного для людей здания не нашли?
Если Гиремеева найти не смогли, то Тулеева и подавно не найдут. Уж больно хитро маскируется.
airjeff 11 апреля 2018 | 21:26
"нормальные герои всегда идут в обход". инструкция написана на основе текста песни из фильма "Айболит-66". если правильно идти, не торопиться, может оно само и потухнет
vantok 11 апреля 2018 | 21:27
Вы всё поняли? Во время пожара нас по их инструкции они не должны спасать, раз им при этом будет угрожать опасность? Вы это поняли? Они годятся только ходить и нас штрафовать и рать взятки. А во время пожара для них хоть увольняйся. Вот и весь хвалёный МЧС.
vladimir1967 11 апреля 2018 | 21:39
vantok: и эту систему (взятки вместо спасения) создал нынешний"герой" сирийской бойни шойгу при котором в мо сперли уже больше чем при сердюкове.
bja_1950 11 апреля 2018 | 21:32
Приходит время, когда прекращаются аплодисменты и наступает ответственность.
salut__521 11 апреля 2018 | 21:43
Как я понимаю, пожарники должны тушить, спасатели - спасать. А кто такие мчэсники и чем они занимались, если четырехэтажный сарай сгорел, людей не спасли?.. Ну как мядальки получать, так эти первые, а как отвечать за бездействие, так жертвы оговору. Не, так не пойдёт...
cypher 11 апреля 2018 | 21:46
миллионов Захарченко у него еще не нашли?
странно...
кто-то же взятки брал - чтобы здание в таком виде было принято в эксплуатацию!
Наверно, водитель пожарной машины это был, не иначе.
timber_head 11 апреля 2018 | 22:05
В наших условиях рядовые всегда расплачиваются за говно начальства. Рядовые рискуют жизнью, а начальство ищет крайних. Молодцы МЧСовцы из начальства - не говно.
kitcat 11 апреля 2018 | 22:24
Автора устава в студию.... Впрочем, там все такие. Им нужны безмозглые но послушные депутаты и такие же спасатели, которые выполняют процедуры по бумажке, не заботясь о конечном результате.