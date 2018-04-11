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21:02, 11 апреля 2018

В Сочи совершенно нападение на съемочную группу программы «Ревизорро» телеканала «Пятница»

Об этом сообщает местный новостной портал «Югополис». Он уточняет, что инцидент произошел еще 8 апреля. У журналистов отобрали flash-карты с материалом, удалили записи и разбили камеры. Полиция Сочи приняла заявление о нападении и началась проверка.

Комментарии

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vilingrad 11 апреля 2018 | 21:12

ИГИЛ?!!!

g__e__e__p 11 апреля 2018 | 21:25

Кого то вывела на чистую воду, а им не понравилось.

bradis 11 апреля 2018 | 21:35

g__e__e__p: Чистая вода, она не всякому по вкусу.

vasyakirin 11 апреля 2018 | 21:25

Ну когда без моего согласия снимают мою частную собственность, на которую не распространяется публичная оферта, то я в праве защищать свои права!

ugiazov 11 апреля 2018 | 21:31

vasyakirin: При этом нельзя ничего отбирать и разбивать. Только вызвать полицию. А тут уголовщина.

ensebeo 11 апреля 2018 | 21:40

vasyakirin: ресторан-публичное место.

physik 11 апреля 2018 | 21:50

vasyakirin: Не думаю, что это была кухня в частной квартире, Вот там вы можете делать что угодно. Но даже там травить никого нельзя.

g__e__e__p 11 апреля 2018 | 21:51

vasyakirin: Частная собственность это у вас дома, или когда вы построили гостиницу и ресторан для себя.
Но когда вы ЭТИМ торгуете, это уже публичное место. Для вас же стараются люди, что бы вам не попались черви в супе, или простынь обоссаная.

ivanov356 11 апреля 2018 | 21:34

Теперь быстро несколько горячих передач, повествующих об инциденте.

goodman 11 апреля 2018 | 21:45

Ревизорро - негодяи. Так им и надо! Стиль их работы - пена, которая спадает, и не останется и следа. Помните Чумака и Кашпировского? Это разве было с нами? И с ревизорро будет то же.

g__e__e__p 11 апреля 2018 | 21:53

goodman: Чтоб вам спать в номере с тараканами, и поесть в ресторане суп с крысиным хвостиком.

andy575 11 апреля 2018 | 22:03

В армянском городе Сочи,свои порядки!

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