В Сочи совершенно нападение на съемочную группу программы «Ревизорро» телеканала «Пятница»
Об этом сообщает местный новостной портал «Югополис». Он уточняет, что инцидент произошел еще 8 апреля. У журналистов отобрали flash-карты с материалом, удалили записи и разбили камеры. Полиция Сочи приняла заявление о нападении и началась проверка.
Комментарии12
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vilingrad 11 апреля 2018 | 21:12
ИГИЛ?!!!
g__e__e__p 11 апреля 2018 | 21:25
Кого то вывела на чистую воду, а им не понравилось.
bradis 11 апреля 2018 | 21:35
g__e__e__p: Чистая вода, она не всякому по вкусу.
vasyakirin 11 апреля 2018 | 21:25
Ну когда без моего согласия снимают мою частную собственность, на которую не распространяется публичная оферта, то я в праве защищать свои права!
ugiazov 11 апреля 2018 | 21:31
vasyakirin: При этом нельзя ничего отбирать и разбивать. Только вызвать полицию. А тут уголовщина.
ensebeo 11 апреля 2018 | 21:40
vasyakirin: ресторан-публичное место.
physik 11 апреля 2018 | 21:50
vasyakirin: Не думаю, что это была кухня в частной квартире, Вот там вы можете делать что угодно. Но даже там травить никого нельзя.
g__e__e__p 11 апреля 2018 | 21:51
vasyakirin: Частная собственность это у вас дома, или когда вы построили гостиницу и ресторан для себя.
Но когда вы ЭТИМ торгуете, это уже публичное место. Для вас же стараются люди, что бы вам не попались черви в супе, или простынь обоссаная.
ivanov356 11 апреля 2018 | 21:34
Теперь быстро несколько горячих передач, повествующих об инциденте.
goodman 11 апреля 2018 | 21:45
Ревизорро - негодяи. Так им и надо! Стиль их работы - пена, которая спадает, и не останется и следа. Помните Чумака и Кашпировского? Это разве было с нами? И с ревизорро будет то же.
g__e__e__p 11 апреля 2018 | 21:53
goodman: Чтоб вам спать в номере с тараканами, и поесть в ресторане суп с крысиным хвостиком.
andy575 11 апреля 2018 | 22:03
В армянском городе Сочи,свои порядки!