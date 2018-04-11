В Сочи совершенно нападение на съемочную группу программы «Ревизорро» телеканала «Пятница»

Об этом сообщает местный новостной портал «Югополис». Он уточняет, что инцидент произошел еще 8 апреля. У журналистов отобрали flash-карты с материалом, удалили записи и разбили камеры. Полиция Сочи приняла заявление о нападении и началась проверка.