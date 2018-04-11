В госпитале Дамаска оказали помощь российским журналистам, пострадавшим в результате обстрела

У всех троих легкие проникающие осколочные ранения, медики извлекли осколки и зашили раны, сообщает телеканал НТВ, сотрудник которого оказался в числе пострадавших. Помимо него, ранения получили журналисты Россия 1 и «Звезды». Автобус с сотрудниками российских СМИ обстреляли в момент, когда журналисты сопровождали подразделение военной полиции из нашей страны. Сегодня Генштаб сообщил, что российская военная полиция с завтрашнего дня будет следить за порядком в сирийском городе Дума и оказывать помощь местным жителям.