В госпитале Дамаска оказали помощь российским журналистам, пострадавшим в результате обстрела
У всех троих легкие проникающие осколочные ранения, медики извлекли осколки и зашили раны, сообщает телеканал НТВ, сотрудник которого оказался в числе пострадавших. Помимо него, ранения получили журналисты Россия 1 и «Звезды». Автобус с сотрудниками российских СМИ обстреляли в момент, когда журналисты сопровождали подразделение военной полиции из нашей страны. Сегодня Генштаб сообщил, что российская военная полиция с завтрашнего дня будет следить за порядком в сирийском городе Дума и оказывать помощь местным жителям.
Комментарии21
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kinnlade 11 апреля 2018 | 21:04
Выздоравливайте ребята! Берегите себя!
skripal_live 11 апреля 2018 | 21:06
Из разговора российских лётчиков в Сирии…
— Привет! Как у тебя дела сегодня?
— Да вот, штаб ИГИЛ только что разбомбили.
— Главный?
— Не… До главного на другой континент лететь надо…
evgolius7 11 апреля 2018 | 21:08
А с каких пор вагнеровцев называют журналистами?
Как Попереченко надел бронежилет с надписью "Пресса" и из пулемёта строчил в данбассии.
Его на руках носили патриоты..
tvitov66 11 апреля 2018 | 21:14
evgolius7: Трамп еще стрелять не начал, а журналидзе уже полегли ... за орденами и медалями ... иначе можно и не успеть!
ura_123 11 апреля 2018 | 21:43
tvitov66: Это те самые журнализды канала РЕН,что почти пробрались в палату к Скрипалю,но скользкий пол...
grigol331 11 апреля 2018 | 22:08
tvitov66:
В составе сборной пропагандонов НТВ, Звезда и Россия 1. Шабаш на лысой горе рыдает от завитсти.
kinnlade 11 апреля 2018 | 21:22
evgolius7: Вот читаю твои высеры и думаю ,вроде пожил человек ,не сопляк ,а ума не нажил,почему?
glotze7 11 апреля 2018 | 21:22
evgolius7: С лейкой и блокнотом,
а то и с пулеметом...
kinnlade 11 апреля 2018 | 21:08
skripal_live: это точно
opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 21:38
kinnlade: При этой власти в России настоящих журналистов не осталось, просто их отодвинули штатные госпропагандоны, которые за бабло рисуют картины, утвержденные этой властью!
ura_123 11 апреля 2018 | 21:47
kinnlade: Ватсон тебя не услышит... Да и ребята тоже.
grigol331 11 апреля 2018 | 22:14
kinnlade: Выздоравливайте ребята! Берегите себя!
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Не поможет. Эти журнашлюхи (ну надо же собраться в одну свору блядям из таких одиозных борделей) получают по заслугам. Бог не фраер.
ugiazov 11 апреля 2018 | 21:20
Полиция прибыла с автозаками?
hagana 11 апреля 2018 | 21:22
В Сирии уже не только Вагнер ,там уже и вся полиция наша ?
salut__521 11 апреля 2018 | 21:22
Распоротые оккупантские задницы за ранения не считаются и наградам не подлежат.
kryymsdyk 11 апреля 2018 | 21:26
salut__521: они еще до сдачи дипломов на журфаке распороты, эти задницы
bozman1944 11 апреля 2018 | 21:42
Путен, введи войска в Дамаск - скоро туда должно прилететь.
ura_123 11 апреля 2018 | 21:45
Наводчица Савченко с высоковольтного столба,азбукой морзе...
democ 11 апреля 2018 | 21:50
Вот и готовы новые герои будущих посиделок с "пионерами". Будут им рассказывать, как "Берлин брал, и пули вёдрами глотал, по трупам бегал босиком...".
askol2016 11 апреля 2018 | 22:01
Пропагандоны с НТВ выдумали этот сюжет от начала и до конца. И сделано это для разжигания ненависти телебыдла к США в отместку за санкции.
gelont 11 апреля 2018 | 22:04
Главное , берегите зубную эмаль от сколов . А уж медаль заслужили , без сомнений . Пора орать на весь мир , что террористы , выращенные Америкой прицельно били по журналистам и устроить возню в совбезе ООН .