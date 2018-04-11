Боливия просит завтра созвать заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации вокруг Сирии
Об этом сообщает агентство Reuters. Южноамериканское государство, которое является не постоянным членом Совета безопасности, обеспокоена эскалацией риторики вокруг Сирии и угрозой односторонних вооруженных действий в отношении этой страны. На предыдущем заседании Совета безопасности ООН Боливия была одним из двух государств, голосовавших против американской версии резолюции по Сирии. Вторым государством была Россия.
Комментарии68
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navsegda 11 апреля 2018 | 21:02
Я плакалЪ Боливия обеспокорена Сирией , это песец )))))))) Сколько Путин за это заплатил ?
cukker 11 апреля 2018 | 21:04
navsegda: когда вы угомонитесь? хохлы. вы можете помереть от перевозбуждения, тогда над вами будут плакать
navsegda 11 апреля 2018 | 21:05
cukker: ты дебил , я белорус , не испытывай иллюзий , твою родину нигде не любят , не только в Украине
domtrubaiiiataji 11 апреля 2018 | 21:09
navsegda: да оставь его. это местный дурачок. ему постоянно хохлы мерещатся, еще они ему постоянно в портки срут и всю его бояру выпивают
tvitov66 11 апреля 2018 | 21:09
Наводит на смутные подозрения - откуда в Аргентине появился тот белый порошок?
neburzhui2 11 апреля 2018 | 21:20
Трамп залупился и обвис. ( 48 часов прошло ).
realtor_igor 11 апреля 2018 | 21:29
neburzhui2: Обвисло - у нас... А Трамп ждёт подхода основных сил. Разделаются Сирию, как Югославию. Раша - утрется. Главное, чтобы не попробовали ракеты сбивать - будет позорище на весь мир, и они поймут, что ПВО у нас просто нет. Хотя, они догадываются, ИМХО.
cukker 11 апреля 2018 | 21:10
navsegda: уже под беларусов косите хохловоены?
navsegda 11 апреля 2018 | 21:14
cukker: иди в оппу , я коренной минчанин и если бы был украинцем , то не скрывал бы
blahovdav 11 апреля 2018 | 21:24
cukker: уже под беларусов косите хохловоены?/// Ну свинопут же косит по Писькова???
velbkeirf1 11 апреля 2018 | 21:14
navsegda: navsegda: да на хер ты нужен со своей любовью пусть тебя любят еврогеи в шоколадный глаз
navsegda 11 апреля 2018 | 21:18
velbkeirf1: что угодно , как угодно , но только подальше от русских ) вы сами лузеры живёте в говне и хотите в это говно затащить соседей , нах вас и ваш русский мир
snamor 11 апреля 2018 | 21:19
navsegda: Россию белорусы любят, а 10% нациков есть в любом народе.
У меня друг белорус (говорит литвин) и жена.
kotvinder2 11 апреля 2018 | 22:01
navsegda: Если ты гадишь на Россию, то ты хохол, а не какой не белорус.
mavviomi 11 апреля 2018 | 21:07
cukker: а пока кацапских тварей с Украины не выгонят, будут их гнобить. И правильно делают.
etofeasko 11 апреля 2018 | 21:12
mavviomi:
влажные мечты свинорылого на сайте вражеского Газпрома?
Бу, тебя клоуна. Сдам в СБУ и на миротворец по айпи!
alehan11174 11 апреля 2018 | 21:28
etofeasko: navsegda: Боливия - старый наркопартнер тамбовской ОПГ и лично путирашинского фюрера еще с 90-х. Похоже пуйло ссыт получить томогавок в ж..пу, но самому собирать совбез - это вроде как потеря ботоксной морды вот думает через Боливию зайти...:) Только это зря - США/НАТО НИКОГДА не обращали внимания на импотентов и пизадаболов из ООН!
velbkeirf1 11 апреля 2018 | 21:17
mavviomi: ще не сдохла укруина штоли?
anticolorad 11 апреля 2018 | 21:19
velbkeirf1: как быстро гниды портяночные на свои любимые темы соскакивают.
velbkeirf1 11 апреля 2018 | 21:21
anticolorad: гниды завелись у твоей мамки когда тебя зачали в собачьей будке
merelymy 11 апреля 2018 | 21:28
Боливия обеспокоен, Гондурас - приготовится, Воронеж - в бомбоубежищъ.
kobylamay_sossetutrampa 11 апреля 2018 | 21:06
navsegda: Мудила, Боливия обеспокоена не Сирией, а тем, что следующей после Сирии может стать , например. она.
tvitov66 11 апреля 2018 | 21:11
kobylamay_sossetutrampa: вам надо ОБЯЗАТЕЛЬНО купить глобус! Или хотя бы карту Мира. Иначе совсем беда
uhovostro 11 апреля 2018 | 21:16
tvitov66: /купить глобуc/
Он не знает, что это такое...
dyme179 11 апреля 2018 | 21:24
uhovostro: А чем они тогда в футбол играют??!!
kobylamay_sossetutrampa 11 апреля 2018 | 21:32
tvitov66: Тебе и всем лайкнувшим тебе мудакам задачка: Югославия, Ирак, Ливия - соседи или нет ( хоть по карте, хоть по глобусу)?
navsegda 11 апреля 2018 | 21:11
kobylamay_sossetutrampa: мудила у тебя вместо головы , я бы понял соседей Сирии , или шиитское гос-во , но Боливия находится в епенях от Сирии и католики . Просто ваш царь им платит вот они и стараются , потом простит им пару-тройку лярдов долга )
snamor 11 апреля 2018 | 21:14
navsegda: Да амеров ненавидят все латиноамериканцы, кроме чилийцев и ещё пары предателей.
navsegda 11 апреля 2018 | 21:16
snamor: судя по не иссякающему потоку мигрантов латинос в штаты наоборот очень любят
snamor 11 апреля 2018 | 21:43
navsegda: Следуя вашей "логике", Россию очень любят таджики, узбеки и прочие мигранты (хотел написать украинцы).))
snamor 11 апреля 2018 | 21:16
snamor: ЯНКИ ГОУ ХОУМ! Это придумали в Латинской Америке. Читайте Кароли и капуста, хорошая книжка, правдивая и интересная.)
uhovostro 11 апреля 2018 | 21:29
snamor: /Кароли и капуста/
:))) КорАли и кОпуста...
snamor 11 апреля 2018 | 21:32
uhovostro: Это я вам вариант в переводе Гоблина советовал, вы чё не поняли? :))
igorkot____1 11 апреля 2018 | 21:27
snamor: Тебе то откуда это знать. Ты дальше своего Залупупинска никуда не ездил.
dyme179 11 апреля 2018 | 21:27
snamor: Больше всех Америку ненавидят чукчи потому,что Америка Аляску купила, а Чукотку не захотела.
kobylamay_sossetutrampa 11 апреля 2018 | 21:29
navsegda:".. я бы понял соседей Сирии.."---------- Нехера ты не понимаешь. Для твоей дебильной башки задачка: Югославия, Ирак, Ливия - соседи или нет?
eniro 11 апреля 2018 | 21:07
navsegda: Не важно,- "Боливар не вывезет двоих".
serhio_25__ 11 апреля 2018 | 21:07
navsegda: Я плакалЪ navsegda из Белоруссии обеспокорена мнением Боливии , это песец )))))))) Сколько США за это заплатили ?
navsegda 11 апреля 2018 | 21:09
serhio_25__: У вас ручки больно загребущие , с Украиной не получилось , завтра нападёте на Казахстан или на нас , вы же пока по ипалу нормально не отхватите не успокоитесь
serhio_25__ 11 апреля 2018 | 21:13
navsegda: А чего не на Белоруссию нападем? Украина вот с США напали на Афганистан и Ирак и это реальность, а ты все гражданскую войну на Украине выдаешь за нападение.
blahovdav 11 апреля 2018 | 21:47
serhio_25__: Украина вот с США напали на Афганистан и Ирак и это реальность, а ты все гражданскую войну на Украине выдаешь за нападение./// Ну тогда, если учесть, что против сукосталина за сукогитлера воевало 2 лимона россиян, то война 41-45 была гражданской??? А сукогитлер не нападал на СССР , а вел освободительный поход??
realtor_igor 11 апреля 2018 | 21:35
navsegda: Белоруссия - Россия, однако...
rsilk 11 апреля 2018 | 21:09
navsegda: У вовы сжалось все, вот денег в Боливию, за новую партию кокса заслали..
kara 11 апреля 2018 | 21:09
navsegda: а что вы хотели, новые геополитический игрок
serhio_25__ 11 апреля 2018 | 21:18
kara: ""а что вы хотели, новые геополитический игрок"" - это новый член СБ ООН. Почему пиндоснявые пропагандоны такие тупые?
rsilk 11 апреля 2018 | 21:14
navsegda: Интересно, а вагнеровцев уже сегодняшним числом уволили и советников?
dyme179 11 апреля 2018 | 21:20
navsegda: Очень просто. Боливару подбросили свежего сена.
ugiazov 11 апреля 2018 | 21:23
navsegda: Может он "Новичком" расплатился?
udalennyi2 11 апреля 2018 | 21:25
Ну так не удобно просить племянницу Срипаля, что бы потребовала созвать заседание Совбеза ООН, попросили Боливию.
aroswen 11 апреля 2018 | 21:02
новый коксо-друг рашки ))
serhio_25__ 11 апреля 2018 | 21:09
aroswen: navsegda: ""новый коксо-друг рашки )) "" и ""это песец )))))))) ""
Мир стоит на гране ядерной войны, а у пиндоснявых хомяков все хи-хи, да ха-ха. Вообще мозгов их кастрюльках не осталось.
cukker 11 апреля 2018 | 21:17
aroswen: свинка, у меня борщ вчерашний остался, можно тебе плеснуть помоев, что б закусил?
v_bnd 11 апреля 2018 | 22:08
cukker: гггг. Борщ у него :) Духовитый, может всё же родненькие щи ? Ну... это то, что получается, если помыть тарелку из-под борща
luger_max_otto 11 апреля 2018 | 21:03
Ей бы, Боливии, о себе подумать... Профессиональные побирашки!
anemon 11 апреля 2018 | 21:06
Следующей страной, обеспокоенной Сирией, будет Вануату.
lager23 11 апреля 2018 | 21:06
Путен выкинул карту из рукава .... всё так и @ху ели!
bozk 11 апреля 2018 | 21:06
Да хоть Боливия. Очередное бессмысленное заседание с отсутствием результата. Упразднить пора этот ООН
alo0000 11 апреля 2018 | 21:07
Сирия лежит в руинах. «Прочь руки от руин!», сказали боливийцы. А на кого похожи жители этой страны?
mavviomi 11 апреля 2018 | 21:15
alo0000: на бурятов.
point3d 11 апреля 2018 | 21:08
Только если Уганда согласится! Иначе нельзя :))))))
pyccokokc 11 апреля 2018 | 21:14
галантерейщик и кардинал - это сила.
agamasat 11 апреля 2018 | 21:16
Правящая партия Боливии - "Движение к социализму". Ну вы понимаете... Ниже уровня бедности 60 % населения.
Боливия в настоящее время уже наряду с Колумбией и Перу является основным поставщиком кокаина на мировой рынок. В 2005 году производство этого наркотика выросло в Боливии ещё на треть. По данным ООН, площадь плантаций коки в стране составляет более 23 тыс. гектаров. Эль Эво заявляет, что кока, не как наркотик, безвредна, и предлагает организовать в Боливии производство прохладительных напитков, жвачки и мыла на основе коки. Администрация США крайне озабочена подобными инициативами...
lager23 11 апреля 2018 | 21:18
Похоже, что завтра уже будет поздно.....
realtor_igor 11 апреля 2018 | 21:24
Боливия - новый настоящий друг нашего режима. Ура, товарищи!
bono11 11 апреля 2018 | 21:24
боливия - она УМНАЯ - Россия завтра миллиардную безвозмездную помощь даст !
domtrubaiiiataji 11 апреля 2018 | 21:28
bono11: да нет, слопатыеды увеличат объемы закупок кокса, начинаются бессонные ночи, в кремле коксу нужно будет немерено
chubuk 11 апреля 2018 | 21:27
Все-таки дотрахались до мышей, обидно.
len56 11 апреля 2018 | 21:47
Бери шинель,вовка,беги домой!