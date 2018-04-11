Боливия просит завтра созвать заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации вокруг Сирии

Об этом сообщает агентство Reuters. Южноамериканское государство, которое является не постоянным членом Совета безопасности, обеспокоена эскалацией риторики вокруг Сирии и угрозой односторонних вооруженных действий в отношении этой страны. На предыдущем заседании Совета безопасности ООН Боливия была одним из двух государств, голосовавших против американской версии резолюции по Сирии. Вторым государством была Россия.