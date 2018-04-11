Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предложил создать институт интернет-дружинников
По его мнению это необходимо для «патриотического и духовно-нравственного воспитания у детей и молодежи». Патрушев добавил, что к проекту необходимо привлечь активных блогеров.
Комментарии5
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equus 11 апреля 2018 | 20:40
Стукачей. -- Так будет ближе к существу дела...
;-)
general_123 11 апреля 2018 | 20:42
А может всё-таки экономикой займётесь?
dr_nemos 11 апреля 2018 | 20:41
Что, портянок ольгинских маловато....знатные "патриоты" по сходной цене.
sergei_tn 11 апреля 2018 | 20:41
Он на пенсию-то не собирается?
goshan31 11 апреля 2018 | 20:42
Здесь будет уместен" кашель Лаврова "..