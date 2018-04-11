Путин призвал руководство Израиля воздерживаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин призвал руководство Израиля воздерживаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в Сирии. Российский лидер побеседовал с израильским премьером Биньямином Нетаньяху по телефону, как отмечает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе Израиля. Обсуждались в том числе недавние ракетные удары израильских ВВС по военному аэродрому, расположенному в провинции Хомс. Владимир Путин заявил о важности соблюдения суверенитета в Сирии.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tenisfun 11 апреля 2018 | 20:38
Типа: "Вас не больно зарежут"?
semia 11 апреля 2018 | 20:40
Допрыгаешься,Вовка! Не увидишь,кто там у Кабаевой родится! Она с таким трудом выжимала эту каплю!
pyccokokc 11 апреля 2018 | 20:41
А сверхсветовыми ракетами слабО ударить? Или недержание кала не позволяет?
naivnyk 11 апреля 2018 | 20:38
Хорошее предупреждение)
ivar1964 11 апреля 2018 | 20:39
//"Тут надо разбираться. Там сообщений много о том, кто летал, кто не летал. В Вашингтоне, по крайней мере, на данный момент, отрицали, что эти удары наносили американцы или кто-либо из членов их коалиции", — заявил Лавров на брифинге в Москве.
РИА Новости https://ria.ru/syria/20180409/1518209576.html//
Разобрались? Израиль? Что дальше?
chimp2013 11 апреля 2018 | 20:39
Ага, счас.
matros__koshkin__24 11 апреля 2018 | 20:40
«как отмечает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе Израиля»
Наверняка посол Израиля стоя на коленях долго умолял Великого Вождя, чтобы тот взял трубку. Смилостивился над ними, жалкими, Великий Вождь. А мог и бритвой по глазам.
snagging 11 апреля 2018 | 20:41
Какое уж по счёту, даже евреи сбились считать.