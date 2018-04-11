Президент России Владимир Путин призвал руководство Израиля воздерживаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в Сирии. Российский лидер побеседовал с израильским премьером Биньямином Нетаньяху по телефону, как отмечает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе Израиля. Обсуждались в том числе недавние ракетные удары израильских ВВС по военному аэродрому, расположенному в провинции Хомс. Владимир Путин заявил о важности соблюдения суверенитета в Сирии.