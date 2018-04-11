Секретарь Совета безопасности России Сергей Патрушев предложил создать институт интернет-дружинников
По его мнению это необходимо для «патриотического и духовно-нравственного воспитания у детей и молодежи». Патрушев добавил, что к проекту необходимо привлечь активных блогеров.
Комментарии6
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zolingen 11 апреля 2018 | 20:37
Институт стукачков? Давно не было
brocer 11 апреля 2018 | 20:37
Пусть лучше издадут книгу "история ВЧК-НКВД-КГБ-ФСБ" со списком всех убитых бывших сотрудников, чтоб совсем сознательные шли туда на службу. Может предателей меньше будет.
gostrax 11 апреля 2018 | 20:38
Ага и ЛИзьку Писькову туда подключите!
max3446 11 апреля 2018 | 20:38
первые претендент на полное закрытие - ютуб накал ничтожества наврального. Этот урод с женской грудью мало того что идиот по своей сути и полный бред несет, он еще и зомбирует школоту, а потом... резня в школе, поджоги школотой торговых центров и тому подобное. Странное совпадение не правда ли?
brocer 11 апреля 2018 | 20:40
max3446: Правда. Раньше Обама срал в подъезде, а теперь Навальный.
chapter_2 11 апреля 2018 | 20:40
А. партиям Яблоко и Парнасу можно создавать дружины для «патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи»?