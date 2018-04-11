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20:33, 11 апреля 2018

Секретарь Совета безопасности России Сергей Патрушев предложил создать институт интернет-дружинников

По его мнению это необходимо для «патриотического и духовно-нравственного воспитания у детей и молодежи». Патрушев добавил, что к проекту необходимо привлечь активных блогеров.

Комментарии

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zolingen 11 апреля 2018 | 20:37

Институт стукачков? Давно не было

brocer 11 апреля 2018 | 20:37

Пусть лучше издадут книгу "история ВЧК-НКВД-КГБ-ФСБ" со списком всех убитых бывших сотрудников, чтоб совсем сознательные шли туда на службу. Может предателей меньше будет.

(комментарий скрыт)

gostrax 11 апреля 2018 | 20:38

Ага и ЛИзьку Писькову туда подключите!

max3446 11 апреля 2018 | 20:38

первые претендент на полное закрытие - ютуб накал ничтожества наврального. Этот урод с женской грудью мало того что идиот по своей сути и полный бред несет, он еще и зомбирует школоту, а потом... резня в школе, поджоги школотой торговых центров и тому подобное. Странное совпадение не правда ли?

brocer 11 апреля 2018 | 20:40

max3446: Правда. Раньше Обама срал в подъезде, а теперь Навальный.

chapter_2 11 апреля 2018 | 20:40

А. партиям Яблоко и Парнасу можно создавать дружины для «патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи»?

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