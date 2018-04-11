Войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные силы российских вооруженных сил приведены в готовность
Это связано с возможным ракетным ударом США по Сирии, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter'е, что России следует готовиться к запуску американских ракет по Сирии. Таким образом, Вашингтон намерен ответить на химическую атаку в сирийском городе Дума, ответственность за которую возлагают на руководство республики.
Комментарии26
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
uhovostro 11 апреля 2018 | 20:32
Хана Воронежу...
etofeasko 11 апреля 2018 | 20:34
uhovostro:
какое хомячье ограниченное. "свежая шутка" пятилетней давности?
semia 11 апреля 2018 | 20:36
Умремте ж за Асада!(Под Москвой даже)
cap_ 11 апреля 2018 | 20:39
ПЛАНЫ В.В.ПУТИНА НА МАЙ
7 мая - Инаугурация
8 мая - Война с Америкой
9 мая - Парад победы
master_superanalitik 11 апреля 2018 | 20:40
uhovostro:
Самое главное создать прецедент: если удастся потопить английский или французский военный корабль, и тем самым создать прецедент, то в будущем можно будет без проблем мочить в сортире военные НАТОвские объекты в Прибалтике, Польше, Англии...
naivnyk 11 апреля 2018 | 20:33
Потренироваться хотят обе стороны, ню ню..
piter_ug 11 апреля 2018 | 20:33
Воронежу сегодня будет не до сна.)
odobryam_s 11 апреля 2018 | 20:34
Сколько же наших ребят готовы положить эти скоты за своего Асада.... Кто он им? Нах нужен? Поди знай....
kotvinder2 11 апреля 2018 | 20:38
odobryam_s: Не за Асада скорее, а за место на политической карте мира. Если ты этого не понимаешь, то тебе уже ничто не поможет.
olegleon 11 апреля 2018 | 20:34
а до этого они не были в готовности?
"Никогда Родина не бывает так беззащитна, как утром 24 февраля"
klukvik 11 апреля 2018 | 20:34
вопрос по Сирии можно в пять минут решить: Вову в смирительную рубашку и в дурку навсегда
enmerkar 11 апреля 2018 | 20:38
klukvik: вообще то это трамп обещает нанести удар по суверенному государству. Так что кого еще в дурку - большой вопрос
stanislav1975 11 апреля 2018 | 20:41
enmerkar: Расскажи про трепетное отношение Вовы к суверенитету государств Грузии и Украине.
zolingen 11 апреля 2018 | 20:35
А обычно они в огороде копаются? Хороши у нас эти самые силы. Заходи кто хошь, пока не приведены.
nitsahon 11 апреля 2018 | 20:35
а что, уже - #сириянаша? или Шаманов очередной раз пошаманить со товарищи решил?
agamasat 11 апреля 2018 | 20:36
так ведь россия далеко от Сирии, а войска РФ оттуда выведены по случаю полной победы над ИГИЛ!)
naivnyk 11 апреля 2018 | 20:36
Хороший совет ! Пиндосы ракеты (без ЯО) запускают , например по хохлам, а мы сбиваем, мы запускаем ракеты по шпротам - пиндосы спасают. Хорошая тренировка, потому что не тех не других совсем никому не жалко)
kinnlade 11 апреля 2018 | 20:38
да ничего не будет. пиндосы сыкливые шакалы
nds 11 апреля 2018 | 20:38
глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщает...
_____________________________________________________
А почему не Шойгу или кто-то из Генштаба? В функции Шаманова тоже входит обязанность нести пургу?
stanislav1975 11 апреля 2018 | 20:38
ОЛЯРМ! ОЛЯРМ РОДЕНО ОПАСНОСТЕ! ПЫЩЬ ПЫЩЬ! ЛУЧИ ПОНОСА ТРАМПУ!
rampa 11 апреля 2018 | 20:38
ну противовоздушной обороны приведены в готовность это хорошо, раз Трамп предупредил. А вот ударные силы по кому ударять собрались?
serge3leo 11 апреля 2018 | 20:41
rampa: дык, как и обещано, по носителям с которых запущены ракеты. По агрессору.
perrrkele_satttana 11 апреля 2018 | 20:40
Сказать, что Шаманов подонок и преступник - ничего не сказать. Если кому-то иньересно, то эта мразь в международном розыске.
Я абсолютно солидарен с мнением генерала Ермолова. Ермолов мочил нохчей, а Шаманов виновник смерти людей. Из-за действий Шаманова убитых людей было больше, чем нохчей.
Как же мы без его мнения?
orwellianoptimist 11 апреля 2018 | 20:40
Портянки завязаны, опохмел произведён, поп окрапил зенитки святой водой. Ждёмс
max3446 11 апреля 2018 | 20:41
Самолет ВВС Франции Mirage 2000 случайно сбросил бомбу на завод, сообщает France Bleu.
Инцидент произошел во вторник в департаменте Луаре. Два самолета французских ВВС пролетали над населенным пунктом Ножан-сюр-Верниссон, когда один из них потерял авиабомбу, которая упала прямо на завод компании Faurecia. При этом два человека пострадали.
«Сначала прошли два истребителя, и мы услышали звук удара. Он был довольно громким и даже заглушил шум пролетавших самолетов», — рассказал один из очевидцев.
bazilgu 11 апреля 2018 | 20:42
Как бы нам всем не пришлось дорого заплатить за путинский комплекс неполноценности.