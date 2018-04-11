Войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные силы российских вооруженных сил приведены в готовность

Это связано с возможным ракетным ударом США по Сирии, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter'е, что России следует готовиться к запуску американских ракет по Сирии. Таким образом, Вашингтон намерен ответить на химическую атаку в сирийском городе Дума, ответственность за которую возлагают на руководство республики.