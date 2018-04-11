Сторонники террористической группировки «Исламское Государство» пригрозили атакой во время Чемпионата Мира по футболу
Сторонники террористической группировки «Исламское Государство» пригрозили атакой во время Чемпионата Мира по футболу в России. На это обращает внимания организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов. По ее данным, террористическая группировка, поддерживающая Исламское Государство, распространила постеры с угрозами. В них предложены способы и методы нападения. На одном из постеров содержится угроза президенту Владимиру Путину за убийство мусульман в Сирии и предложение устроить взрывы на стадионах.
Комментарии12
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bozk 11 апреля 2018 | 20:09
Похоже трижды уничтоженных, придётся четвёртый раз уничтожить
brocer 11 апреля 2018 | 20:13
bozk: Идею уничтожить нельзя. Если только всех убить. Чтоб некому было думать.
bozk 11 апреля 2018 | 20:20
brocer: вот их и убивают, так что им есть о чем подумать
pmasel 11 апреля 2018 | 20:34
Если мне память не изменяет наше участие в Сирийском конфликте было объяснено уничтожением ИГ на дальних подступах А тут....
kalambasa 11 апреля 2018 | 20:09
Минутку! Какой-такой "Исламское государство"? То, которое уже четыре, Карл - ЧЕТЫРЕ, раза межгалактические ВКС Рассеи во главе с ВВП победил? Нету такого - это самозванцы!
mbh_vor_n1 11 апреля 2018 | 20:10
Опять Тереза-нетвереза грозит России. Ну, что с ней делать?
Гаага её ждёт и пожизненное.
andreyoo 11 апреля 2018 | 20:13
Ой! И хомячки похоже будут кулачки держать, чтоб получилось.
kypykyky 11 апреля 2018 | 20:18
andreyoo: кто такие хомячки? это ваши женщины?
kypykyky 11 апреля 2018 | 20:13
о, володимир володимировичь, наше солнечко! ото ответил, санкциянами! проклятым пиндомелкобританцам! пуй вам, а не чемпионата! наша - чемпиона! оле оле оле
ha12raz 11 апреля 2018 | 20:15
Сейчас никому верить нельзя.
Это могут быть и террористы ИГИЛ и террористы с Лубянки и др......доигрались в борьбу с терроризмом..
rottor 11 апреля 2018 | 20:23
Да и пусть взрывают.
Футболизм - это опасное заболевание.
klukvik 11 апреля 2018 | 20:37
Вову на футболе не увидим 100%))