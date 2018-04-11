Сторонники террористической группировки «Исламское Государство» пригрозили атакой во время Чемпионата Мира по футболу в России. На это обращает внимания организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов. По ее данным, террористическая группировка, поддерживающая Исламское Государство, распространила постеры с угрозами. В них предложены способы и методы нападения. На одном из постеров содержится угроза президенту Владимиру Путину за убийство мусульман в Сирии и предложение устроить взрывы на стадионах.