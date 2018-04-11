Командиру пожарного звена, тушившего торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерове, предъявлено обвинение в халатности

О какой мере пресечения будет ходатайствовать следствие – пока неизвестно. Как считают в Следственном комитете, Сергей Генин направил своих подчиненных по длинному пути к людям, нуждавшимся в помощи. В результате было потеряно время и погибли 37 человек, находившихся в кинозале.