В Китае запретили продажу Библии в интернет-магазинах
Ранее аналогичные ограничения были введены в обычных торговых точках. Местные СМИ пишут, что такой шаг связан со стремлением властей способствовать развитию традиционных для Китая буддизма и даосизма и ограничить влияние христианства. Теперь Библию в Китае можно будет приобрести только в церковных магазинах.
Комментарии16
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bozk 11 апреля 2018 | 20:06
И что никто не оскорбился ? Чудеса
patrik05 11 апреля 2018 | 20:12
Такой шаг связан со стремлением властей способствовать развитию традиционных для Китая буддизма и даосизма и ограничить влияние христианства...
Я православный христианин и то, я категорически против продажи на территории России, в том числе и онлайн, каталитических Библий, Сторожевых Башен свидетелей Игова, баптистскую литературу...
kotvinder2 11 апреля 2018 | 20:19
patrik05: Я, честно сказать, несильно верующий, но убеждён, что религия и коммерция несовместимы. Кстати, торговлю индульгенциями придумали западные торгаши.
patrik05 11 апреля 2018 | 20:25
kotvinder2:
Я тоже невоцерковленный, но никому РПЦ не дам в обиду.
rottor 11 апреля 2018 | 20:21
patrik05: "Я православный христианин"
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Никто и не сомневался, что мозгов у тебя, как у крысы.
polikarpich 11 апреля 2018 | 20:33
rottor: Да какой он христианин, к едреней фене! Православнутый - да, но не христианин. Христиане за 11.80, то бишь 30 сребреников, всё и вся не продают. А он продаёт всех своих соотечественников, весь свой народ.
polikarpich 11 апреля 2018 | 20:29
patrik05: "Каталитических" - это как? По химии, что ли?:-)))
И чем же эта "каталитическая" от обычной Библии отличается?
joseph_gebbels 11 апреля 2018 | 20:38
polikarpich: Тем что при прочтении каталитической библии мозги разжижаются быстрее. Вы что не в курсе про катализаторы и ингибиторы?
opponent70 11 апреля 2018 | 20:07
Где же вопли скоропостижно-православнутых??! Что, чуйства устали оскорбляться??! А ну, быстро, все! Хором!
brocer 11 апреля 2018 | 20:10
А Коран? Скоро ислам будет рулить во всех цивилизованных странах. Так что.. зря опасаются.
liquidsky__ 11 апреля 2018 | 20:14
brocer: Пророк-педофил шагает по Европе уже довольно давно.
rottor 11 апреля 2018 | 20:19
С каких это пор коммунистический Китай помогает Буддизму и Даосизму(которого уже 1000 лет как практически нет)?
Препятствовать религиозной пропаганде - это нормально и здраво.
Нечего делать из граждан умственных инвалидов, раскалывающих лбами кафельную плитку на полу.
kotvinder2 11 апреля 2018 | 20:29
rottor: Китай уже давно извратил коммунистическую идеологию (в хорошем смысле слова), добавив удачные стороны свободного предпринимательства, жёстко контролируя неудачные его стороны. Почему бы теперь не поэкспериментировать с добавлением буддизма и даосизма? Интересный эксперимент!
student_ru_ru 11 апреля 2018 | 20:28
Нельзя ограничивать право людей на религиозное просвещение. Это мракобесие.
brocer 11 апреля 2018 | 20:35
student_ru_ru: Хороший человек и без библии обойдется, а плохому ничего не поможет. Человечеству тысячи лет. 99% даже ничего не слышали про христианство. Кстати библию полную читать не советую никому. Многое узнаете того, что лучше не знать.
volkov_25 11 апреля 2018 | 20:28
А может и в Китай отправим отпускников. Пусть там ищут русскоязычных и защищают. Видишь ли библию уже по интернету купить нельзя.