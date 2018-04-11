В Китае запретили продажу Библии в интернет-магазинах

Ранее аналогичные ограничения были введены в обычных торговых точках. Местные СМИ пишут, что такой шаг связан со стремлением властей способствовать развитию традиционных для Китая буддизма и даосизма и ограничить влияние христианства. Теперь Библию в Китае можно будет приобрести только в церковных магазинах.