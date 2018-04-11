Российское посольство в Великобритании обвинило Лондон в препятствовании расследованию отравления Скрипалей
Российское посольство в Великобритании обвинило Лондон в препятствовании независимому расследованию отравления Сергея Скрипаля и его дочери. В заявлении дипмиссии говорится, что Лондон пытается скрыть важные свидетельские показания и не предоставляет никакие сведения о реальном состоянии здоровья Юлии Скрипаль. Сегодня появились сообщения о том, что дочь бывшего полковника ГРУ после отравления выписали из больницы. По некоторым данным, ее поместили в госпиталь на военной базе.
Комментарии23
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mordechai_blinchikov 11 апреля 2018 | 20:04
Обидно, когда враг может обрушить твою экономику, а ты ему - только двери ядом намазать.
master_superanalitik 11 апреля 2018 | 20:10
mordechai_blinchikov:
Англичане вовремя отказались участвовать с американцами в войне против России. Теперь русские в ближайшее время не смогут провести военный парад в Лондоне.
mbh_vor_n1 11 апреля 2018 | 20:15
Вот зачем бриты так неумело и глупо убили скрипалей?
Теперь замучаются выкручиваться, юлить, фальсифицировать вещественные доказательства.
pmasel 11 апреля 2018 | 20:30
Российское посольство в Великобритании обвинило Лондон в препятствовании независимому расследованию отравления
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Во как. Это что же за "независимые" расследователи на берегах Туманного Альбиона нарисовались? Есть официальное расследование о теракте, есть тайна следствия, обязательства государства в защите жизни пострадавших. Такое яростное желание вмешаться в ход следствия - лишнее доказательства причастности к преступлению. Сами себя обличаете де-лы б.
stas_russkiy 11 апреля 2018 | 20:37
pmasel: Озёрным, кровь из носу, необходимо узнать какими средствами откачивали пострадавших, что их "смертельный" яд в лошадиной дозе не сработал. Подозреваю, что на эту отраву было потрачен ни один лимон баксов. Даже в озёрной банде кто-то должен ответить за провал и кражу бабала...
nitinol 11 апреля 2018 | 20:35
mordechai_blinchikov 20:04:
///Обидно, когда враг может обрушить твою экономику, а ты ему - только двери ядом намазать. ///
Если бы ядом... Просто г@вном и они счастливы, как в Доме-2.
olegleon 11 апреля 2018 | 20:05
а было ли отравление?
edyunia 11 апреля 2018 | 20:07
olegleon: \\а было ли отравление?\\
ИХТАМНЕТ?
vezdehod 11 апреля 2018 | 20:09
Закройте вначале Мусорный полигон в Волоколамске - тогда и обвиняйте.
spb_aborigen 11 апреля 2018 | 20:06
А кому именно Лондон препятствует? Огласите весь список.
plank1957 11 апреля 2018 | 20:11
Блин, а я и не знал, что юрисдикция РФ распространяется на Британию.
luger_max_otto 11 апреля 2018 | 20:16
Да обычная истерика преступников. Ничего удивительного.
seryj_wolk 11 апреля 2018 | 20:24
luger_max_otto: С какого бодуна Лондон должен обеспечивать рфских преступников информацией, да еще и оказывать им помощь. Пшли вон!
alexandr_l 11 апреля 2018 | 20:13
Начальник Следственного комитета как говорил : "Сам убью и сам расследовать буду"
А тут препятствуют
koshkairina 11 апреля 2018 | 20:14
Странно. что МИД возлагает какие-то надежды на общение с Юлией Скрипаль. Жертва преступления, совершённого таким способом, не может ничем помочь расследованию, хоть и осталась, к счастью, жива. Пока ничего не случилось и человек живет обычной жизнью, он понятия не имеет, на что нужно было обратить внимание.
А вот судьба животных говорит о том, что англичане во всей этой истории выглядят очень погано. При всём уважении к английским детективам.
prender 11 апреля 2018 | 20:15
плохому танцору всегда что-то мешает, вот и этим недоучкам хамам тоже. но у танцора ситуация лучше, одел трусы поплотнее и вперед. а у этих сплошные устранения неугодных. мы их душили-душили, душили-душили. шариковы-бесогоны одно слово.
bike_nty 11 апреля 2018 | 20:16
По шаблону работают. Также было по Литвиненко, по МН17, e.t.c...
basel812 11 апреля 2018 | 20:18
Читать следует так -
Российское посольство обвинило Лондон в препятствовании отравлению Скрипалей.
lion64___3 11 апреля 2018 | 20:18
борька и терезка известные воры, накоманы, педерасты-лиз-биянцы, а также зоофилы, под кайфом выдумали некое отравление, А потом вдобавок сожрали одного кота скрипалей, а за вторым который день ведут охоту. Для прикрытия своих деяний распространяют слухи и инсинуации. Верь им бездоказательно. Тогда надо верить и всему вышесказанному.
kypykyky 11 апреля 2018 | 20:22
эй, вы!
включая вас всех, троллей.
вас нах послали, вы не поняли?
nds 11 апреля 2018 | 20:25
Российское посольство в Великобритании обвинило Лондон в препятствовании независимому расследованию отравления Сергея Скрипаля и его дочери.
_____________
В заявление вкралась ошибка.
Правильно так:
Российское посольство в Великобритании обвинило Лондон в препятствовании отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.
Путин не даст соврать.
kitcat 11 апреля 2018 | 20:26
Вас в дверь, а вы в окно. Никакие медицинские сведения вам сообщить не могут. Все медицинские сведения являются врачебной тайной и могут быть раскрыты только с согласия лица или во время суда. . Вам никто ничем не обязан.
scimitar 11 апреля 2018 | 20:31
Интересно, а вот Чикатило обвинял следствие, что от него что-то скрывают?