Российское посольство в Великобритании обвинило Лондон в препятствовании расследованию отравления Скрипалей

Российское посольство в Великобритании обвинило Лондон в препятствовании независимому расследованию отравления Сергея Скрипаля и его дочери. В заявлении дипмиссии говорится, что Лондон пытается скрыть важные свидетельские показания и не предоставляет никакие сведения о реальном состоянии здоровья Юлии Скрипаль. Сегодня появились сообщения о том, что дочь бывшего полковника ГРУ после отравления выписали из больницы. По некоторым данным, ее поместили в госпиталь на военной базе.