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20:01, 11 апреля 2018

Российское посольство в Великобритании обвинило Лондон в препятствовании расследованию отравления Скрипалей

Российское посольство в Великобритании обвинило Лондон в препятствовании независимому расследованию отравления Сергея Скрипаля и его дочери. В заявлении дипмиссии говорится, что Лондон пытается скрыть важные свидетельские показания и не предоставляет никакие сведения о реальном состоянии здоровья Юлии Скрипаль. Сегодня появились сообщения о том, что дочь бывшего полковника ГРУ после отравления выписали из больницы. По некоторым данным, ее поместили в госпиталь на военной базе.

Комментарии

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mordechai_blinchikov 11 апреля 2018 | 20:04

Обидно, когда враг может обрушить твою экономику, а ты ему - только двери ядом намазать.

master_superanalitik 11 апреля 2018 | 20:10

mordechai_blinchikov:
Англичане вовремя отказались участвовать с американцами в войне против России. Теперь русские в ближайшее время не смогут провести военный парад в Лондоне.

mbh_vor_n1 11 апреля 2018 | 20:15

Вот зачем бриты так неумело и глупо убили скрипалей?
Теперь замучаются выкручиваться, юлить, фальсифицировать вещественные доказательства.

pmasel 11 апреля 2018 | 20:30

Российское посольство в Великобритании обвинило Лондон в препятствовании независимому расследованию отравления
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Во как. Это что же за "независимые" расследователи на берегах Туманного Альбиона нарисовались? Есть официальное расследование о теракте, есть тайна следствия, обязательства государства в защите жизни пострадавших. Такое яростное желание вмешаться в ход следствия - лишнее доказательства причастности к преступлению. Сами себя обличаете де-лы б.

stas_russkiy 11 апреля 2018 | 20:37

pmasel: Озёрным, кровь из носу, необходимо узнать какими средствами откачивали пострадавших, что их "смертельный" яд в лошадиной дозе не сработал. Подозреваю, что на эту отраву было потрачен ни один лимон баксов. Даже в озёрной банде кто-то должен ответить за провал и кражу бабала...

nitinol 11 апреля 2018 | 20:35

mordechai_blinchikov 20:04:
///Обидно, когда враг может обрушить твою экономику, а ты ему - только двери ядом намазать. ///

Если бы ядом... Просто г@вном и они счастливы, как в Доме-2.

olegleon 11 апреля 2018 | 20:05

а было ли отравление?

edyunia 11 апреля 2018 | 20:07

olegleon: \\а было ли отравление?\\
ИХТАМНЕТ?

vezdehod 11 апреля 2018 | 20:09

Закройте вначале Мусорный полигон в Волоколамске - тогда и обвиняйте.

spb_aborigen 11 апреля 2018 | 20:06

А кому именно Лондон препятствует? Огласите весь список.

plank1957 11 апреля 2018 | 20:11

Блин, а я и не знал, что юрисдикция РФ распространяется на Британию.

luger_max_otto 11 апреля 2018 | 20:16

Да обычная истерика преступников. Ничего удивительного.

seryj_wolk 11 апреля 2018 | 20:24

luger_max_otto: С какого бодуна Лондон должен обеспечивать рфских преступников информацией, да еще и оказывать им помощь. Пшли вон!

alexandr_l 11 апреля 2018 | 20:13

Начальник Следственного комитета как говорил : "Сам убью и сам расследовать буду"

А тут препятствуют

koshkairina 11 апреля 2018 | 20:14

Странно. что МИД возлагает какие-то надежды на общение с Юлией Скрипаль. Жертва преступления, совершённого таким способом, не может ничем помочь расследованию, хоть и осталась, к счастью, жива. Пока ничего не случилось и человек живет обычной жизнью, он понятия не имеет, на что нужно было обратить внимание.
А вот судьба животных говорит о том, что англичане во всей этой истории выглядят очень погано. При всём уважении к английским детективам.

prender 11 апреля 2018 | 20:15

плохому танцору всегда что-то мешает, вот и этим недоучкам хамам тоже. но у танцора ситуация лучше, одел трусы поплотнее и вперед. а у этих сплошные устранения неугодных. мы их душили-душили, душили-душили. шариковы-бесогоны одно слово.

bike_nty 11 апреля 2018 | 20:16

По шаблону работают. Также было по Литвиненко, по МН17, e.t.c...

basel812 11 апреля 2018 | 20:18

Читать следует так -
Российское посольство обвинило Лондон в препятствовании отравлению Скрипалей.

lion64___3 11 апреля 2018 | 20:18

борька и терезка известные воры, накоманы, педерасты-лиз-биянцы, а также зоофилы, под кайфом выдумали некое отравление, А потом вдобавок сожрали одного кота скрипалей, а за вторым который день ведут охоту. Для прикрытия своих деяний распространяют слухи и инсинуации. Верь им бездоказательно. Тогда надо верить и всему вышесказанному.

kypykyky 11 апреля 2018 | 20:22

эй, вы!
включая вас всех, троллей.
вас нах послали, вы не поняли?

nds 11 апреля 2018 | 20:25

Российское посольство в Великобритании обвинило Лондон в препятствовании независимому расследованию отравления Сергея Скрипаля и его дочери.
_____________
В заявление вкралась ошибка.
Правильно так:
Российское посольство в Великобритании обвинило Лондон в препятствовании отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.
Путин не даст соврать.

kitcat 11 апреля 2018 | 20:26

Вас в дверь, а вы в окно. Никакие медицинские сведения вам сообщить не могут. Все медицинские сведения являются врачебной тайной и могут быть раскрыты только с согласия лица или во время суда. . Вам никто ничем не обязан.

scimitar 11 апреля 2018 | 20:31

Интересно, а вот Чикатило обвинял следствие, что от него что-то скрывают?

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