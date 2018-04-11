Трое журналистов российских телеканалов пострадали при обстреле в Сирии
Об этом вечером сообщил телеканал НТВ, чей сотрудник тоже оказался среди раненых.
Ранее Минобороны сообщило, что автобус с российскими журналистами был обстрелян по возвращению из Восточной Гуты. В ведомстве подчеркнули, что угрозы для жизни нет.
Комментарии35
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domtrubaiiiataji 11 апреля 2018 | 20:03
не мудрено, не любят там люди пропагандонов оккупанта
kryymsdyk 11 апреля 2018 | 20:04
domtrubaiiiataji: Предупреждали же - не надо гадить в эфире (летать в нашем небе(с))
shicotus_live 11 апреля 2018 | 20:06
Хомячье. вы уроды! Военный журналисты. это реальная элита профессии. которую нельзя не уважать.
Ребятам - выздоровления. Хомячкам сосать прокладки!
evgolius7 11 апреля 2018 | 20:09
А с каких пор вагнеровцев называют журналистами?
Как Попереченко надел бронежилет с надписью "Пресса" и из пулемёта строчил.
prutkov100 11 апреля 2018 | 20:13
...Трое журналистов российских телеканалов пострадали при обстреле в Сирии...
Уверен в том что им гораздо выгоднее сложить свои головы в абсирии , чем осветить народный сход в Волоколамске , хотя и там можно огрести по самые помидоры особенно нтв
patrik05 11 апреля 2018 | 20:15
Трое журналистов российских телеканалов пострадали при обстреле в Сирии...
Сирийская жидобандера наверно думала что "Томагавки" летят, вот и оборзели.
matros__koshkin__24 11 апреля 2018 | 20:24
Родная редакция под чутким руководством нашего знатного г-на (не господина) Виталика Рувинскага даже не затруднилась сказать, хотя бы предположительно, кто же все-таки стрелял - лично Обама, а может быть лично Ассад, а то и лично Пригожин. Или хотя бы отметить, что такой информации нет. Спасибо г-ну (не господину) Виталику Рувинскому за окончательное опускание журналистики ваще и своей редакции в частности.
tvitov66 11 апреля 2018 | 20:36
matros__koshkin__24: уважаемый матрос Кошкин, неужели вы не поняли что стрелял украинец Волошин а огонь корректировала лично Савченко!
serge_moro 11 апреля 2018 | 20:21
evgolius7: Путин может воевать только со своим населением и оппозицией. В Сирии он лишний и зря вошел туда. Поддерживать Ассада это полный дебилизм. Сколько еще жертв принесет Путин из Сиррии ,нам остается гадать.Путин вор и мафиози и ни дня не проработал в качестве президента своего народа,народа, которого он превратил в запуганное население
pavelmistery 11 апреля 2018 | 20:15
shicotus_live: Это же не журналисты, а пропагандоны. Это даже сами самые ярые путинисты признают.
tvitov66 11 апреля 2018 | 20:38
pavelmistery: Трамп еще обстрел не начал, а пропагандоны уже полегли ... за орденами и медалями
luger_max_otto 11 апреля 2018 | 20:18
На этих телеканалах нет журналистов. Пропагандисты есть, а журналистов- нет.
pmasel 11 апреля 2018 | 20:21
обстрелян по возвращению из Восточной Гуты
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
У себя на базе что ли? Пьяные разборки?
kryymsdyk 11 апреля 2018 | 20:24
shicotus_live: это элитные пропагандоны, как путаны из Интуриста. Ты таким никогда не станешь.
lager23 11 апреля 2018 | 20:30
shicotus_live: согласен, но что делает Путен в Сирии? Ищет приключения на ж@пу и тешит свои внешнеполитические амбиции, подставляя наших военных и журналистов, когда внутри РФ везде кабздец??? Как вы думаете?
alehan11174 11 апреля 2018 | 20:38
shicotus_live: Да ладно, пропа-гандонам наваляли слегонца. Приехали врать опять про то как ихтамнеты взяли пальмиру в 5 раз... сидели бы дома и дрочили в присядку под боярышник на дидов#воевали и не было бы проблем, ну а тут их слегка отпендюрили...бывает и похуже - как с вагнеровцами:(((
kottigr1 11 апреля 2018 | 20:07
kryymsdyk: Интересно.. Это те же "российские журналисты" у которых украинские правоохранители в багажнике ПЗРК находили ? Надо бы и у этих посмотреть.. Вдруг там пара баллонов с зарином завалялось...
etofeasko 11 апреля 2018 | 20:11
kryymsdyk:
радость уб....ков в комментариях доставляет.
master_superanalitik 11 апреля 2018 | 20:08
domtrubaiiiataji:
Трамп - человек слова. Обещал устроить стрельбу в Сирии - и обещание выполнил.
kryymsdyk 11 апреля 2018 | 20:27
master_superanalitik: Трамп - тот настоящий мужик, о котором так давно мечтала Россия. Он круче Сталина.
cap_ 11 апреля 2018 | 20:24
//Трое журналистов российских телеканалов пострадали//
А вы докажите!
olegleon 11 апреля 2018 | 20:03
это мирные противники режима Асада
vezdehod 11 апреля 2018 | 20:07
А ведь могли бы быть и "Груз-200"
olegleon 11 апреля 2018 | 20:18
vezdehod: "а если бы я вёз патроны"
etofeasko 11 апреля 2018 | 20:03
скорейшего выздоровления пострадавшим.
ha12raz 11 апреля 2018 | 20:04
Врут, как обычно.
Пьяный ихтамнетовец засадил по задницам пропагандонов.
belovnikita 11 апреля 2018 | 20:07
Жаль что только "пострадали"! В гробиках эти террористы смотрелись бы лучше, "мядальки" получили бы...
kara 11 апреля 2018 | 20:12
belovnikita: слабо такие же слова написать Т.Фельгангауер? и она и они,люди одной профессии
ryshelye 11 апреля 2018 | 20:29
kara: И профессии у них разные, и в Сирии она не пострадала.
poluputing 11 апреля 2018 | 20:32
kara: если ваша жена с вами спит, то она проститутка? Какая там "одна профессия"
andy66 11 апреля 2018 | 20:11
давно уже нет никаких журналистов в РФ
есть профессиональные разжигатели войны...
rottor 11 апреля 2018 | 20:14
А, просто обстреляли..
А я уж подумал, что у них весь кокс и шмаль отняли..
lion64___3 11 апреля 2018 | 20:21
Надеюсь, нечто аналогичное произойдёт с пиндосами и их прихвостнями.
sir_charlie 11 апреля 2018 | 20:23
А асланяну бомжи, у которых он полбутылки водки отнял, машину вон гвоздиком поцарапали
salut__521 11 апреля 2018 | 20:28
Такова селяви каждого оккупанта, невзирая на оккупантскую профессию...