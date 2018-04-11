...Трое журналистов российских телеканалов пострадали при обстреле в Сирии...

Об этом вечером сообщил телеканал НТВ, чей сотрудник тоже оказался среди раненых.

Ранее Минобороны сообщило, что автобус с российскими журналистами был обстрелян по возвращению из Восточной Гуты. В ведомстве подчеркнули, что угрозы для жизни нет.