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20:00, 11 апреля 2018

Трое журналистов российских телеканалов пострадали при обстреле в Сирии

Об этом вечером сообщил телеканал НТВ, чей сотрудник тоже оказался среди раненых.

Ранее Минобороны сообщило, что автобус с российскими журналистами был обстрелян по возвращению из Восточной Гуты. В ведомстве подчеркнули, что угрозы для жизни нет.

Комментарии

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domtrubaiiiataji 11 апреля 2018 | 20:03

не мудрено, не любят там люди пропагандонов оккупанта

kryymsdyk 11 апреля 2018 | 20:04

domtrubaiiiataji: Предупреждали же - не надо гадить в эфире (летать в нашем небе(с))

shicotus_live 11 апреля 2018 | 20:06

Хомячье. вы уроды! Военный журналисты. это реальная элита профессии. которую нельзя не уважать.
Ребятам - выздоровления. Хомячкам сосать прокладки!

evgolius7 11 апреля 2018 | 20:09

А с каких пор вагнеровцев называют журналистами?
Как Попереченко надел бронежилет с надписью "Пресса" и из пулемёта строчил.

prutkov100 11 апреля 2018 | 20:13

...Трое журналистов российских телеканалов пострадали при обстреле в Сирии...
Уверен в том что им гораздо выгоднее сложить свои головы в абсирии , чем осветить народный сход в Волоколамске , хотя и там можно огрести по самые помидоры особенно нтв

patrik05 11 апреля 2018 | 20:15

Трое журналистов российских телеканалов пострадали при обстреле в Сирии...

Сирийская жидобандера наверно думала что "Томагавки" летят, вот и оборзели.

matros__koshkin__24 11 апреля 2018 | 20:24

Родная редакция под чутким руководством нашего знатного г-на (не господина) Виталика Рувинскага даже не затруднилась сказать, хотя бы предположительно, кто же все-таки стрелял - лично Обама, а может быть лично Ассад, а то и лично Пригожин. Или хотя бы отметить, что такой информации нет. Спасибо г-ну (не господину) Виталику Рувинскому за окончательное опускание журналистики ваще и своей редакции в частности.

tvitov66 11 апреля 2018 | 20:36

matros__koshkin__24: уважаемый матрос Кошкин, неужели вы не поняли что стрелял украинец Волошин а огонь корректировала лично Савченко!

(комментарий скрыт)

serge_moro 11 апреля 2018 | 20:21

evgolius7: Путин может воевать только со своим населением и оппозицией. В Сирии он лишний и зря вошел туда. Поддерживать Ассада это полный дебилизм. Сколько еще жертв принесет Путин из Сиррии ,нам остается гадать.Путин вор и мафиози и ни дня не проработал в качестве президента своего народа,народа, которого он превратил в запуганное население

pavelmistery 11 апреля 2018 | 20:15

shicotus_live: Это же не журналисты, а пропагандоны. Это даже сами самые ярые путинисты признают.

tvitov66 11 апреля 2018 | 20:38

pavelmistery: Трамп еще обстрел не начал, а пропагандоны уже полегли ... за орденами и медалями

luger_max_otto 11 апреля 2018 | 20:18

На этих телеканалах нет журналистов. Пропагандисты есть, а журналистов- нет.

pmasel 11 апреля 2018 | 20:21

обстрелян по возвращению из Восточной Гуты
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
У себя на базе что ли? Пьяные разборки?

kryymsdyk 11 апреля 2018 | 20:24

shicotus_live: это элитные пропагандоны, как путаны из Интуриста. Ты таким никогда не станешь.

lager23 11 апреля 2018 | 20:30

shicotus_live: согласен, но что делает Путен в Сирии? Ищет приключения на ж@пу и тешит свои внешнеполитические амбиции, подставляя наших военных и журналистов, когда внутри РФ везде кабздец??? Как вы думаете?

alehan11174 11 апреля 2018 | 20:38

shicotus_live: Да ладно, пропа-гандонам наваляли слегонца. Приехали врать опять про то как ихтамнеты взяли пальмиру в 5 раз... сидели бы дома и дрочили в присядку под боярышник на дидов#воевали и не было бы проблем, ну а тут их слегка отпендюрили...бывает и похуже - как с вагнеровцами:(((

kottigr1 11 апреля 2018 | 20:07

kryymsdyk: Интересно.. Это те же "российские журналисты" у которых украинские правоохранители в багажнике ПЗРК находили ? Надо бы и у этих посмотреть.. Вдруг там пара баллонов с зарином завалялось...

etofeasko 11 апреля 2018 | 20:11

kryymsdyk:
радость уб....ков в комментариях доставляет.

master_superanalitik 11 апреля 2018 | 20:08

domtrubaiiiataji:
Трамп - человек слова. Обещал устроить стрельбу в Сирии - и обещание выполнил.

kryymsdyk 11 апреля 2018 | 20:27

master_superanalitik: Трамп - тот настоящий мужик, о котором так давно мечтала Россия. Он круче Сталина.

cap_ 11 апреля 2018 | 20:24

//Трое журналистов российских телеканалов пострадали//
А вы докажите!

olegleon 11 апреля 2018 | 20:03

это мирные противники режима Асада

vezdehod 11 апреля 2018 | 20:07

А ведь могли бы быть и "Груз-200"

olegleon 11 апреля 2018 | 20:18

vezdehod: "а если бы я вёз патроны"

etofeasko 11 апреля 2018 | 20:03

скорейшего выздоровления пострадавшим.

ha12raz 11 апреля 2018 | 20:04

Врут, как обычно.
Пьяный ихтамнетовец засадил по задницам пропагандонов.

belovnikita 11 апреля 2018 | 20:07

Жаль что только "пострадали"! В гробиках эти террористы смотрелись бы лучше, "мядальки" получили бы...

kara 11 апреля 2018 | 20:12

belovnikita: слабо такие же слова написать Т.Фельгангауер? и она и они,люди одной профессии

ryshelye 11 апреля 2018 | 20:29

kara: И профессии у них разные, и в Сирии она не пострадала.

poluputing 11 апреля 2018 | 20:32

kara: если ваша жена с вами спит, то она проститутка? Какая там "одна профессия"

andy66 11 апреля 2018 | 20:11

давно уже нет никаких журналистов в РФ
есть профессиональные разжигатели войны...

rottor 11 апреля 2018 | 20:14

А, просто обстреляли..
А я уж подумал, что у них весь кокс и шмаль отняли..

lion64___3 11 апреля 2018 | 20:21

Надеюсь, нечто аналогичное произойдёт с пиндосами и их прихвостнями.

sir_charlie 11 апреля 2018 | 20:23

А асланяну бомжи, у которых он полбутылки водки отнял, машину вон гвоздиком поцарапали

salut__521 11 апреля 2018 | 20:28

Такова селяви каждого оккупанта, невзирая на оккупантскую профессию...

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