Певица Марайя Кэри впервые рассказала о своем психическом заболевании

Она сообщила, что 17 лет борется биполярным расстройством. По словам Кэри, диагноз ей поставили в 2001-ом году. Певица рассказала, что долгое время скрывала заболевание и боялась быть разоблаченной. Сорокавосьмилетняя артистка считает, что она победила эту болезнь.