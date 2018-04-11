Певица Марайя Кэри впервые рассказала о своем психическом заболевании
Она сообщила, что 17 лет борется биполярным расстройством. По словам Кэри, диагноз ей поставили в 2001-ом году. Певица рассказала, что долгое время скрывала заболевание и боялась быть разоблаченной. Сорокавосьмилетняя артистка считает, что она победила эту болезнь.
Комментарии6
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sab171 11 апреля 2018 | 19:46
Ну прям, ну очень своевременная новость, когда в ящиках и твиттерах готовятся "весь мир в труху" - и на тебе, Мерайя Кери треть жизни слаба здоровьем. Даже не знаю какой будет результат- кому-то отляжет или совсем по плохеет.
kokapu 11 апреля 2018 | 19:52
Рад за неё. Без сарказма. Просто рад.
perrrkele_satttana 11 апреля 2018 | 19:57
"Победа" над биполярным расстройством - это клиническое доказательство, что болезнь прогрессирует.
"Я не щизофреник, я вылечился! Могу доказать: Пунин гений, за него 99% населения готово сдохнуть!"
/или из-за него? Может не готово??/
ara_1 11 апреля 2018 | 19:58
perrrkele_satttana:
kokapu 11 апреля 2018 | 20:05
perrrkele_satttana: При всём уважении, биполярное расстройство не имеет ничего общего с шизофренией. Даже по коду в МКБ-10 видно. Там заболевания группируются по кодам. Шизофрения группируется в районе F20. Биполярка же стоит рядом с психозами и острой реакцией на стресс. Ну и клиническая картина совсем другая. Это обычный советский маниакально-депрессивный психоз. Копнуть поглубже - у каждого второго.
ara_1 11 апреля 2018 | 20:08
perrrkele_satttana:
Этим расстройством страдает огромное количество популяции человечества. Я не спец в психиатрии, но мне кажется, что это что-то, типа вируса, передающегося "информационным" путем. Когда, вроде бы умные, образованные люди, вдруг, падают жертвами откровенной и очевидной, на сторонний взгляд, заразы. В русскоязычном "фольклоре" это выражается в анекдоте: идут два пьяных мужика, навстречу им- тоже двое. Один, из первой пары, говорит товарищу, давай, мол, тем двум наваляем! -Давай!.. Погоди, а что, если они нам наваляют?- А нам-то, за что?..
На деле, это проявилось в "референдуме" в Крыму: провели референдум об отсоединении от страны, где референдумы разрешены и за присоединение к стране, где референдумы запрещены.. Словом, было бы смешно, если бы не было так грустно.