Столичная полиция начала проверку по факту повреждения машины автообозревателя «Эха Москвы» Сергея Асланяна

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сегодня Сергей Асланян сообщил, что минувшей ночью неизвестные попытались уничтожить его автомобиль. Журналист связывает это со своей профессиональной деятельностью. Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов сообщил, что редакция окажет Асланяну всю необходимую юридическую помощь.