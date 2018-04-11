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19:31, 11 апреля 2018

Столичная полиция начала проверку по факту повреждения машины автообозревателя «Эха Москвы» Сергея Асланяна

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сегодня Сергей Асланян сообщил, что минувшей ночью неизвестные попытались уничтожить его автомобиль. Журналист связывает это со своей профессиональной деятельностью. Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов сообщил, что редакция окажет Асланяну всю необходимую юридическую помощь.

Комментарии

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vsehporvem 11 апреля 2018 | 19:36

Плохая новость для этого ослоняна! На немцовский авто тоже унитаз кидали и чем закончилось?

ensebeo 11 апреля 2018 | 19:43

vsehporvem: готовь Новичок как всегда, гнида.

vsehporvem 11 апреля 2018 | 19:45

ensebeo: Прямо сейчас! Для таких как ты есть другой - "Дурачок" называется!!! На Мэй, Джонсоне и Трампе испытания прошли успешно.

serjo1977 11 апреля 2018 | 19:54

vsehporvem: А что испытали на тебе, что ты родившись человеком, превратился в кучу дерьма?

vsehporvem 11 апреля 2018 | 19:59

serjo1977: А на тебе что? Или дерьмом сразу тебя мамашка выкакала?

mbh_vor_n1 11 апреля 2018 | 20:00

Не стоит это дело выеденного яйца.

Фейк.

kypykyky 11 апреля 2018 | 20:03

vsehporvem: ипло захлопни, вошь.

dirizhabli 11 апреля 2018 | 20:04

vsehporvem: Клейте на ночь пластырь "Эстрамон". Говорят эффект выше всех ожиданий.

point3d 11 апреля 2018 | 19:58

Никогда не слышал не про какого Асланяна на Эхо Москвы.

srk2658lu 11 апреля 2018 | 20:26

Пора Асланяна вывезти в тихую Европу вместо Ксении.
Ну что за напасть на ЭХО!

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