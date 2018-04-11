Райффайзенбанк решил прекратить работу с российскими компаниями, попавшими под американские санкции
Об этом сообщил глава Международной банковской группы Йохан Штробль. Он уточнил, что список компаний и срок прекращения работы с ними еще предстоит уточнить. Однако уже точно известно, что деловые контакты с ними будут сокращены, — приводят слова Штробля агентство Интерфакс.
Комментарии19
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shakhtar 11 апреля 2018 | 19:36
Это есть ошень ошень карашо !!!
mbh_vor_n1 11 апреля 2018 | 20:05
Ну, тогда крепкого пинка Шнобелю из России.
Нахрен от тут никому не сдался.
kottigr1 11 апреля 2018 | 20:13
mbh_vor_n1: Райффайзенбанк решил примкнуть к "Почте России", "Сбербанку", Мегафон, Билайн, ТЕЛЕ-2 и т.д. с непризнании российским Крыма, а так же заодно перестал работать с некоторыми компаниями оккупационного режима Путина..
ostanovka 11 апреля 2018 | 19:40
Вот жеж ты йоханый штробль!!
Ну русофоб на русофобе!
morshoff 11 апреля 2018 | 19:40
Ну и запретить в ответ ему работать в России . Бабки из России сосут , прибыль извлекают , и при этом ещё хватает наглости залупаться .
mews Михаил Степанцов 11 апреля 2018 | 20:05
morshoff: Ну и запретить в ответ ему работать в России
А где счет держать прикажете? Карточки ВТБ в свое время у меня ломались раз в месяц, и банк всё валил на меня, а когда я поптыался уйти из него, то последние несколько зарплат, перечисленных на карточку, почти полгода вытягивал - хотя, по идее, владелец счета имеет право получить содержимое счета по первому требованию. Ушел я тогда именно в Райффайзен. Сбер вообще не предлагает карточку без комиссии за обслуживание. МКБ собрался под санацию (в смысле, ЦБ на это намекает). У Альфы все выгодные предложения - для тех, у кого денег завались.
Кто? Кто? Скажите, коль вы такой умный!
compare 11 апреля 2018 | 20:09
mews: вы с кем ведете "диалог"? этот прихлебатель,больше пяти тысяч,в лапках не имел...не надо кормить подобных насекомых,пусть их...сами засохнут.
javva_100 11 апреля 2018 | 19:41
Первый пошёл!!!
nitsahon 11 апреля 2018 | 19:41
ребята - похоже - сильно испугались...
с одной стороны они реально боятся возможных наездов со стороны США... с другой - теряют очень даже неплохой бизнес с крупными рос.клиентами...
annacrimea 11 апреля 2018 | 19:45
nitsahon: Вам уже Салтыков-Щедрин популярно объяснил: гораздо хуже станет когда за рубль будут давать в морду.
annacrimea 11 апреля 2018 | 19:43
Никто не хочет иметь дела с известной органической субстанцией...
glebbalbesov 11 апреля 2018 | 19:44
Пшли вон отсюда. На месте вкладчиков из РФ я бы срочно забирал деньги.
compare 11 апреля 2018 | 20:11
glebbalbesov:да..если бы они у тебя были,да?
agamasat 11 апреля 2018 | 19:46
A зачем им поддерживать бандитские организации? Все правильно решили. Молодцы!
solonko 11 апреля 2018 | 19:51
Райффайзену, вообще, нужно уходить из России. Пока не поздно - гиблое место.
fill121 11 апреля 2018 | 19:54
Без РФ, г. Штробль о твоем банке знала только твоя секретарша. Заработали на РФ кучу бабла и теперь по либеральному кодексу надо "валить ".
ostanovka 11 апреля 2018 | 20:02
fill121: ага, а по скрепному русскому правилу, уходя, они ещё должны бросить гранату. Россия всегда так делает.
fill121 11 апреля 2018 | 20:09
ostanovka: Скоро вам в окопы господа либералы, вот там гранат набросаетесь. И по русскому правилу и без.
srk2658lu 11 апреля 2018 | 20:35
Кажется дождь начинается...