Райффайзенбанк решил прекратить работу с российскими компаниями, попавшими под американские санкции

Об этом сообщил глава Международной банковской группы Йохан Штробль. Он уточнил, что список компаний и срок прекращения работы с ними еще предстоит уточнить. Однако уже точно известно, что деловые контакты с ними будут сокращены, — приводят слова Штробля агентство Интерфакс.