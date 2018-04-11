Трое российских журналистов ранены в Сирии, об этом сообщает Минобороны России
Это произошло, когда сотрудники СМИ на автобусе возвращались из Восточной Гуты после подготовки сюжетов – неизвестные атаковали из стрелкового оружия, передает агентство Интерфакс. Корреспондент телеканала НТВ, оператор России 1 и оператор канала «Звезда» получили легкие ранения ног. Сейчас их везут в госпиталь. Ранений, угрожающих жизни, по данным Минобороны у пострадавших нет.
Комментарии42
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kryymsdyk 11 апреля 2018 | 19:32
Таки им и надо, еще бы по головам, стервятникам.
cap_ 11 апреля 2018 | 19:44
В случае взрыва цен на продукты необходимо немедленно лечь ногами в сторону Кремля, закрыть голову руками и спрятать кошелёк под туловище.
vezdehod 11 апреля 2018 | 19:46
Жаль что Надежда Савченко сидит в украинском Сизо - всё можно было свалить на неё.
kiever 11 апреля 2018 | 19:52
kryymsdyk: сирийским боевикам очень важна поддержка портоса минстеця
kryymsdyk 11 апреля 2018 | 20:02
kiever: мне кактопохер на сирийских боевиков, я их никогда не видел, может они не существуют.
luger_max_otto 11 апреля 2018 | 19:33
На этих телеканалах нет журналистов.
uhovostro 11 апреля 2018 | 19:44
luger_max_otto: Есть, есть! "Старший журналист", "младший журналист", "поджурналист" и даже один "генерал-журналист"! Во как...
tks 11 апреля 2018 | 20:04
uhovostro: Или так: унтершарфрепортёр; шарфрепортёр; обершарфрепортёр; гауптшарфрепортёр; штурмшарфрепортёр; унтерштурмрепортёр; оберштурмрепортёр; гауптштурмрепортёр; штурмбаннрепортёр; оберштурмбаннрепортёр; штандартенрепротёр; оберрепортёр; бригаденрепортёр; группенрепортёр; обергруппенрепортёр; рейхсрепортёр... как-то так.
cap_ 11 апреля 2018 | 19:33
Дорогой Трамп!
Пожалуйста, разбомби животное, которое травит свой народ газами!
А то уже сил нет терпеть эти газовые атаки!
С уважением, жители Волоколамска.
lincolnmkx 11 апреля 2018 | 19:34
Россия и лично президент РФ Владимир Путин столкнулись с новой серьезной угрозой во время проведения чемпионата мира по футболу 2018: сторонники исламистской террористической группировки "ИГИЛ" опубликовали открытые угрозы в адрес Путина за убийство мусульман на Ближнем Востоке в Сирии. Боевики ИГИЛ опубликовали плакат, на котором изображен игиловец с автоматом, при этом оружейный прицел снайперской винтовки наведен на российского президента.Плакаты были опубликованы в одном из телеграм-каналов поддерживающей ИГИЛ группой Wafa Media Foundation. Затем послание подхватили группы в "Твиттере", занимающиеся мониторингом терроризма. Опубликованная угроза адресована лично российскому президенту Путину за серию действий российских властей по поддержке режима сирийского диктатора Башара Асада. На одном из плакатов написано: "Россия - 2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман".
ha12raz 11 апреля 2018 | 19:36
В верхнюю часть ног, .в просторечии ....опа.
Пропагандоны бегать умеют.
cap_ 11 апреля 2018 | 19:38
Пришло время обоссанному путинскому клоуну VRSoloviev ехать с сыновьями в Сирию, защищать Асада. Тем более, что он обещал - пацан же слова на ветер не бросает...
midnightblues 11 апреля 2018 | 20:07
ha12raz: Сразу вспоминается,как при уничтожении танковой колонны со штабом 58 армии их руководству тоже эту часть прострелили
ostanovka 11 апреля 2018 | 19:37
Нехай щастить - это по-украински.
На русский, для русских переводится как нехй шастать.
mavviomi 11 апреля 2018 | 19:37
Это 4 раза побежденрые игиловцы стреляют?
sg80g 11 апреля 2018 | 19:37
Шо за блядская страна сша? Один призик чтобы отвлечь от шашней с Моникой устроил войнушку, второй начал бряцать оружий стоило лишь его какой то порно звезде обвинить.. Может их кастрировать после инагурации?
anticolorad 11 апреля 2018 | 19:44
sg80g: что уже говорить про твоего плешивого кумира-карлика...тому вообще бабы не дают, и из-за низкого роста приходится самоутверждаться как гопнику, может, уму печень по асфальту размазать, в его "вкусе", портян?
ltric 11 апреля 2018 | 19:49
sg80g: Вряд ли это поможет. Вот нашего кто-то кастрировал, и что ? Людка от него ушла, так а нам-то от этого не легче. Наоборот, крыша у него после этого совсем поехала.
prender 11 апреля 2018 | 19:38
ждем в кремле. готовьте дырочку в петлице и не только
agamasat 11 апреля 2018 | 19:38
У НТВ и Звезды нет журналистов. Все они - пропагандоны преступного кремлевского режима, ведущие информационные войны.
ostanovka 11 апреля 2018 | 20:04
agamasat: это они, счастливо подскакивая, рапортовали, что октябрь прекрасное время для бомбардировок городов.
shakhtar 11 апреля 2018 | 19:39
А какие звания должности и ведомства у "журналистов " ??
tks 11 апреля 2018 | 20:06
shakhtar: см.мой ответ 20:04 uhovostro )))
klukvik 11 апреля 2018 | 19:39
попки в госпитале подмоют и на выписку))
tanyaya 11 апреля 2018 | 19:42
Это ни разу не журналисты. Это члены организованной преступной группировки, её боевого пропагандистского отряда. Получили по заслугам.
ltric 11 апреля 2018 | 19:44
Рановато все-таки путин вывел оттуда наши войска. Оставил бы чтобы хватило через каждые сто метров поставить.
gibs 11 апреля 2018 | 19:45
в слове ПРОПАГАНДИСТЫ , вкралась ошибка....
stas12006 11 апреля 2018 | 19:48
Пёс с ними.
Жаль не убили путинских мразей!
perrrkele_satttana 11 апреля 2018 | 19:50
пропагандоны пострадали. Откуда в Сирии могут взяться "журналисты из России"?
Обратка прилетела, от благодарных сирийцев. Сириянаш, на лечение в Крымнаш и намкрыш обеспечен
domtrubaiiiataji 11 апреля 2018 | 19:56
началось, сейчас начнут скулеть и требовать сочувствия к себе, каждому слопатыедскому пропагандону, в аду уже прогулы ставят
tks 11 апреля 2018 | 19:56
Наверняка это были бэндэровцы-правосеки!
chernyij 11 апреля 2018 | 20:04
tks: те обычно с визитками
alexisgross_042018 11 апреля 2018 | 19:59
Вот есть некоторые правила - нельзя хреначить из стрелкового оружия по транспорту с опознавательными знаками - ПРЕССА, ООН, ОБСЕ. ЮНИСЕФ. Нельзя. Так же нельзя разным разп типа Пореченкова стрелять из пулемета и касках или жилетах с надписью ПРЕССА.
Это относится ко всей прессе и последнее - если автобус следует в колоне без опознавательных знаков - махайте платочками в окна.
ostanovka 11 апреля 2018 | 20:07
alexisgross_042018: ну так это за пореченкова ответка прилетела.
То ли ещё будет..
alexisgross_042018 11 апреля 2018 | 20:25
ostanovka: Вот поэтому виноваты и в большей степени те долбоебы, которые на мудака Пореченкова каску напялил.
В свое время учитель моего отца,заслуженный фронтовой кинооператор говорил - первыми отстреливают поваров и киношников и фотокорреспондентов. Слишком долго боролись за неприкосновенность прессы, что бы такие мудаки все похабили. Слишком много и кроваво за это заплачено.
vla7815 11 апреля 2018 | 20:00
Нехрен лезть куда не надо.
polit_person 11 апреля 2018 | 20:11
Сколько же говна в коментах. Повылазили бандеровцы, наши либерал-предатели и прочая шелупонь. Видимо, Доня всех мобилизовал. Ракетами работают, вумными.
alexisgross_042018 11 апреля 2018 | 20:28
polit_person: А не пошел бы ты нах!!! Просто у рашкованских вояк есть привычка возить стрингеров без опознавательных знаков и в случае чего выдавать за сотрудников каналов случае чего. Так что НАХ и быстро перебирая ножками !!!
veganfckelby 11 апреля 2018 | 20:13
а где ваши доказательства? ...жизни ни что не угрожает и у всех ранения в ноги...че т так как то чем то попахивает..! каждому ордена и квартиры в мрскве!!!
vladimir_veteran 11 апреля 2018 | 20:19
Забывать стали афганскую и чеченскую школы... А зря.
alexisgross_042018 11 апреля 2018 | 20:34
vladimir_veteran: В чечне НТВошек пинками выкидывали с бортов, в Афгане работали спецы в основном с киностудии МО ССС. В Афгане операторы были в броне и отстреливали в числе первых. Учителя были еще с опытом и Второй мировой, Въетнама и всех остальных конфликтов. А этих стрингеров ни кто не учит.
zolingen 11 апреля 2018 | 20:40
Достойные служаки достойных каналов.