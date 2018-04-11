Трое российских журналистов ранены в Сирии, об этом сообщает Минобороны России

Это произошло, когда сотрудники СМИ на автобусе возвращались из Восточной Гуты после подготовки сюжетов – неизвестные атаковали из стрелкового оружия, передает агентство Интерфакс. Корреспондент телеканала НТВ, оператор России 1 и оператор канала «Звезда» получили легкие ранения ног. Сейчас их везут в госпиталь. Ранений, угрожающих жизни, по данным Минобороны у пострадавших нет.