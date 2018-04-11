Крупный скандал в Международном союзе биатлонистов

В штаб-квартире организации прошли обыски, а Григорий Родченков обвинил руководство союза в махинациях с допинг-пробами россиян.

Денек у руководства IBU выдался далеко не самом приятным. Австрийская полиция провела обыски в штаб-квартире союза в Зальцбурге. При этом комментарий по этой истории давали не сами полицейские, а, внимание, официальный представитель Всемирного антидопингового агентства Джеймс Фитцджеральд. Именно он сообщил норвежскому каналу NRK, что обыски связаны с тем самым допинговым делом. Ведь WADA обменялось информацией по нему как с австрийской полицией, так и с Интерполом. Главными фигурантами расследования стали глава международного союза биатлонистов Андрес Бессеберг и его генсек Николь Рёш, которая временно сложила с себя полномочия. Сюда удачно вписывается новое разоблачительное интервью Григория Родченкова. Информатор WADA появился в эфире того же NRK в маске, заявив в интервью, что руководство IBU замешено в махинациях с пробами российских смортсменов. По словам Родченкова, боссы союза не только знали о подменах, но и сами участвовали в этом процессе.

Григорий Родченков стал информатором WADA два года назад. Именно на его показания строился доклад Макларена, публикация которого привела к тому, что на Олимпиаде в Пхенчхане сборной России пришлось выступать под нейтральным флагом.