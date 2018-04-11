Положение компаний, попавших под американские санкции, продолжает ухудшаться

У Русала понижены рейтинги. В Ренове распущен совет директоров.

Два ведущих международных рейтинговых агентства отозвали рейтинги у металлургической компании Олега Дерипаски. Fitch изменило прогноз на пересмотр до «негативного», объяснив это ограничительными мерами Минфина США. В Moody's сослались на причины делового характера. После включения совладельца компании Олега Дерипаски в новый черный список ее бумаги рухнули в цене на биржах в Гонконге и в России. В самом «Русале» не исключили возможности технических дефолтов и попросили покупателей расплачиваться в евро, а не в долларах США. Лондонская биржа металлов и Нью-Йоркская товарная биржи объявили о приостановке торгов алюминием «Русала».

Тем временем, совет директоров Renova Management AG, которая управляет всеми международными активами группы «Ренова» Виктора Вексельберга распущен по решению акционеров.

Российские власти не планируют входить в капитал «Русала». Речи о закупке алюминия в госрезерв также пока не идет, заявил министр финансов Антон Силуанов. Однако, по его словам, помощь отрезанной от финансового рынка США компании может быть оказана через подконтрольные государству банки.

Глава Минфина объяснил это стремлением обеспечить стабильную работу предприятий, на которых работают около 170 тысяч сотрудников.