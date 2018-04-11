В Кремле полагают, что сообщения о химической атаке в Сирии не могут быть поводом для силовых действий

Это следует из заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Так он прокомментировал сообщения в Twitter'е президента США Дональда Трампа о том, что России следует готовиться к американской ракетной атаке в Сирии.

Сам президент Владимир Путин никак не прокомментировал сообщения Дональда Трампа. Выступая сегодня на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, он лишь отметил, что обстановка в мире становится все хаотичнее и выразил надежду на то, что возобладает здравый смысл.

Тем временем в Генштабе продолжают настаивать, что никакой химической атаки не было. Первый заместитель начальника главного управления Генерального штаба Виктор Познихир заявил об инсценировке.

Генерал-лейтенант пригласил представителей Всемирной организации здравоохранения приехать в Сирию и разобраться в ситуации.