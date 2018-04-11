В Кремле полагают, что сообщения о химической атаке в Сирии не могут быть поводом для силовых действий
Это следует из заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Так он прокомментировал сообщения в Twitter'е президента США Дональда Трампа о том, что России следует готовиться к американской ракетной атаке в Сирии.
Сам президент Владимир Путин никак не прокомментировал сообщения Дональда Трампа. Выступая сегодня на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, он лишь отметил, что обстановка в мире становится все хаотичнее и выразил надежду на то, что возобладает здравый смысл.
Тем временем в Генштабе продолжают настаивать, что никакой химической атаки не было. Первый заместитель начальника главного управления Генерального штаба Виктор Познихир заявил об инсценировке.
Генерал-лейтенант пригласил представителей Всемирной организации здравоохранения приехать в Сирию и разобраться в ситуации.
Комментарии7
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cap_ 11 апреля 2018 | 19:03
Ситуация в экономике настолько плоха, что пора готовиться к параду победы.
Потому что в ближайшие полгода других положительных новостей на России не ожидается...
seryj_wolk 11 апреля 2018 | 19:06
cap_: На то, что в Кремле полагают, на Западе кладут!
zapadnay 11 апреля 2018 | 19:08
Думаю, и рады бы поверить, но уже не верят.
putin2018 11 апреля 2018 | 19:03
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Путин 2018
xrmosom 11 апреля 2018 | 19:05
"сообщения о химической атаке в Сирии не могут быть поводом для силовых действий" Конечно не могут быть.Должны быть факты и решение суда на применение силы.
irdo 11 апреля 2018 | 19:05
В Кремле полагают, что сообщения о химической атаке в Сирии не могут быть поводом для силовых действий
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А что может?
all_seeing74 11 апреля 2018 | 19:08
Помоему никому не интересно, что там полагают в кремле...