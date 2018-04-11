Медведев: Вопрос о повышении пенсионного возраста назрел

Вопрос о повышении пенсионного возраста назрел, нужно определяться, но принимаемые решения не должны быть резкими и непросчитанными, — заявил премьер-министр Медведев, выступая с отчетом в Госдуме

Медведев утверждает, что в России сейчас принципиально другая продолжительность жизни — пенсионный возраст был установлен в 30-е годы прошлого века, когда жизнь в нашей стране была приблизительно на 30 лет меньше, чем сейчас, — сказал Медведев. Сегодня, по его словам, мы живем в другой стране с другой медициной.

Проблема бедности самая сложная в современной России, — признал премьер Медведев. По его данным, за чертой бедности сейчас около 20 миллионов россиян.

Санкции США против РФ — это попытка выдавить Россию из мировой политики и экономики, бороться с ней путем недобросовестной конкуренции, заявил премьер Дмитрий Медведев.

За шесть лет Россия прошла путь, на который другие страны даже без санкций тратят десятилетия, сказал Медведев.

Скорее всего, Дмитрий Медведев останется премьер-министром России, несмотря на низкий рейтинг, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Антон Красовский.

Дмитрий Медведев самый нереализованный и самый хороший лидер, который мог быть за всю историю, считает Красовский.