Медведев: Вопрос о повышении пенсионного возраста назрел
Вопрос о повышении пенсионного возраста назрел, нужно определяться, но принимаемые решения не должны быть резкими и непросчитанными, — заявил премьер-министр Медведев, выступая с отчетом в Госдуме
Медведев утверждает, что в России сейчас принципиально другая продолжительность жизни — пенсионный возраст был установлен в 30-е годы прошлого века, когда жизнь в нашей стране была приблизительно на 30 лет меньше, чем сейчас, — сказал Медведев. Сегодня, по его словам, мы живем в другой стране с другой медициной.
Проблема бедности самая сложная в современной России, — признал премьер Медведев. По его данным, за чертой бедности сейчас около 20 миллионов россиян.
Санкции США против РФ — это попытка выдавить Россию из мировой политики и экономики, бороться с ней путем недобросовестной конкуренции, заявил премьер Дмитрий Медведев.
За шесть лет Россия прошла путь, на который другие страны даже без санкций тратят десятилетия, сказал Медведев.
Скорее всего, Дмитрий Медведев останется премьер-министром России, несмотря на низкий рейтинг, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Антон Красовский.
Дмитрий Медведев самый нереализованный и самый хороший лидер, который мог быть за всю историю, считает Красовский.
Комментарии17
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ha12raz 11 апреля 2018 | 18:44
Вот сука
nikitin43 11 апреля 2018 | 19:01
ha12raz: " выборы " прошли , народишко будет счастлив.
skripal_live 11 апреля 2018 | 18:45
Если Медведев живет в другом мире, с другой медициной. это не значит, что все так живут. Большинство россиян до нынешней пенсионного возраста не доживает...
vit0nix 11 апреля 2018 | 18:54
skripal_live: зато голосуют хорошо
nikitin43 11 апреля 2018 | 19:03
skripal_live: медвежонок всего лишь язык путена и не более того .
natogrek 11 апреля 2018 | 19:03
skripal_live: А кто доживает , того верной рукой убивает бесплатная медицина.
dunai10 11 апреля 2018 | 19:08
skripal_live: Большинство россиян до нынешней пенсионного возраста не доживает...
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И можете привести статистику? Или так, интуитивно заявляете?
tag188 11 апреля 2018 | 18:47
Поздравляю россиян со стартом "десятилетия побед"!!
Это уже какая "победа" по счету будет с момента избрания? Вторая, после того, как рубль намедни отвязался от нефти?
rtov 11 апреля 2018 | 18:47
Как и ожидалось. Выборы, а потом пенсов душить. Кому-то же надо за олигархов платить. Вот и будут прямо с работы на кладбище отправляться. Чтобы Дерипаска очередную Рыбку пожарил
nikolashin2017 11 апреля 2018 | 18:50
у нас в челябинской области мужчина живет в среднем 64 года:
а может проще эту тварь,
возьми об угол с маху вдарь?
svetlanas41 11 апреля 2018 | 18:51
Проект уже готов был до выборов как и еще несколько, которые придерживали, дабы не пугнуть электорат. Сейчас будет дан зеленый свет повышению налогов, выслугам 25 лет в МВД и прочих силовиках, и еще как говорят, нас ждет много нового. С праздником, товарищи!!!!
antchr 11 апреля 2018 | 18:52
Прав ДАМ, они живут в другой стране. В этой стране хорошая медицина. Это в другой стране с помощью СМС собирают средства на лечение деток, онкологических больных и прочих недостойных... Молодец ДАМ, все правильно сказал...
perestarok 11 апреля 2018 | 18:56
"Сегодня, по его словам, мы живем в другой стране с другой медициной…"
Медведев живёт с одной медициной, а мы действительно с другой.
hangman19 11 апреля 2018 | 18:57
О, вышел из запоя чтоли?
trans 11 апреля 2018 | 19:01
Путин сделал большие пенсии нужным людям - депутатам, чиновникам, следователям, судьям, работникам прокуратуры (для сравнения - пенсии судей и работников прокуратуры в 8-10 раз больше чем пенсии учителей, рабочих, медиков). Не обижены и силовики, тоже нужные люди. А на остальных Путин экономит, платит им мизер, чтобы платить нужным людям большие пенсии.
А сейчас тем, у кого нищенские пенсии, еще и возраст пенсионный поднимут, красотень...
malanoff 11 апреля 2018 | 19:05
Уже даже завтра Красовского могут повести на расстрел
mts2013 11 апреля 2018 | 19:08
Медведев пытается заставить работать людей которым за 55 или 60 лет, т.е. не очень здоровых. К чему это приведет. К росту аварий и катастроф.
Логичнее если люди старшего возраста помогали бы детям ростить и воспитывать внуков, а дети молодые и здоровые работали.