Власти Алжира объявили трехдневный общенациональный траур по жертвам катастрофы Ил-76

Лайнер разбился через несколько минут после вылета из местного города Буфарик. Погибли 257 человек. Большинство из них – военнослужащие и члены их семей. Причины катастрофы пока неизвестны, местные СМИ со ссылками на источники сообщали, что на высоте около 50 метров у самолета загорелось крыло.