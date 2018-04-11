Цены на нефть марок «Brent» и WTI достигли максимумов с декабря 2014-го года
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне в ходе торгов на бирже в Лондоне выросла до 72 долларов 55 центов за баррель. Нефть марки WTI подорожала до 67 долларов за баррель.
Комментарии4
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liquidsky__ 11 апреля 2018 | 18:37
Нефть корректирует валютный рынок. В итоге когда коррекция валют отыграет назад, а нефть останется выше чем была, кто будет в плюсе? То-то же ))
kir_pich_101 11 апреля 2018 | 18:55
liquidsky__: Карлику это всё равно не поможет.
vtodorol 11 апреля 2018 | 18:40
Проср...л Вова первую победу в "десятилетии". Доллар по 52 рубля.Дурак даже то,что само идет в руки- просир...т
svetlanas41 11 апреля 2018 | 18:45
И цены то на заправках не отстают, сегодня уже на 50-70 копеек за литр бензина подняли. А то я сомневалась, прошли ли перевыборы.