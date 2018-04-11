Песков: В Кремле надеются, что мировое сообщество воздержится от шагов, способных дестабилизировать ситуацию в Сирии
В Кремле надеются, что мировое сообщество воздержится от шагов, способных дестабилизировать ситуацию в Сирии, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Комментируя сообщения в Twitter'е Дональда Трампа, Песков сказал, что Россия не является сторонником Twitter-дипломатии и выступает за серьезные подходы. Несколько часов назад президент США сообщил в Twitter'e о предстоящем ракетном ударе по Сирии и отметил, что отношения Вашингтона и Москвы никогда не были хуже, чем сейчас.
Комментарии12
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prade 11 апреля 2018 | 18:35
"В Кремле надеются, что мировое сообщество воздержится от шагов, способных дестабилизировать ситуацию в Сирии"
Как только уберут Асада появится шанс на стабилизацию ситуации в Сирии. Так что, не надо путать Сирию с Асадом.
trans 11 апреля 2018 | 18:39
У Пескова сын и дочь живут во Франции, стране НАТО, у жены есть американское гражданство. Типичный путинсий патриот.
ur_sus 11 апреля 2018 | 18:44
trans:
//у жены есть американское гражданство.//
Уверен, что эта "наффка" за Трампа топила...
yevlaxli 11 апреля 2018 | 18:40
"В Кремле надеются, что мировое сообщество воздержится от шагов, способных дестабилизировать ситуацию в Сирии".Это с каких пор ситуация в Сирии стабильная?Может я что-то упустил?
tag188 11 апреля 2018 | 18:44
yevlaxli: Ну там власти стабильно убивают своих граждан, травят их хлором и тд. Уже лет 7 такая "стабильность" длится.
Понятно, что если за Асада серьезно возьмутся США, то с его концом и такой сирийской "стабильности" придет конец.
Это то Пескова видимо и возмущает...
ostanovka 11 апреля 2018 | 18:41
Шаги по дестабилизации ситуации в мире активно много лет подряд проводит Россия.
Особенно запомнилась ее фраза: октябрь - прекрасное время для бомбардировок.
Думать надо было сразу, а теперь, стоя на пути летящих обратно бумерангов и маятника, рахе остаётся только принять свою судьбу как есть. Офицеры в такой ситуации вообще должны застрелиться.
bazilgu 11 апреля 2018 | 18:47
Вот именно. Песков прав. С одной стороны- Россия, с другой- мировое сообщество.
world_nail 11 апреля 2018 | 19:02
Уссатса будет, если Нафка, как гражданка US, сядет за штурвал F-35 и нанесет первый патриотический удар.
xyteen 11 апреля 2018 | 19:04
Песков противопоставил себя мировому сообществу
bratec_kot 11 апреля 2018 | 19:05
Ну вот, опять мы в Сирии всех победили!!!!Мля... Я уже просто не просыхаю от наших побед!!!!
banzai58 11 апреля 2018 | 19:06
Серьезный подход - это по тихому договориться? Ну - тогда я согласен с Песковым. Пора бы уж.
trender 11 апреля 2018 | 19:08
Песков: В Кремле надеются, что мировое сообщество воздержится от шагов, способных дестабилизировать ситуацию в Сирии ///
Что?! В Кремле надеются на мировое сообщество?!! Мировое сообщество надеется на самую миролюбивую и большую страну в мире, с самым страшным оружием, единственную, способную превратить весь мир в ядерную пыль, а в Кремле сидят, ручки сложили, ждут и надеются на мировое сообщество, которое, возможно воздержится от дестабилизирующих шагов?!!! Песков что, в Госдеп поступил на работу по совместительству? А что Иран, КНДР, Сирия одни что ли должны стабилизировать международную обстановку?