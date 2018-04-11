Песков: В Кремле надеются, что мировое сообщество воздержится от шагов, способных дестабилизировать ситуацию в Сирии ///

В Кремле надеются, что мировое сообщество воздержится от шагов, способных дестабилизировать ситуацию в Сирии, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Комментируя сообщения в Twitter'е Дональда Трампа, Песков сказал, что Россия не является сторонником Twitter-дипломатии и выступает за серьезные подходы. Несколько часов назад президент США сообщил в Twitter'e о предстоящем ракетном ударе по Сирии и отметил, что отношения Вашингтона и Москвы никогда не были хуже, чем сейчас.