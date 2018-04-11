Россия будет продвигать в мире положительную, устремленную в будущее повестку дня

На церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств, президент также сказал, что «обстановка в мире становится все более хаотичной» и это, по словам Путина, не может не вызывать беспокойство. Президент также выразил надежду на то, что в конце концов возобладает здравый смысл и международные отношения войдут в конструктивные русла.