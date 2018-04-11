Россия будет продвигать в мире положительную, устремленную в будущее повестку дня, — заявил президент Владимир Путин
На церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств, президент также сказал, что «обстановка в мире становится все более хаотичной» и это, по словам Путина, не может не вызывать беспокойство. Президент также выразил надежду на то, что в конце концов возобладает здравый смысл и международные отношения войдут в конструктивные русла.
Комментарии56
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listen_up 11 апреля 2018 | 19:08
Россия будет продвигать в мире положительную, устремленную в будущее повестку дня
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Ну да. Как продвигала, так и будет продвигать