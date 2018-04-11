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Эксклюзив Эха 18:21, 11 апреля 2018

Рубль третий день подряд продолжает стремительное падение

При этом за сегодняшний день российская валюта рухнула дважды.

Этим утром торги на Московской бирже, которую лихорадит после введенных Минфином США новых санкций, затронувших близкое окружение Владимира Путина, начались с новых антирекордов. Доллар впервые за два года превысил отметку в 64 рубля и даже перевалил за 65. Евро поднялся выше 80. Затем в течение двух часов мировые валюты несколько скорректировались и потихоньку поползли вниз. Но ненадолго. Новый обвал случился, когда Дональд Трамп написал в Твиттере, что «умные» ракеты полетят в Сирию. Сразу после этого курс доллара превысил психологическую отметку в 65 рублей, евро торговался в районе 80,5.

Последовавший примерно минут через 40 новый «миролюбивый» твит президента США несколько охладил страсти на бирже и помог рублю слегка подняться.

Давление на курс рубля снизится, как только спадет геополитическая напряженность, считает глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, ведомство приостановив покупку валюты из-за ситуации на рынке, пока не намерен пересматривать месячный объем операций. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заверила, что инструментарий Банка России позволит ограничить влияние новых санкций на инфляцию и не допустить финансовой нестабильности.
Центробанк будет сдерживать падение рубля, сказал в эфире РБК финансовый аналитик Антон Шабанов.

Падение стоимости российской валюты может носить кратковременный характер, но все зависит от дальнейшей санкционной политики США. Такое мнение высказал «Эху» экономист, профессор Департамента финансов Высшей школы экономики Александр Абрамов.

Абрамов добавил, что это обычный сценарий для любых шоковых ситуаций.

Центробанк установил курс доллара на завтра в размере 64,06 рубля, курс евро — 79,28 рубля.

Комментарии

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nemez1 11 апреля 2018 | 18:28

Рубель он, как метиорит, летит быстро и всё время вниз

seryj_wolk 11 апреля 2018 | 18:28

"Руханье" национальной валюты дважды за один день является несомненным признаком великоватости и священноватости. Всем, проголосовавшим за лузера нации, мои поздравления.

vezdehod 11 апреля 2018 | 18:40

Такое быть не может...Неужели это всё из за американских санкций?

freedom55 11 апреля 2018 | 18:29

Всё хорошо прекрасная маркиза не успевают повторят власти.

tag188 11 апреля 2018 | 18:30

Шел 20й год вставания с колен...

ha12raz 11 апреля 2018 | 18:30

Мыльный пузырь путинизма лопается.
Народ пошел ко дну
настроение бодрое......пока.

eniro 11 апреля 2018 | 19:01

ha12raz: Минута молчания в Думе РФ ... Доносится: "...служил ты недолго, но честно, на благо родимой земли. И мы, твои братья по делу, тебя на кладбище снесли..."

sasass 11 апреля 2018 | 18:32

Отсюда всем понятно стало , что Россия сателлит международный и управляется из вне международной корпорацией и власть ничего не может сделать со своим рублем - он не подчиняется Кремлю....

krs_sk 11 апреля 2018 | 18:36

да ладно, всего то 63,70, забыли как за 80 ходил )

vezdehod 11 апреля 2018 | 18:43

krs_sk:
да ладно, всего то 63,70, забыли как за 80 ходил )
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К инаугурации царя батюшки 7 мая 2018 года он подтянется к Стольничку.

akrayzler 11 апреля 2018 | 18:36

Как сказал стерх: Чем больше дают за доллар рублей - тем лучше.

svetlanas41 11 апреля 2018 | 18:42

Завтра он еще что-нибудь напишет по таксе 100 рублей за 1 доллар.

mercer57 11 апреля 2018 | 18:54

интересно, а носят ещё слопатоеды маечки с
надписью "НЕ СМЕШИТЕ НАШИ ЭСКАНДЕРЫ !" ?

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