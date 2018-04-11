Рубль третий день подряд продолжает стремительное падение

При этом за сегодняшний день российская валюта рухнула дважды.

Этим утром торги на Московской бирже, которую лихорадит после введенных Минфином США новых санкций, затронувших близкое окружение Владимира Путина, начались с новых антирекордов. Доллар впервые за два года превысил отметку в 64 рубля и даже перевалил за 65. Евро поднялся выше 80. Затем в течение двух часов мировые валюты несколько скорректировались и потихоньку поползли вниз. Но ненадолго. Новый обвал случился, когда Дональд Трамп написал в Твиттере, что «умные» ракеты полетят в Сирию. Сразу после этого курс доллара превысил психологическую отметку в 65 рублей, евро торговался в районе 80,5.

Последовавший примерно минут через 40 новый «миролюбивый» твит президента США несколько охладил страсти на бирже и помог рублю слегка подняться.

Давление на курс рубля снизится, как только спадет геополитическая напряженность, считает глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, ведомство приостановив покупку валюты из-за ситуации на рынке, пока не намерен пересматривать месячный объем операций. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заверила, что инструментарий Банка России позволит ограничить влияние новых санкций на инфляцию и не допустить финансовой нестабильности.

Центробанк будет сдерживать падение рубля, сказал в эфире РБК финансовый аналитик Антон Шабанов.

Падение стоимости российской валюты может носить кратковременный характер, но все зависит от дальнейшей санкционной политики США. Такое мнение высказал «Эху» экономист, профессор Департамента финансов Высшей школы экономики Александр Абрамов.

Абрамов добавил, что это обычный сценарий для любых шоковых ситуаций.

Центробанк установил курс доллара на завтра в размере 64,06 рубля, курс евро — 79,28 рубля.