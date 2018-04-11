Сегодня определятся последние два полуфиналиста Лиги Чемпионов

Почти наверняка ими станут мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».

«Реал» и «Бавария» практически всегда оказываются в четверке сильнейших. По крайней мере, в нынешнем десятилетии. «Королевский клуб», так вообще, за последние четыре сезона трижды выигрывал Лигу Чемпионов. «Бавария», начиная с 2012-го, года лишь однажды не добралась до полуфинала. Это тяжеловесы. В данном случае, они свои задачи решили уже в первых матчах. «Реал» разгромил «Ювентус» причем на его поле. 3-0, феноменальный гол Криштиану Роналду через себя и, в довесок, удаление лидера «старой сеньоры» Пауло Дибалы. Чтобы проходить дальше «Ювентусу» нужно побеждать со счетом 4-1 или крупнее, да еще в Мадриде.

Это что-то из области ненаучной фантастики. «Бавария» первый матч тоже выиграла и тоже на выезде. Счет там был скромнее. «Севилья» билась, но уступила 1-2. Победить в Мюнхене – будет практически нереально. «Бавария» тут проигрывает раз в два года, и то клубам уровня того же «Реала». Нет, андалусийцам нужно отдать должное. Они бьются до конца и не бояться авторитетов. В 1/8-й «Севилья» выбила «Манчестер Юнайтед», обыграв именитый английский клуб на его поле. Вот только «Бавария» в данный момент куда сильнее и недооценки соперника она себе не позволяет. К тому же мюнхенцы уже решили все свои задачи в чемпионате Германии. В субботу «Бавария» досрочно оформила шестой подряд чемпионский титул и теперь может сосредоточиться на Лиге Чемпионов.

Ранее в полуфинал Лиги Чемпионов вышли «Ливерпуль» и итальянская «Рома». Жеребьевка, которая разобьет команды на пары, состоится в пятницу.